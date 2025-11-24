Inscription
Matthias Picard remporte le Prix Jeunesse ACBD de la critique 2025

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée décerne son Prix Jeunesse ACBD de la critique 2025 à Jean Jambe et le mystère des profondeurs, de Matthias Picard, publié par les éditions 2042 dans la collection 4048. Ce titre succède au Voyage d’ours-lune, de Ho, paru aux éditions Rue de Sèvres dans la collection le Renard doré et distingué en 2024.

Le 24/11/2025 à 10:45 par Hocine Bouhadjera

Les membres de l’ACBD distinguent une aventure originale, entièrement sans texte. Dans Jean Jambe et le mystère des profondeurs, Matthias Picard met en scène un petit personnage qui explore les sous-sols de la Terre. Le récit prend la forme d’un vagabondage sans but précis. Le lecteur devient partie prenante grâce à des lunettes 3D cartonnées qui apportent une profondeur tangible aux décors et aux planches.

Originaire de Reims, Matthias Picard est diplômé des Arts Décos de Strasbourg en 2007. Après une participation active aux fanzines Troglodyte, Écarquillettes et Numo, à l’origine des Éditions 2024, il publie Jeanine à L’Association. Chez 2024, il renouvelle la narration en 3D grâce aux anaglyphes avec Jim Curious, Voyage au cœur de l’océan, paru en 2012. Adapté en exposition et traduit dans de nombreux pays, cet ouvrage marque un tournant pour son auteur et pour la maison.

Il poursuit ensuite cette voie avec Jim Curious, voyage à travers la Jungle et La B.O 2 -M-, livre-disque réalisé avec Matthieu Chedid. Son travail y explore un territoire singulier, mêlant road trip mystique, psychédélisme pour enfants et recherches graphiques multiples.

JeanJambe, projet dans lequel Matthias Picard réalise des dioramas en plâtre et s’immerge dans le matériel optique et la photographie macroscopique, ouvre une nouvelle étape dans son univers, une planète à part entière.

Les autres ouvrages en compétition :

Draculours, de Bérengère Delaporte (éditions La Doux)
Le pêcheur et la salamandre, tome 1, de Geoffroy Monde et Zoé B. Simpson (éditions Dargaud, collection Charivari)
Mi-mouche, tome 1, de Véro Cazot et Carole Maurel (éditions Dupuis)
Super A, tome 1, de Jérémie Moreau (éditions Albin Michel BD jeunesse, collection Ronces)

Le Prix Jeunesse ACBD 2025 a été annoncé lors de la cérémonie des Prix 2025 de bdBOUM à Blois le 22 novembre 2025. Il sera remis le samedi 29 novembre 2025 au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.

Crédits photo : Éditions 2042

 

JeanJambe et le mystère des profondeurs

Matthias Picard

Paru le 04/10/2024

56 pages

Editions 2024

21,90 €

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
