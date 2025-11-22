Close Call Comics : le label français qui bouscule le comics indépendant

Son projet fondateur, Saga, s’est développé au fil d’années de travail patient, d’expérimentations graphiques et d’ambitions assumées. Il raconte avoir imaginé un cadre historique précis: la Seconde Guerre mondiale et l’immédiat après-guerre, un décor propice aux fractures intimes autant qu’aux archétypes héroïques. L’univers qu’il met en scène s’apparente aux récits de super-héros, mais avec un ancrage réaliste et mélancolique, où les pouvoirs arrivent dans des vies déjà lourdement éprouvées.

D’ailleurs, Garbarini revendique une forme de pudeur narrative: plutôt que de se précipiter sur les costumes, les surnoms ou la hiérarchie des forces, il préfère raconter comment le surnaturel bouleverse la sphère domestique, bouleverse les sensations, exacerbe les blessures. Selon lui, « l’impact que peut avoir l’arrivée du surnaturel dans des vies qui sont déjà compliquées » reste le véritable cœur émotionnel de son travail.

Close Call Comics, laboratoire créatif

Close Call Comics est né d’un désir de créer, de publier… et de ne pas attendre que les portes s’ouvrent spontanément. Garbarini écrit, dessine, colorise. Il édite aussi — presque par nécessité. À ce jour, il conçoit les récits, collabore avec d’autres artistes, parfois situés à des milliers de kilomètres. Il explique qu’au sein du label, ils publient Fragments, une anthologie composée de quatre histoires liées au même univers, dont Heroics constitue la matrice narrative.

Il a récemment lancé trois mini-séries avec trois dessinateurs distincts: Whisper, Blood Rose et Dream Brother. Une aventure collective, menée à distance, « par message, en anglais », avec des rendez-vous réguliers pour conserver la spontanéité de l’échange. Là encore, la méthode surprend: avant de rédiger le premier script, il interroge ses collaborateurs sur leurs goûts, leurs envies, leurs influences, pour leur écrire « leur » série, en véritable tailleur narratif.

Héritages assumés

Garbarini ne cache pas ses influences: les grandes heures des X-Men, les publications d’Estranges, Nova ou Titan. Il rappelle, amusé, faire partie de cette « ancienne génération » de lecteurs passionnés. Quand on lui demande l’héritage qu’il revendique, il précise que le plus beau compliment qu’on lui ait fait reste: « je suis très attaché aux personnages, j’ai envie de savoir ce qui va leur arriver ».

Pour lui, tout se joue là: dans l’attachement aux trajectoires, dans ces intrigues presque feuilletonnantes, héritées du soap opera et des comics d’équipe, où le drame intimiste se frotte au spectaculaire.

Le pouvoir comme révélateur

Au centre de son approche, une conviction forte: les pouvoirs ne sont pas une fin, mais un miroir. Garbarini s’interroge — presque philosophe — sur la manière dont la force, physique ou symbolique, révèle la nature profonde d’un individu. « Les gens sont à peu près équilibrés… jusqu’à ce qu’on leur donne un peu plus de pouvoir » confie-t-il, avant d’ajouter que certains, dans ces conditions, deviennent « des salopards ».

Cette réflexion irrigue ses séries récentes. Il y explore, sous différents angles, la question du deuil: culpabilité, colère, survivance. Trois récits, trois visions, trois façons d’appréhender les manques irréparables. Là encore, les super-pouvoirs deviennent un prisme pour sonder l’intime.

Festivals, rencontres et fragilités économiques

Close Call Comics est une structure modeste, associative, qui dépend largement des festivals et des salons pour rencontrer son public. Et l'éditeur souligne combien ces événements, souvent « à taille humaine », demeurent essentiels pour financer les projets, vendre les albums, et, tout simplement, rester visibles face à l’omniprésence des grands éditeurs.

Il raconte revenir dans certains festivals année après année, non par confort, mais par fidélité. On y croise des lecteurs conquis, d’autres qui découvrent, et un précieux bouche-à-oreille.

Penser l’univers dans le détail

Dernière étape en date: la mise en ligne du site closecallcomics.club, pensé comme un espace immersif, où l’on pourra bientôt consulter fiches de personnages, plans de ville et autres documents internes — un « QG » conçu pour inviter les lecteurs à prolonger l’aventure hors des pages imprimées.

À entendre Garbarini, tout cela n’est qu’un début. Et malgré l’humilité du propos, on perçoit une ambition profonde: faire vivre un monde, avec patience, ferveur et une lucidité rare.

Retrouver l'entretien en direct de Blois, ci-dessous :

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

