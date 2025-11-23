Un marché livre numérique en perte de sens : comment restaurer le lien ?

Aujourd’hui, les auteurs ne sont pas associés aux revenus issus de la circulation secondaire de leurs œuvres imprimées. Quant aux lecteurs, ils se retrouvent souvent « locataires » de contenus numériques qu’ils ne peuvent ni revendre ni transmettre.

Selon le baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2021, 47 % des lecteurs regrettent de ne pouvoir prêter ou revendre leurs ebooks. Par ailleurs, le rapport indique que 61 % des détenteurs d’ebooks ne relisent jamais leurs titres, révélant un double phénomène : perte de valeur culturelle du numérique et désengagement progressif des usages.

Cette fracture — entre création et consommation — nourrit plusieurs effets négatifs : frustration grandissante auprès des lecteurs, affaiblissement des perspectives de revenus des auteurs, et, en miroir, une montée du piratage du fait de l’absence d’alternative perçue comme juste. De fait, 22 % des lecteurs numériques français recourraient à des contenus illégaux faute d’offre adaptée.

Pourquoi ce déséquilibre ?

Le modèle économique dominant du numérique, basé sur l’achat unique ou l’abonnement illimité, favorise la distribution massive, mais ignore la circulation secondaire et la transmission culturelle. Dans ce schéma :

• l’auteur reçoit son paiement initial ou sa part dans un système collectif — et après ? rien ou presque.

• l’acheteur détient un accès, mais pas toujours la propriété d’usage ; la revente, le prêt, le partage sont souvent proscrits par les droits numériques.

• la valeur de l’œuvre s’éteint après l’achat initial, alors que dans l’univers physique un livre peut changer de mains, circuler, s’inscrire dans une chaîne de vie.

De plus, l’abonnement concentre les revenus dans un « pool » fixe à répartir, alors que l’offre croît sans cesse : l’effet mécanique est une dilution des rémunérations et une baisse du retour pour le créateur — comme l’indique la mention faite au rapport de la CSPLA 2022.

L’ambition de Thotario : remettre du lien

C’est dans ce contexte que Thotario propose de « réparer le lien rompu entre création et consommation ». Notre plateforme entend instaurer un « écosystème où chaque transaction valorise à nouveau le créateur ».

Comment ? Par l’intermédiaire d’un passeport Thotario (NFT payable en euros) identifié à chaque œuvre : lors d’une revente, l’auteur — ou tout ayant droit — perçoit automatiquement une part. Chaque œuvre est dotée d’une identité unique et traçable via la blockchain. Lors d’une revente, le créateur perçoit automatiquement une part du prix, fixée à l’avance.

Le lecteur, lui, retrouve une forme accrue de propriété : non plus un simple droit d’usage limité, mais un bien numérique transmissible, révocable, revendable — ce qui transforme la revente en « acte solidaire », et non plus en perte sèche. Le projet entend redonner aux auteurs et illustrateurs indépendants une part réelle dans la distribution, tout en offrant aux lecteurs une seconde vie à leurs acquisitions numériques.

Un changement de paradigme culturel et économique

Notre proposition revient à considérer l’œuvre numérique non comme un simple flux à consommer, mais comme un patrimoine actif. Le numérique culturel peut être « durable » en ce sens qu’il circule, se transmet et conserve de la valeur. Le modèle revendique quatre piliers : éthique, transparence, pleine propriété, rémunération automatique.

À l’heure où l’offre numérique explose et où le modèle d’abonnement montre ses limites — dilution des revenus, saturation de l’attention, difficulté à rémunérer dignement les créateurs — nous présentons une alternative « évolutionnaire » plutôt que révolutionnaire, mais synchronisée avec les attentes des usagers et des créateurs. Une idée ancienne, un contexte enfin mûr, en quelque sorte.

Le pari est celui d’un marché numérique du livre (et plus largement de la création) qui ne marginalise plus l’auteur, mais l’intègre comme acteur de la circulation secondaire. Un tel mécanisme irrigue la chaîne de valeur tout entière: création → achat initial → revente/transmission → rémunération accrue.

Enjeux et questions ouvertes

Toutefois, plusieurs défis demeurent. Le cadre juridique de la revente numérique reste peu balisé ; les expériences antérieures (aux États-Unis ou aux Pays-Bas) ont rencontré des obstacles liés aux droits d’auteur et à la technologie. À ce titre, Thotario s’appuie sur un modèle coopératif contractuel pour contourner ces écueils.

Il reste aussi à évaluer les effets sur les prix, l’accès au patrimoine numérique, la logistique de revente, et la façon dont ce modèle sera accepté par diffuseurs, éditeurs et plateformes. Enfin, l’adhésion des lecteurs à un fonctionnement de revente numérique — encore minoritaire — constitue un angle d’appropriation nécessaire.

Mais si notre modèle se confirme, c’est bien l’écosystème de la création numérique qui en sortirait renforcé : auteurs reconnus, lecteurs responsabilisés, œuvre valorisée dans la durée. Et c’est peut-être là que se trouve la promesse de « réparer le lien rompu » entre création et consommation — pour que la culture numérique ne soit plus simplement consommée, mais vécue, transmise, et respectueuse de ceux qui l’ont produite.

Illustration : Thot, dieu égyptien de la sagesse et de l'écriture... pas sans lien avec le nom de la structure.

Thotario a été fondé par Dylan Tosti. Pour contacter la structure, demandez plutôt à Anaïs.

Par Auteur invité

