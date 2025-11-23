Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque

Durant ce “town-hall” organisé en septembre dernier dans la province de Gangwon-do (Corée du Sud), une enseignante avait donc réclamé, poliment, que soit achevée la construction d’une bibliothèque publique à Samcheok, où le chantier a été suspendu. Elle avait souligné le manque d'infrastructures pour la lecture publique dans la région, déclarant sans malice : « Les enfants ont besoin d'une bibliothèque accessible à pied. » Grand mal lui en prit.

Rappelons que le town-hall réunit une autorité, un élu ou un responsable institutionnel qui s’adresse à des habitants et recueille leurs questions ou remarques. Sauf que cette intervention — supposément anodine — a déclenché une avalanche de plaintes et d’appels à des sanctions disciplinaires pour violation de la loi sur les fonctionnaires publics. Selon Daum, l'institutrice, Lee Eun-ju, « a subi pendant deux mois des attaques virulentes et des menaces découlant de sa prise de parole ».

Des commentaires sur YouTube, des appels téléphoniques anonymes contenaient même des menaces de violence physique, comme « Je vais te poignarder ». Si la lecture adoucit les moeurs, l'urgence de l'ouverture devient manifeste. Depuis, elle souffre d'une anxiété sévère qui lui rend la vie quotidienne difficile : « J'ai simplement exprimé mon opinion en tant que citoyen, et non en tant qu'institutrice, mais j'ai été la cible d'attaques et de critiques inattendues. »

Communauté sous pression

La bibliothèque publique de Samcheok, baptisée Bibliothèque du miracle, a vu sa construction interrompue fin juin en raison de difficultés financières du promoteur. C’est dans ce simple (et presque banal) contexte que l'institutrice est intervenue en public : pointer le retard du projet aura finalement déclenché une réaction en chaine disproportionnée.

Comment en arrive-t-on à de pareils comportements ? L’affaire aura éclaté lorsque, en pleine audition des services éducatifs provinciaux, un élu lança cette interrogation : « Cette femme ne serait-il pas en infraction avec le Code des fonctionnaires ? » L'escalade à la colère débuta, avec des conséquences totalement imprévisibles.

On lui reproche d’avoir, en tant qu’agent de l’État, « nuit à l’image de la région » en affirmant que Samcheok manquait de bibliothèque. Le syndicat local des enseignants a vivement réagi : « Un professeur est aussi citoyen, pouvoir prendre la parole lors d’un town-hall sur un enjeu local ne peut pas être ainsi balayé », estime son représentant.

Affront ou affreux ?

Car que le Code des fonctionnaires impose aux agents de s’abstenir de tout comportement susceptible de « porter atteinte à la dignité de la fonction ». Certains élus ont invoqué cet article pour exiger une inspection disciplinaire. Lors d’une audition, il lui a été reproché que ses propos « déformaient la réalité de l’éducation locale et pouvaient affecter la confiance publique ».

Un responsable pédagogique a déclaré : « Compte tenu des importantes disparités d'accessibilité entre les régions, l'affirmation selon laquelle "il n'y a pas de bibliothèques dans la ville" est tout à fait réaliste. » Un élu provincial était d'ailleurs intervenu en séance : « Dites-nous ce qu’il faut vérifier, et comment nous allons agir au nom de la province ? » Une formulation qui a en évidemment rajouté une couche aux tensions ambiantes.

Finalement, les possibles sanctions ont été totalement abandonnées — un vote interne ayant jugé que l'institutrice n’avait pas tenu de propos incompatibles avec sa fonction. Mais les menaces, elles, n’ont pas été prises en considération : à ce titre, le syndicat exige la « prise en charge » par la police, qualifiés de « terrorisme blanc contre un éducateur ».

À ce stade, aucune sanction n’a été prononcée. Reste une interrogation, presque suspendue dans l’air : une simple demande de bibliothèque peut-elle vraiment valoir représailles ? À Samcheok, la question semble difficile à éluder. Et un autre pourra être soulevées : Les bibliothèques disposent-elles d'infrastructures suffisantes pour permettre aux enfants de les utiliser quotidiennement ?

Le reportage (en coréen) est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : KBS

Par Nicolas Gary

