Vincent Mallié : une rétrospective exceptionnelle sur 20 ans de création

Le parcours proposé couvre environ vingt années de création, à travers des planches d’albums majeurs comme des travaux d’illustrateur inédits dans ce contexte. Le mur d’accueil frappe par son atmosphère : fond rouge velouté, alternance de papiers à motifs et de cadres dorés ou sobres — l’ensemble met en lumière les traits d’un artiste pour qui la mise en scène et la couleur ne sont pas accessoires.

On trouve des œuvres signées Le Grand Mort, La Quête de l’Oiseau du Temps (version Avant la Quête) ou Ténébreuse, mais aussi des illustrations issues de projets plus personnels ou axés jeunesse. Le jeu des cadres, des formats et des secteurs thématiques crée une immersion inégale — tantôt dense et foisonnante, tantôt silencieuse et presque contemplative.

Une carrière aux séries emblématiques

Vincent Mallié est né le 24 avril 1973 à Paris. Après un diplôme aux Arts Gráphiques, il débute dans la bande dessinée avec sa collaboration auprès de Joël Parnotte (la trilogie Hong Kong Triad, 1998-2000). Dès 2000, il enchaîne avec Les Aquanautes puis L’Arche, avant de saisir l’opportunité d’intégrer, en 2007, la mythique série Le Grand Mort aux côtés de Régis Loisel et Jean-Blaise Djian.

Ce travail d’auteur-dessinateur solide lui ouvre les portes d’un autre monument : la reprise de la saga La Quête de l’Oiseau du Temps, pour laquelle il réalise les tomes 7 et 8 (Avant la Quête) à partir de 2010. Puis, plus récemment, il livre la série Ténébreuse (2021-2022), en tant que dessinateur, sur un scénario de Hubert.

Parallèlement à sa carrière dans la BD, Mallié développe une activité d’illustrateur — notamment pour des classiques littéraires (Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, Sherlock Holmes : Une Étude en Rouge) — et expose ses planches et dessins dans des galeries spécialisées.

Style, lumière & décor : ce qui séduit

Ce qui frappe en premier chez Mallié, c’est un trait réaliste, mais fluide — ni figé, ni académique — un habile équilibre entre rigueur graphique et expressivité. Les décors ne sont pas de simples arrière-plans : ils participent à la narration, souvent foisonnants, toujours soignés. Le directeur éditorial de la galerie parle d’un « souci méticuleux du détail ».

Un autre élément-clé : la lumière. Les planches montrent une maîtrise subtile des ambiances — clair-obscur, lumière diffuse, jeux de reflets — qui confèrent aux scènes une dimension presque picturale.

Enfin, la couleur (ou sa nuance lorsqu’il s’agit d’encrage pur) est à souligner. Qu’il s’agisse de l’aquarelle ou de la colorisation numérique, Mallié choisit ses tonalités pour amplifier le suspense, la poésie, l’imaginaire. Dans le cadre de l’exposition, cette palette est mise en valeur grâce à l’accrochage – faisant ressortir les teintes avec élégance.

À voir dans l’exposition

Parmi les temps forts de l’événement : la présentation des planches originales du tout dernier album de La Quête de l’Oiseau du Temps — Avant la Quête : L’Omégon, paru en novembre 2024. C’est l’aboutissement d’une saga mythique. L’exposition permet également de découvrir des illustrations inédites, réalisées spécialement pour l’occasion. Le parcours est pensé pour dévoiler ces différentes facettes — l’auteur de série, l’illustrateur, l’exposant.

L’accrochage, varié dans les formats (du petit dessin au grand tableau), fait dialoguer œuvres emblématiques et pièces plus confidentielles. Le visiteur est incité à flâner, à s’attarder sur un cadre modeste ou à lever les yeux vers une grande composition. Le choix d’un fond rouge profond et de motifs végétaux sur certaines portions du mur crée une atmosphère immersive, propice à la rêverie.

Pourquoi l’exposition vaut le détour

D'abord, parce qu'il reste une journée pour en profiter à la Halle aux grains, ce 23 novembre. Ensuite, pour les amateurs de bande dessinée, c’est un rendez-vous immanquable : Mallié n’est pas simplement un « successeur » de grandes séries, il est un auteur à part entière, capable de s’approprier un univers tout en y ajoutant sa marque personnelle (et reconnaissable).

Pour les passionnés d’illustration, c’est aussi l’occasion de mesurer la subtilité d’un artiste qui sait passer de la planche narrative à la pièce d’exposition libre, avec une constance de qualité. Enfin, pour le public curieux, cette exposition invite à pénétrer les coulisses de la création graphique : cadrage, composition, colorisation, narration visuelle.

En quittant la salle, on conserve la sensation d’avoir assisté à un dialogue entre l’intime et le grand format, entre la série populaire et le travail de gallery-artist. Un bel hommage à un auteur qui, après plus de deux décennies de travail, confirme qu’il demeure une figure incontournable de l’heroic fantasy francophone mais aussi de l’illustration contemporaine.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

