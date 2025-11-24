Margaret Atwood, Benoît Peeters et Audrey Poussier sur France Culture

Les Grandes Traversées

Les Mondes de Jules Verne

Un documentaire (5x1h)

De Federico Polo Devoto / Réalisation François Teste

Jules Verne est le deuxième auteur le plus traduit dans le monde. Vulgarisateur scientifique, visionnaire hors norme, il a façonné les imaginaires collectifs. Il a aussi annoncé l'exploration de l'espace et des abysses avec près d’un siècle d’avance sur la réalité ! Autant d’éléments qui appellent à découvrir l’auteur de ces Voyages extraordinaires 120 ans après sa mort.

Épisode 1 : La carte et le territoire

Épisode 2 : Vivre pour écrire

Épisode 3 : Science et imagination

Épisode 4 : Entre les lignes

Épisode 5 : L’enchanteur désenchanté

Avec notamment : Marie-Françoise Malmoux-Montaubin, Professeure de littérature française du XIXe siècle (Université de Picardie Jules Verne), Présidente du Centre International Jules Verne ; François Angelier, Producteur de l’émission "Mauvais Genres" sur France Culture, spécialiste de littérature populaire ; Benoît Peeters, écrivain, scénariste de bandes dessinées, éditeur, biographe d’Hergé ; Jean Verne, arrière-petit-fils de Jules Verne ; Bertrand Piccard, explorateur ; Jean-Louis Étienne, explorateur…

Le Souffle de la Pensée, de Géraldine Mosna Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Benoît Peeters, écrivain et essayiste, sur L’Écriture et la différence de Jacques Derrida

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 24 novembre : Théâtre, avec Marie Sorbier et Victor Inisan, Zoé [Et maintenant les vivants] de Théo Askolovitch, jusqu’au 5 décembre au Théâtre de la Bastille

Pinocchio, création d'après Carlo Collodi - adaptation et mise en scène Sophie Bricaire, jusqu'au 4 janvier au Studio de la Comédie Française

Mardi 25 novembre : Littérature jeunesse, avec Céline Du Chéné et Antoine Leiris (à l’occasion du Salon et de Littérature et de la Presse Jeunesse de Montreuil)

Roman : Le temps du Capitaine Bret de Blexbolex (La Partie)

BD : Béril en bataille d’Adèle Maury (Sarbacane)

BD : Sangliers de Lisa Blumen (Employé du mois)

13h La Rencontre

Mercredi 26 novembre : Avec Margaret Atwood, écrivaine canadienne, à l’occasion de la parution de ses mémoires Le livre des vies. Mémoires écarlates (Robert Laffont) et du Cahier de l'Herne : Margaret Atwood

Jeudi 27 novembre : Avec Audur Ava Olafsdottir, écrivaine islandaise, pour son roman DJ Bambi (trad. Éric Boury, Zulma)

Vendredi 28 novembre : Avec Sylvain Creuzevault, auteur et metteur en scène, pour son spectacle Pétrole jusqu’au 21 décembre au Théâtre de l’Odéon, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Être et Savoir, de Louise Tourret

Le mercredi de 14h à 15h

La lecture à l’école

Avec Laetitia Perret, maitresse de conférence en littérature (didactique du Français) à l'Université de Poitiers - INSPÉ (institut national supérieur du professorat et de l’éducation)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 24 novembre : Nouveaux regards sur l’œuvre de Duras, avec Julien Gosselin

Avec Julien Gosselin pour son spectacle Musée Duras au théâtre de l’Odéon jusqu’au 30 novembre, et Rita Benmannana et Juliette Cahon deux élèves de la promotion sortante du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, interprètes du spectacle

Mardi 25 novembre : Quels imaginaires pour raconter les quartiers populaires ?

Avec Antoine Tricot pour 9-3 : une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis (Seuil) et Ramsès Kefi pour Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey) et l’ouvrage collectif Le retour du roi Jibril (L’iconoclaste)

Mercredi 26 novembre : Amour fantôme, avec Kevin Orr

Avec Kevin Orr pour Laure (Seuil)

Jeudi 27 novembre : Littérature jeunesse : dans l’atelier d’Audrey Poussier

Avec Audrey Poussier, autrice entre autres du Jeu du plus qu’un jour (Ecole des Loisirs), à l’occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, du 27 novembre au 2 décembre.

Vendredi 28 novembre : Dans la bibliothèque de Florence Loiret Caille

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

D’autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère

Réalisation François Christophe / Adaptation François Cuel

En 2004, Emmanuel Carrère est au Sri Lanka au moment du Tsunami. Des amis de rencontre y perdent leur petite fille. En rentrant à Paris, il apprend que Juliette, la sœur de sa compagne, mère de trois petites filles, est en train de mourir d’un cancer. Il en sortira un livre, en 2009, D’autres vies que la mienne, dans lequel l’auteur raconte la vie de ces gens qui, sans le savoir, parfois même sans le connaître, l’ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre.

« À quelques mois d’intervalle, la vie m’a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d’un enfant pour ses parents, celle d’une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu’un m’a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n’écris-tu pas notre histoire ? C’était une commande, je l’ai acceptée. C’est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l’amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d’un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s’occupaient d’affaires de surendettement au tribunal d’instance de Vienne (Isère). Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y est vrai. »

Avec notamment Vincent Schmitt (le narrateur), Candice Lartigue (Hélène), Dominique Massa (Philippe), Crystal Sheperd-Cross (Ruth), Vadim Cohen (Jean-Baptiste)

1/10 Tsunami

La nuit d’avant la vague, je me rappelle qu’Hélène et moi avons parlé de nous séparer…

2/10 Jérôme, Delphine et Ruth

J’ai serré Hélène dans mes bras et dit : je ne veux plus qu’on se quitte, plus jamais. Elle a dit : moi non plus, je ne veux plus qu’on se quitte.

