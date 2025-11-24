Constance Rivière reconduite à la direction du Palais de la porte Dorée

Nommée en août 2022 directrice générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée, Constance Rivière succédait à Pap Ndiaye, qui venait alors d'être nommé ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement d'Élisabeth Borne.

Maître des requêtes au Conseil d’État, ancienne élève de l’École normale supérieure et de l’École nationale d’administration, Constance Rivière avait accompagné François Hollande lors de son mandat de président de la République, entre 2012 et 2017, en tant que conseillère spéciale en charge de la culture et de la citoyenneté après avoir été directrice adjointe de son cabinet et conseillère en charge des institutions, de la société et des libertés publiques.

Au moment de sa nomination à la direction du Palais de la porte Dorée, elle était depuis 5 ans secrétaire générale du Défenseur des droits.

Elle a publié trois romans, Une fille sans histoire (2019), La maison des solitudes (2021) et La Vie des ombres (2023), aux éditions Stock.

La durée du mandat de directrice générale du Palais de la Porte dorée est de trois ans, renouvelable deux fois.

Le décret cosigné par le Premier ministre, la ministre de la Culture, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace est accessible à cette adresse.

Photographie : Les grilles du Palais de la Porte dorée, 12e arrondissement de Paris (illustration, Fred Romero, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com