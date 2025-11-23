Il volait des livres en bibliothèque pour les revendre sur Facebook

La police de Kota Bharu a annoncé l’arrestation d’un homme dans la cinquantaine, suspecté d’être à l’origine d’une série de vols de livres dans deux bibliothèques du même district. Selon le chef de la division enquêtes criminelles, le suspect a été interpellé à 0 h 5 après qu’une plainte eut été déposée par un employé de bibliothèque le 13 octobre, rapporte le Malay Mail.

Les autorités affirment que le vol est venu à leur attention après qu’un collègue du plaignant eut repéré des livres de la bibliothèque publique en vente sur Facebook. « Une analyse des enregistrements de vidéosurveillance a montré un homme s’emparant d’ouvrages et les dissimulant dans ses vêtements avant de quitter les lieux », explique un communiqué de la police.

Au total, plusieurs dizaines de volumes (le chiffre exact n’a pas été rendu public) ont été signalés manquants. Dans le cadre d’une deuxième plainte, des livres avaient disparu d’une bibliothèque privée du district dès le 4 octobre. Le suspect aurait reconnu son implication pour les deux dossiers.

Parmi les éléments saisis figuraient des objets mis en vente via les réseaux sociaux. La police indique qu’un volet « marché secondaire » est vraisemblable : après avoir soustrait les ouvrages, le suspect aurait tenté de les écouler sur Facebook. Le bras numérique de la culture malaisienne dans la boucle ? On en reste là pour l’instant.

Le suspect aura été détenu pour cinq jours aux fins d’enquête, placé sous le régime de l’article 380 du Code pénal malaisien (vol dans un bâtiment). L’enquête reste ouverte : la police ne l’exclut pas comme lié à d’autres affaires similaires.

À ce jour, aucune estimation publique du préjudice (nombre de livres ou valeur) n’a été révélée. Les bibliothèques s’interrogent sur la sécurisation des collections, tandis que les lecteurs peuvent se demander si un ouvrage emprunté en toute confiance est vraiment à l’abri (même dans une salle publique).

Par Clément Solym

