Jérôme Sion élu président de L’Agence Unique, Occitanie Culture

La fusion des trois agences régionales a abouti à la création d’une structure couvrant les secteurs du cinéma, du spectacle vivant et du livre. L’objectif est de renforcer l’accompagnement des professionnels et de faciliter la circulation des projets entre ces domaines. L’agence conserve toutefois l’organisation par filières, afin que chaque secteur dispose d’un traitement adapté.

Elle sert aussi d’espace d’échanges entre les adhérents, l’État et la Région, principaux financeurs. Ces échanges doivent permettre d’identifier les besoins et les enjeux propres à chaque activité culturelle. La mise en place d’une gouvernance élue constituait donc une étape nécessaire pour lancer le fonctionnement de la nouvelle structure.

L’Assemblée générale du 21 novembre s’est déroulée simultanément à Montpellier et Toulouse. Les adhérents étaient invités à voter pour leurs représentants au Conseil d’administration. Les sièges étaient répartis entre les trois collèges thématiques.

Les représentants élus dans les trois collèges

Dans le Collège Livre et Lecture, Frédéric Lisak a été élu pour les maisons d’édition. Fabrice Domingo représentera les librairies. Antoine Barral siégera pour les auteurs et autrices du livre. Anne Novel a été désignée pour les médiathèques. François Giustiniani a été élu pour le patrimoine écrit. Yves Jaumain représentera les manifestations et la vie littéraires.

Au sein du Collège Cinéma et Audiovisuel, Luc Cabassot a été élu pour les salles et réseaux. Eva Morsh-Kihn représentera les festivals. Marie Régis siégera pour les sociétés de production. Fanny Lamothe a été élue pour les industries techniques. Sandrine Mercier représentera les auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices et scénaristes. Guillaume Ader a été désigné pour les techniciens, techniciennes, comédiens et comédiennes.

Dans le Collège Spectacle vivant, Sacha Denoy et Guillaume Severac-Schmitz ont été élu·e·s pour la création. Jean-Marc Broqua et Valérie Gauthier représenteront la diffusion. Anne Bourgès et Jean-Noël Walkowiak siégeront pour les techniciens, techniciennes et artistes du spectacle vivant.

Membres du Conseil d'Administration de L'Agence Unique, Occitanie Culture présents vendredi 21 novembre 2025 au Musée des Abattoirs à Toulouse © L'Agence Unique, Occitanie Culture.

Un Bureau installé à l’issue de l’Assemblée générale

Après le vote, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni pour désigner le Bureau. Jérôme Sion a été élu président. Marion Mazauric, Marion Tharaud et Amélie Casasole ont été élues vice-présidentes. Jean-Marc Broqua devient trésorier. Marie Régis assurera la fonction de secrétaire.

À LIRE - À l'Assemblée nationale, l'austérité appliquée à la culture inquiète

Cette étape marque le début du fonctionnement officiel de L’Agence Unique, Occitanie Culture, qui entame désormais son mandat et ses premiers travaux.

Crédits photo : Assemblée générale élective de L'Agence Unique, Occitanie Culture le 21 novembre 2025 au Musée des Abattoirs à Toulouse © L'Agence Unique, Occitanie Culture.

De gauche à droite, Michel Roussel, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, Claudie Faucon-Méjean, vice-présidente Culture pour tous, Patrimoine et Langues régionales, Région Occitanie et Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com