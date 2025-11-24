Une deuxième préquelle à Hunger Games, avec Lever de soleil sur la moisson

Paru en France chez PKJ en mars 2025 dans une traduction de Guillaume Fournier, Lever de soleil sur la moisson, toujours écrit par Suzanne Collins, poursuit sa célèbre saga Hunger Games en racontant ses prémisses.

Le réalisateur américain Francis Lawrence reste fidèle à l'univers impitoyable, en réalisant ce nouveau film, qui fait suite à Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, sorti en 2023. Notons qu'il a aussi réalisé, plus récemment, Marche ou crève, d'après le livre homonyme de Stephen King (traduit par France-Marie Watkins-Roucayrol, Le Livre de Poche).

Le scénario du long-métrage, basé sur le livre de Collins, est signé par Billy Ray (Le Cas Richard Jewell, Gemini Man).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com