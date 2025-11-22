FIBD - “On m’a brisée” : le témoignage de Chloé à visisage découvert

Brisée, mais déterminée à ne plus se taire : un an après la nuit qu’elle décrit comme un basculement, Élise Bouché-Tran révèle son identité. Elle affirme avoir été violée en marge du Festival d’Angoulême, puis licenciée dans la foulée. Aujourd’hui, elle raconte sa solitude, sa chute et sa volonté de reprendre le contrôle, tandis que la société 9e Art+ conteste tout lien entre ces événements
Le 22/11/2025 à 16:43 par Clément Solym
Publié le :
22/11/2025 à 16:43
Au sein du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, la parole d’Élise Bouché-Tran est venue fissurer un édifice déjà fragilisé. Elle était jusqu'à lors pudiquement désignée comme Chloé, un pseudonyme destiné à la protéger, tout en permettant de raconter son histoire, amplement relayée. Un cri de ralliment et de soutien, avait même fleuri : Chloé on te croit.
L’affaire « Chloé » concerne bien cette ancienne salariée du FIBD qui, selon ses dires, a été victime d’un viol au cours de la nuit du 26-27 janvier 2024, lors d’un événement organisé par le festival. Elle affirme s’être réveillée nue, sans aucun souvenir de la soirée, à côté d’un prestataire du festival. Le lendemain, raconte-t-elle, elle se réveille « nue », sans aucun souvenir de la soirée. Selon elle, l’homme présent à ses côtés lui aurait simplement expliqué qu’ils avaient couché ensemble — une version qu’elle dit être dans l’incapacité de confirmer.
Après avoir porté plainte pour « viol avec administration de substances nuisibles », elle a été licenciée pour « faute grave », ce qu’elle lie directement à sa dénonciation. La société organisatrice, 9e Art+, rejette tout lien entre le signalement et le départ de l’employée, affirmant que la procédure avait été engagée auparavant.
Le cas a provoqué une onde de choc dans le monde de la BD : plus de 280 autrices et professionnelles se sont mobilisées, annonçant un boycott de l’édition 2026 si aucune réforme de gouvernance n’était engagée
L’ancienne responsable de la communication est passée devant la caméra de France 3, cette fois pour relater les faits à visage découvert. Et de reprendre le fil des événements, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, tel qu'ils ont été amplement exposés – alors que le festival battait son plein.
Sous le choc, elle confie les faits à plusieurs collègues, avant d’être orientée vers la responsable des ressources humaines : celle-ci lui aurait suggéré de prendre la pilule du lendemain, sans autre prise en charge. Élise exprime aujourd’hui sa sidération face à l’absence de réaction immédiate : « On m’a demandé de continuer de travailler avec lui. »
Pendant un an, la jeune femme témoigne anonymement, sous le prénom « Chloé ». Mais, estime-t-elle, son identité circulait déjà largement dans le milieu. « Tout le monde savait que c’était moi », confie-t-elle, décidant finalement de s’exprimer ouvertement.
Quelques semaines après les faits, une autre déflagration survient : son licenciement pour « faute grave », notifié le 14 mars 2024. Élise y voit un lien direct avec son signalement : « C’est vraiment la double peine : il y a ce viol, et je suis punie pour. »
La société organisatrice, 9e Art+, réfute catégoriquement ce lien de causalité. Par la voix de son avocate, Muriel Dehiles, elle affirme que la procédure avait été engagée avant les révélations de la salariée. Elle explique que « le dirigeant de la société lui avait suggéré de déposer plainte. Elle ne parlait jusque-là que d’une seule chose, le fait d’avoir été droguée. À partir du moment où on lui envoie une procédure de licenciement, le 4 mars 2024, elle a écrit le lendemain, une lettre à son employeur intitulé "Révélations de faits d’agissements de viol". La déclaration de viol a été faite après la procédure d’engagement de licenciement, et non le contraire ».
Et de rappeler que les faits allégués auraient eu lieu « en dehors du temps de travail, sur un lieu non lié au festival et impliquant une personne extérieure ». Tout en insistant : « Si les faits relatés sont avérés, on ne peut être que compatissant. »
Dans son récit, Élise évoque un « management toxique » au sein du festival, fait de pression constante et de tensions internes. Elle décrit des journées où tout devait être fait « à la minute », sans répit. L’avocate de 9e Art+ balaie cette accusation : pour elle, ce terme est « incompréhensible » et « sans faits précis », rappelant qu’aucune procédure prud’homale n’aurait visé la société depuis 2007.
Élise rapporte également des échanges qu’elle qualifie de déplacés : des questions sur sa tenue, son attitude supposée. La défense de 9e Art+ conteste à nouveau : « Je n’ai jamais entendu de la part de Franck Bondoux un quelconque jugement sur l’attitude qu’aurait eue Élise. »
Depuis son départ, Élise Bouché-Tran dit avoir sombré. Elle confie être tombée en dépression, avoir pris du poids, avoir cessé de lire des bandes dessinées. Elle cherche désormais à se reconstruire : « Je suis bloquée : je vis actuellement chez mes parents, mais je n’arrive pas à retrouver un emploi. C’est vraiment difficile. Je prends des cours d’arabe, j’ai ma chaîne YouTube. J’essaye de garder le moral. »
Et d'ajouter : « On me fait passer pour quelqu’un qui n’est pas professionnelle », regrette-t-elle, évoquant une réputation brisée. Malgré tout, elle suit toujours l’évolution du FIBD, marqué par une fronde d’auteurs, une remise en cause publique de sa gouvernance et le départ annoncé du directeur général, Franck Bondoux, d’ici fin 2027.
« [J]’ai envie de savoir ce qu’il va se passer. La révolte est totalement justifiée : la direction se voile la face. Comment peut-on faire un festival sans auteurs, sans éditeur et demander au public de payer sans avoir de dédicaces ? »
Une plainte pénale pour « viol avec soumission chimique » est désormais instruite à Angoulême. Sur le plan social, Élise a saisi les prud’hommes. Son avocat affirme que cette procédure « a de bonnes chances d’aboutir », évoquant une proximité « étonnante » entre révélation des faits et licenciement.
Élise, enfin, espère que « les auteurs et les autrices puissent se réapproprier à nouveau ce festival, qui leur appartient. Il faut que la honte change de camp. S’il n’y a pas d’édition en 2026, ce sera pour construire quelque chose de nouveau en 2027 ».
Et le cas échéant, que d’autres femmes puissent, à leur tour, parler. On retrouvera le reportage dans son intégralité en cliquant sur la photo :