3/10 Le cancer

Rentrée à Paris, Hélène apprend que le cancer de sa sœur Juliette a repris. Le sein cette fois, avec des métastases dans les poumons.

4/10 Etienne

La nuit suivante, la première après la mort de Juliette, j’ai repensé à ce qu’Etienne nous avait raconté et l’idée m’est venue de le raconter à mon tour.

5/10 Etienne (suite)

Je n’ai pas cessé de penser, relisant Mars, à la vie qui aurait été celle de Fritz Zorn s’il avait survécu. Et j’ai pensé que cet homme accompli, pour moi, c’était Etienne.

L'Instant Poésie d'Éric Ruf

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 24 novembre : Les Sonnets de Shakespeare, lu par Sophie Daull

Mardi 25 novembre : Tu te languis de Léopold Sédar Senghor, lu par Bakary Sangaré

Mercredi 26 novembre : 14. Extrait de Manque, de Sarah Kane, traduit de l’anglais par Evelyne Pieiller, lu par Lou Chauvain

Jeudi 27 novembre : Ô doux regards, ô yeux pleins de beauté de Louise Labé, lu par Laure Werckmann

Vendredi 28 novembre : Extrait de Chant de l’amour et de la mort du cornette Christophe Rilke, de Rainer Maria Rilke, lu par Bakary Sangaré et Lou Chauvain

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Des nouvelles de Guy de Maupassant

Parmi les quelque 300 nouvelles que Guy de Maupassant publie dans des revues entre 1875 et 1891, « La parure » (1884), « La chevelure » (1884), « L’épreuve » (1889), « Une passion » (1882) et « Denis » (1883) dessinent un tableau particulièrement noir de la société petite-bourgeoise de la fin du XIXe siècle, marquée par la cupidité, la jalousie, l’obsession des apparences et celle des objets.

La parure, lecture de Jean Desailly (Bonnes nouvelles, grands comédiens), réalisée par Guy Delaunay

La chevelure, lecture de Jean-Pierre Cassel (Bonnes nouvelles, grands comédiens), réalisé par Jeanne Rolin Weisz

L’épreuve, lecture Bérangère Dautun (Bonnes nouvelles, grands comédiens), réalisée par Anne Lemaître

Une passion, lecture de Madeleine Renaud (Bonnes nouvelles, grands comédiens), réalisée par Evelyne Frémy Denis, lecture de Pierre Hatet, réalisé par Claude Chebel

Samedi Fiction

Le samedi de 21h à 22h

L’idole

Ecriture et réalisation Mélanie Péclat

2035. Le monde est en cours d’effondrement. Tandis que Marie, quarantenaire néo-rurale peinant à s’intégrer, est la témoin impuissante du suicide de sa voisine Corinne, Sofia, 20 ans, cherche une explication à la mystérieuse disparition de sa mère… Or le suicide de Corinne, comme la disparition de la mère de Sofia, ne sont pas des cas isolés, ce sont des milliers de femmes qui en sont victimes. Marie en est persuadée : il y a un lien entre le rappeur L'Idole et ces disparitions. Tenant tête à Paul, son conjoint, elle rejoint Sofia pour la convaincre de monter une armée, marcher sur Poitiers et retrouver la rage de lutter contre l’origine du mal : le patriarcat.

Avec Lisa Blum, Didier Brice, Emilie Chertier, Léonie Gobion, Leilani Lemmet, Vincent Odetto, Makita Samba, Ariane Zantain

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle Stefano Massini 1/3 (Rediffusion)

Femme non-rééducable, Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa

De Stefano Massini / Réalisation Baptiste Guiton

Avec Ariane Ascaride et Clément Bresson de la Comédie-Française

Unique journaliste russe à avoir couvert la guerre en Tchétchénie, Anna Politkovskaïa laisse parler les faits. Régulièrement menacée, elle revient sans cesse sur le terrain, rapportant les propos de ceux qui témoignent au péril de leur vie. En octobre 2006, elle est retrouvée assassinée. Trop lointaines ou trop longues, il est des guerres qui n'intéressent personne. À Grozny, la guerre est finie, officiellement, mais derrière les mitraillettes et les chars, la Russie est toujours là. Unique journaliste russe à avoir couvert la guerre en Tchétchénie, Anna Politkovskaïa, non-rééducable, du titre que lui donne l'État major russe, n'est pas là pour juger. Les faits parlent d'eux-mêmes. Régulièrement menacée, elle revient sans cesse sur le terrain, rapportant les propos de ceux qui témoignent au péril de leur vie. En octobre 2006, Anna Politkovskaïa est retrouvée assassinée dans la cage d'escalier de son immeuble moscovite. La pièce est un montage de six années de notes, d'articles, d'interviews, de correspondances, écrits avec respect, effroi et lucidité sur deux camps qui se déchirent. Grozny dévastée, le bonheur insensé d'avoir de l'eau courante, le réveil dans un lit d'hôpital après une tentative d'empoisonnement... Les lettres disent l'indicible, la violence d'un monde trop dur pour y survivre : Stefano Massini impose une langue radicale et glaciale. Il y est aussi question de théâtre : quand la parole est muselée, quelle échappatoire reste-t-il face au silence ? Quel rôle le théâtre peut-il encore jouer quand on sait que, dans le temps de la représentation, en Tchétchénie l'enfer continue ?

