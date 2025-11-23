Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025
Une légende du numérique devient réalité papier. « En 1990, un jeu de rôle français, Les Aventuriers de Laurent Ryder, est publié exclusivement sur disquette 3″ et 3″½ pour Amstrad CPC, Amiga et Atari. » (Source : Wikipedia – Jeu de rôle sur table). Inspiré à la fois par le cinéma noir, la littérature, les romans d'aventure et la science-fiction d’après-guerre, ce jeu de rôle invite les joueurs à incarner des héros et héroïnes d’une époque de style, de mystère et d’aventure.
Conçu à la charnière entre l’âge d’or du micro-ordinateur et celui du jeu de rôle papier, « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » demeure une curiosité éditoriale : le premier jeu de rôle français distribué uniquement sur support numérique.
Plus de trente-cinq ans après sa version informatique, « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » revient en édition papier intégrale et illustrée, sous la bannière de Dragon d’Oc. Cette nouvelle version conserve l’esprit original du jeu tout en bénéficiant d’illustrations originales « pop culture » inspirées des romans, BD et cinéma des fifties. Le premier jeu de rôle sur disquette devient enfin un véritable livre de jeu !
Film noir, polar & espionnage : Le Grand Sommeil, La Nuit du Chasseur, les romans d'Ellery Queen, James Bond, The Talented Mr. Ripley, ambiance hitchcockienne (L'Homme qui en savait trop)...
Aventure & exploration : Bob Morane, aventures à la façon « Indiana Jones »...
Science-fiction rétro : La Guerre des Mondes (film de 1953)...
Bande dessinée européenne : Blake & Mortimer, Lefranc, Spirou...
Séries pulp américaines : Weird Tales, Amazing Stories
De Los Angeles à Marrakech, de Paris à Djakarta, ou de Moscou à Macao, des laboratoires secrets aux jungles oubliées d’Amazonie ou d’Asie, les années 50 sont un monde en mutation : guerre froide, ruée vers l’espace, intrigues d’espionnage, et découvertes scientifiques ou exploration de territoires inconnus se mêlent.
Les joueurs incarnent : des aventuriers élégants, des agents secrets, des scientifiques visionnaires, ou encore des journalistes intrépides… Chaque partie est une aventure cinématographique où la mise en scène et le dialogue comptent autant que les jets de dés.
Tout d’abord, une campagne de financement participatif s'est ouverte ce 31 octobre sur Ulule. Cette première édition imprimée du jeu est pensée comme un objet de collection (les participants à la campagne de financement auront accès à une édition numérotée limitée), entre hommage et redécouverte.
