Le sujet a été amplement documenté et démontré dans nos colonnes : ceux qui ont failli hier façonnent aujourd’hui l’avenir des artistes-auteurs et semblent prêts à une campagne de désinformation pour conserver les manettes.

Dans une tribune publiée dans Libération et dans des courriers envoyés aux parlementaires via le cabinet privé de lobbying CALIF, certaines de ces organisations (notamment la SGDL, le SNAC et l’UPP) accusent aujourd’hui des syndicats mobilisés pour modifier l’article 5 d’être responsables… des défaillances qu’elles ont elles-mêmes provoquées.

Cette stratégie repose sur un mécanisme éprouvé : inverser la responsabilité, mettre en cause les lanceurs d’alerte, et présenter comme « réformateurs » ceux qui souhaitent en réalité prolonger la gouvernance et le système existant.

Artistes-auteurs, collectifs et syndicats... des “casseurs” ?

Dans leur tribune dans Libération tout comme dans le mail envoyé aux sénateurs, les organisations siégeant au conseil d’administration de la SSAA (SGDL, SCA, SNAC, U2C, UPP) affirment que « certaines organisations professionnelles (…) portent une responsabilité évidente dans l’absence de recouvrement et les défaillances sociales ».

Pour soutenir cette thèse, les signataires détournent le sens d’une lettre de 2014 pour faire croire que des syndicats auraient « bloqué le recouvrement » et seraient responsables du scandale. Or ce courrier de 2014 ne contestait pas le recouvrement : il dénonçait une nouvelle décision en infraction du code de la sécurité sociale du conseil d’administration de l’Agessa et demandait à l’État d’exercer son contrôle de légalité.

Cette réécriture des faits permet à des organisations fondatrices de l’Agessa (qui ont, elles, participé aux décisions durant les 40 années où les cotisations n’ont pas été appelées) de se présenter comme des réformatrices vertueuses, tout en dénigrant ceux qui ont demandé et continuent de demander aujourd’hui une véritable réforme du régime, transparente et conforme au droit commun de la sécurité sociale.

C’est l’une des inversions les plus frappantes de la séquence politique actuelle : accuser les lanceurs d’alerte extérieurs à l’Agessa d’être responsables... alors qu’ils dénoncent depuis 2012 les agissements illégaux de l’association qui était chargée de l’identification, de l’affiliation et du recouvrement des cotisations de près de 190.000 auteurs.

Une continuité masquée entre Agessa et SSAA

Si le discours public insiste sur une « nouvelle » SSAA créée en 2020, les faits montrent une continuité nette : les fondateurs historiques de l’Agessa (SNAC, SGDL, UPP, entre autres) sont toujours les fondateurs de la SSAA, au sein de l’Assemblée Générale. Le président de la SSAA est également le président de l’UPP, le président de l’Agessa était aussi le président de l’UPP. Les tribunaux convoquent aujourd’hui la SSAA dans les contentieux liés au non-recouvrement de l’Agessa.

Le régime est toujours piloté par une association loi 1901, fait unique en France en matière de droit social. Aucune autre profession ne voit la gestion de sa sécurité sociale placée entre les mains d’un conseil associatif privé à la représentativité fortement contestée. La SSAA entretient une ambiguïté entre mission publique et régime privé, ouvrant la voie à des dérives désormais documentées.

PV internes : clauses de loyauté, confidentialité, opacité

Les procès-verbaux internes de la SSAA (17 septembre 2024) éclairent le fonctionnement réel de la SSAA. Le président de la SSAA et de l’UPP, Matthieu Baudeau, propose une délibération exigeant que les administrateurs « se déterminent indépendamment de tout intérêt autre que l’intérêt social de la SSAA » et respectent une confidentialité large des débats.

Procès-verbal du conseil d'administration du 17 septembre 2024

Les syndicats accusés aujourd’hui dans la tribune de Libération (CGT, CAAP) ont rappelé en interne de la SSAA qu’une telle clause est contraire au droit de représentation syndicale, aux obligations d’un organisme de service public et aux principes de transparence administrative.

Avertissements ignorés sur les comptes

Les représentants du CAAP et de la CGT ont également émis des réserves sur les comptes 2023. Malgré cela, le président et les tutelles sont allés dans le sens de l’approbation des comptes, comme en atteste le PV du conseil d’administration.

même document

Ces alertes de syndicats ont été confirmées en juillet 2025 par la Cour des comptes, qui souligne l’absence persistante de comptes certifiés, les graves défaillances internes en matière de gestion et le manque de contrôle des ministères de tutelle.

Opacité et déficit d’information

Plusieurs administrateurs en interne de la SSAA relèvent un manque d’informations critiques, et la difficulté de suivre leur mandat. Ainsi, alors même que la tribune de Libération accuse les syndicats de « désinformation », les procès-verbaux attestent d’une gouvernance fermée, où la transparence n’est pas appliquée.

Un modèle de gouvernance inédit

Alors que la protection sociale française repose sur une règle simple — elle doit être pilotée par les assurés eux-mêmes — la SSAA fonctionne dans un cadre unique : une association 1901 pilote le régime, les administrateurs sont désignés, non élus depuis la suppression discrète du terme « élu » dans le code de la sécurité sociale, les décisions stratégiques ne relèvent pas du droit commun (CNAV, CPAM, CNAF).

Un décalage avec les principes fondateurs de la Sécurité sociale qui apparaît comme flagrant. Cette architecture explique en grande partie les dysfonctionnements chroniques du régime, et les tensions internes actuelles. Des administrateurs alertent sur l’impossibilité de garantir leurs missions, en vain.

La véritable fracture n’oppose pas “réformateurs“ et “casseurs”

La fracture oppose, en réalité : ceux qui souhaitent maintenir la continuité et la gouvernance et gestion associative héritée de l’Agessa, et ceux qui demandent une intégration réelle dans le droit commun de la Sécurité sociale, via un organisme public, des élections et une transparence fondamentale dans le cadre d’une mission de service public.

L’inversion accusatoire utilisée dans la stratégie de lobbying des fondateurs AGESSA et membres du bureau de la SSAA masque une réalité simple : les syndicats dénigrés sont ceux qui ont révélé et continuent de révéler les défaillances. Dans un contexte où 400 000 artistes-auteurs dépendent de ce régime, l’apaisement ne pourra venir que d’une réforme alignée sur les principes fondamentaux de la sécurité sociale : gouvernance par les assurés, transparence, et responsabilité réelle.

