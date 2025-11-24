Librairies indépendantes : face à l’assaut du numérique, quelles stratégies ?

Le commerce digital, une révolution durable

La digitalisation de notre société a bouleversé les pratiques commerciales avec une mutation du simple magasin physique vers l’omnicanalité et les médias sociaux. Cette omnicanalité se caractérise par un parcours client — en ligne et en magasin — fluidifié, un catalogue plus large et des délais de livraison maîtrisés.

Plus récemment, c’est TikTok, utilisée par 25 millions de Français, qui a rendu possible l’achat de produits depuis son application. La Fnac, pionnière en France, a intégré l’omnicanal dans sa stratégie au début des années 2010. En 2014, le e-commerce représentait déjà 15 % du chiffre d’affaires du groupe.

Cette révolution oblige les commerçants à repenser leur modèle économique afin de rester compétitifs.

Du e-commerce à la concurrence globale

Entre 2005 et 2024, le chiffre d’affaires du e-commerce français a été multiplié par vingt, passant de 8,4 milliards à plus de 175 milliards d’euros. La hausse fut accélérée par la crise sanitaire : +42 % entre 2019 et 2022 : l'économie était résolument bouleversée.

Les pure players (Amazon, Netflix…) et leur offre digitale personnalisée bousculent les acteurs traditionnels, créant ainsi des nouvelles formes de concurrence. L’exemple de Decathlon, et son application Outdoor pour rivaliser avec… Netflix, illustre parfaitement cette concurrence globale où il faut sans cesse innover pour garder et élargir sa clientèle.

Ces mutations économiques ne concernent pas seulement les géants du commerce : elles redéfinissent aussi les équilibres dans le secteur de la culture en général, et du livre en particulier.

Le secteur du livre face au numérique

Face à la montée des plateformes en ligne, qui représentent 22 % du chiffre d’affaires des ventes de livres neufs, il a fallu réagir. L’instauration en 2023 de la loi Darcos — et son minimum de 3 € de frais de port pour les achats inférieurs à 35 € — a redonné de l’élan aux librairies physiques, même si des acteurs comme Amazon tentent de contourner ces mesures.

En outre, la pandémie a révélé la vulnérabilité du secteur : les librairies, considérées dans un premier temps comme des commerces non-essentiels, ont dû fermer tandis que les rayons livres des grandes surfaces étaient ouverts et qu'Amazon battait des records.

Pourtant, c’est un secteur qui demeure attractif : plus de 3000 librairies indépendantes existent en France, et 574 nouveaux établissements ont vu le jour entre 2019 et 2023. De plus, d’après une étude de 2023, 86 % des lecteurs privilégient le livre papier, 35 % lisent entre 5 et 19 ouvrages par an, et 40 % ont lu ou écouté au moins un livre. Des habitudes qui révèlent autant d’opportunités que de défis pour le secteur du livre.

Ainsi, dans cette tempête numérique, la librairie indépendante possède de nombreuses opportunités pour non seulement survivre, mais prospérer tout en se réinventant.

Réinventer l’expérience culturelle

La librairie indépendante ne reste pas figée : elle s’adapte et combine présence physique et offre digitale. Près de la moitié du réseau a adopté le clic & collecte, des plateformes de vente mutualisées se développent, et des associations accompagnent cette transition.

L’expérience en librairie (conseils du libraire, qualité du lieu) reste très appréciée par les clients : 3,3/5, loin devant celle des grandes surfaces (2,6) et de l’achat en ligne (2,1). Cette réinvention de l’expérience culturelle est vitale pour les librairies. Les librairies doivent poursuivre leur offre digitale tout en animant leur espace physique avec des événements comme des rencontres d’auteurs ou des ateliers d’écriture.

Toutefois, la transformation digitale ne s’improvise pas. Différents aspects sont à prendre en compte pour la réussir.

Transformation digitale : entre écueils et réussites

L’échec du projet ambitieux des 1001 Libraires peut se résumer à trois erreurs majeures : un périmètre flou, une solution trop standard et une méconnaissance des besoins réels des libraires.

En revanche, une transformation digitale réussie se caractérise par l’intégration du digital dans la stratégie globale de l’entreprise, une prise en compte des besoins réels du terrain et une cartographie précise des outils existants afin de mieux sélectionner les nouvelles solutions.

Lorsqu’elle est bien réfléchie, la digitalisation est un levier puissant pour les entreprises, les permettant ainsi de s’inscrire dans l’avenir.

Le digital, levier d’avenir plus que menace

La digitalisation ne s’improvise pas : chaque décision compte pour préserver l’identité et l’avenir de la librairie dans un paysage concurrentiel. Un accompagnement adapté, au bon rythme et humain, est à portée de main.

Il ne faut plus hésiter à s’engager dans une démarche co-construite : cartographie des outils, priorisation des actions, tests de solutions et évaluations régulières dans une logique d’amélioration continue. Telles sont les clés d’une transformation numérique réussie, au service de la pérennité et du métier de libraire indépendant.

Joel Diatezo est Fondateur de Jital, société spécialisée en transformation digitale

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Durance, librairie à Nantes

