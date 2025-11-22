285 autrices et auteurs de BD renoncent à Angoulême

Depuis plusieurs éditions, le FIBD est confronté à une montée de la contestation interne : pour nombre de professionnel·le·s, le festival serait devenu « plus soucieux des marchés que de la création ». L’organisation assurée depuis 2007 par 9e Art+, dirigée par Frank Bondoux, est visée pour sa gestion « opaque » et son « virage mercantile ».

En avril 2025, près de 400 auteur·trice·s signent une pétition exigeant la résiliation du contrat entre le festival et 9e Art+ et menaçant de boycotter l’édition 2026 si les conditions ne sont pas prises en compte.

Au-delà des questions de gouvernance, c’est une dynamique de genre, de pouvoir et de reconnaissance qui est questionnée. Le texte souligne que « les femmes et les minorités de genre (…) ont été invisibilisées » et réclame que « sans nous, aucun album, aucun prix, aucun marché, aucun festival ». Cette revendication s’inscrit dans un contexte où une ancienne salariée du festival a porté plainte pour viol puis été licenciée, relançant le débat sur les violences sexuelles et sexistes dans le secteur.

Ainsi, la tribune ne se limite pas à un désaccord organisationnel : elle pose la question de l’« humain » au cœur de cet événement culturel, face à ce qu’elle décrit comme une « verticalité du pouvoir » et une logique libérale incompatible avec les valeurs revendiquées du milieu de la bande dessinée.

“Nous n'irons pas au festival d'angoulême 2026 organisé par 9e art”

Depuis plusieurs jours, le milieu de la bande dessinée est en ébullition, en lien avec la crise qui secoue le festival d’Angoulême.

Ce festival, incontournable pour nous toustes et vital pour le milieu de la bande dessinée, nous l’aimions, mais les conditions d’accueil et de travail s’y sont dégradées en vingt ans.

Historiquement, nous, les femmes et les minorités de genre, avons été invisibilisées. Au fil du temps, nous avons conquis notre place et ensemble, nous comptons faire entendre notre voix. Désormais, sans nous, aucun album, aucun prix, aucun marché, aucun festival.

Le 8 novembre dernier, le renouvellement officiel de la société 9 Art+ de Frank Bondoux à la tête de l’organisation du FIBD a provoqué un tollé attendu.

En janvier 2025, l’histoire de Chloé durant l’édition précédente du FIBD a fait grossir une colère déjà difficile à contenir. Plutôt que de la protéger et de l’aider, son employeur, 9e Art+, l’a licenciée pour faute grave, après qu’elle a porté plainte pour viol contre un collaborateur du festival. Suite à ce licenciement, elle s’est retrouvée isolée et sans revenus.

Nous, acteur·e·s de la bande dessinée, déjà mobilisé·e·s bien avant cette reconduction officielle, avons lancé un Girlcott contre l’édition 2026 du festival. L’autrice Anouk Ricard, Grand Prix 2025, a d’ailleurs été la première autrice à lancer le boycott, suite à l’appel de l’interorga et de sa pétition en avril, et à prendre une position forte contre les violences sexuelles et sexistes au festival.

Chloé n’est pas un cas unique.

Son histoire en porte des centaines d’autres, recouvertes de silence, d’omerta. Cette absence d’humanité et ce silence envoient un message clair et inadmissible aux victimes.

Et nous ne le tolérons pas.

Alors même que la question est connue, documentée, dénoncée, il existe une continuité de violences sexistes et sexuelles dans nos métiers.

Depuis une décennie, le Collectif des créatrices de BD contre le sexisme n’a cessé d’alerter sur ces questions, rejoint depuis 2022 par MeTooBD. Le mauvais traitement ne s’applique jamais qu’aux femmes, il induit une attitude globale de relations construites sur des rapports de force.

Ces faits sont ignorés depuis trop longtemps par un festival dont le regard se porte plus sur la valeur des marchés et les intérêts financiers que sur la création. Mais aussi par un milieu dans une société patriarcale où les hommes blancs cisgenres hétérosexuels bénéficient de privilèges.

Nous insistons, nous, les femmes et avec nous toutes les minorités de genre, sommes le moteur de cette mobilisation.

Parce que nous jugeons que le festival d’Angoulême n’est toujours pas à la hauteur, que ce soit sur les questions de violences sexistes, sexuelles, racistes, validistes et LGBTphobes.

L’humain n’a plus sa place dans ce festival, seuls le profit et la renommée internationale priment. La verticalité du pouvoir de 9e Art+ et la volonté de starification des auteur·e·s mis en compétition sont des violences symptomatiques du libéralisme.

Eh bien non, nous ne sommes pas des silhouettes qui signent des dédicaces derrière les paillettes sponsorisées.

Nous voulons une réforme qui vise à repenser cet événement pour promouvoir la diversité de la création, défendre un traitement plus éthique des individus qui y participent d’une manière ou d’une autre et que la BD soit considérée comme un bien culturel, accessible à tous et toutes et non comme un pur produit commercial. Tout est lié.

Ce Girlcott historique nous a montré que les acteur·e·s de la bande dessinée peuvent faire bloc. Nous tenons à le rappeler : ne nous méprisez pas, ne nous rabaissez pas, ne nous exploitez pas.

Nous avons durement conquis notre place dans ce festival, nous tenons à cet événement et nous sommes déterminé·es. C’est un rappel : nous sommes en mesure de renverser les rapports de force.

Nous exigeons un événement sans violences.

Nous exigeons des mesures justes et immédiates, construites avec nous.

Nous refusons d’être sacrifié·es au nom de l’image, de la rentabilité ou du mythe de la vocation.

Nous agissons pour que les violences systémiques et les VHSS cessent.

Nous saluons l’espoir d’une nouvelle gouvernance pour les éditions à partir de 2028, nous avons de nombreuses idées, des volontés, des désirs pour ce festival.

Et nous n’irons pas au FIBD 2026 organisé par 9e Art+.

Chloé, on te croit !

