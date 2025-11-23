Boualem Sansal, de France 2 à France Inter : la tournée de la libération

Cette tournée médiatique s’inscrit bien évidemment dans sa récente libération, après une année de détention dans les prisons algériennes. Le 16 novembre 2024, de retour en Algérie depuis la France, l’écrivain est interpellé à l’aéroport d’Alger, dans un contexte diplomatique déjà lourd entre Paris et Alger.

Il est placé en détention, la procédure déclenchée notamment pour « atteinte à l’unité nationale », après des propos — tenus dans un média français — selon lesquels la frontière occidentale de l’Algérie, issue de la colonisation, aurait été amputée au profit du Maroc.

Au mois de mars 2025, sa peine est prononcée : cinq ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars algériens. Le 1er juillet, en appel, cette peine est confirmée. L’affaire suscite alors un large écho : les milieux littéraires, les organisations internationales et les gouvernements exigent sa libération, invoquant son âge, sa santé fragile (victime d’un cancer) et le droit à la liberté d’expression.

Cette libération intervient dans un climat diplomatique tendu : l’arrestation de Sansal avait envenimé les relations entre la France et l’Algérie, déjà fragilisées par les positions de Paris sur le Sahara occidental et par les affaires consécutives.

Pour l’écrivain, cette interview représente bien plus qu’un simple retour médiatique : elle constitue une étape de réparation, un retour à la parole libre et peut-être une réaffirmation de son rôle d’intellectuel engagé.

Le bilan d’un an d’incarcération

L’année passée derrière les barreaux a fragilisé l’écrivain. La condamnation, intervenue après un dossier aux contours flous — absence d’un avocat réellement libre, difficulté d’accès à l’auteur — a suscité des critiques : la procédure a été qualifiée de politique par certains observateurs. Par ailleurs, son état de santé a alarmé la communauté internationale, qui a fait de son dossier un emblème des atteintes à la liberté de pensée et de parole en Algérie.

Né le 15 octobre 1949 à Theniet El Had en Algérie, Boualem Sansal est issu d’un parcours marqué par la formation (ingénieur, doctorat d’économie) puis l’engagement — dans l’enseignement, l’entreprise, l’administration publique, avant de se consacrer pleinement à l’écriture à partir de 1997.

Dès la fin des années 1990, il s’impose comme une voix critique de l’Algérie post-coloniale, des résurgences de l’islamisme et des dérives autoritaires, avec des romans puissants comme Le Serment des barbares (1999) ou 2084 : La fin du monde (2015) — ce dernier lui ayant d’ailleurs valu le Grand Prix du livre de l’Académie française.

Ce retour à la parole gratuite rappelle que la littérature ne cesse d’être un champ de bataille pour la liberté et que certains régimes continuent de la considérer comme menace. Boualem Sansal, de fait, représente aujourd’hui l’un de ces cas où l’acte d’écrire se mêle à l’acte politique — et où l’auteur, derrière une œuvre, devient un symbole.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com