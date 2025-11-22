Quand Buffy rencontre Nirvana : Meidelev, l'artiste derrière Dwells like Teen Spirits

Le nom de Meidelev, d’abord énoncé dans l’entretien comme un jeu, devient rapidement l’emblème d’un parcours contrarié. Dès ses études aux Beaux-Arts de Paris, la jeune artiste entend que la bande dessinée « ce n’est pas de l’art » — une sentence répétée, dont elle mesure encore l’impact.

Elle raconte avoir attendu son diplôme avant de « se venger », en renouant avec la BD qui l’habitait depuis l’enfance. Elle a alors 26 ans, « aucune expérience » et la conviction qu’« aucun éditeur ne [la] suivrait » sur une série longue.

Elle se tourne donc vers l’auto-édition et le financement participatif. Le premier volume, lancé via Ulule, ouvre un cycle de sept albums produits avec minutie, « via Ulule », comme des pièces façonnées artisanalement.

Cette émancipation tient aussi à la pédagogie des ateliers. Aux Beaux-Arts, raconte-t-elle, on leur apprend à être « cheffe de projet de A à Z », à piloter une création de l’écriture jusqu’à l’objet imprimé. Elle découvre l’envers du livre en s’attaquant au papier, au grammage, au façonnage, et en apprenant à composer avec un imprimeur : un savoir-faire acquis « sur le tas ». Cette autonomie lui permet, dit-elle, « d’apprendre son métier ».

Culture pop, films de minuit et riffs saturés

Dwells like Teen Spirits naît d’une mosaïque d’influences contrastées. Meidelev résume, dans un sourire, l’esprit de la série : une comédie d’action où « Buffy contre les vampires rencontre Nirvana », mâtinée de Scooby-Doo et de « beaucoup d’humour loufoque ».

Elle revendique un tropisme très affirmé pour l’absurde britannique, celui de The Mighty Boosh ou des comédies des années 1990. Ses références musicales naviguent « de The Rasmus à Metallica et Nirvana », et l’on devine, derrière ce choix, un pan entier de mémoire adolescente.

Cette dimension intime affleure lorsqu’elle évoque sa jeunesse en Lorraine, dans un « petit groupe punk, weirdo dans [son] coin », à échanger « des mixtapes sur clé USB » et des films cultes. Ce bouillon culturel irrigue chaque page de la série — comme si ses héros reprenaient la route là où les cassettes s’étaient interrompues.

Une aventure construite dans la rencontre

Si l’écriture et le dessin structurent son quotidien, Meidelev consacre une large part de son temps aux rencontres. Depuis 2020, elle assure « vingt salons par an » pour présenter ses ouvrages et tisser, progressivement, un réseau professionnel solide. C’est ainsi qu’elle multiplie les collaborations autour du jeu de rôle, discipline qu’elle pratique depuis quinze ans.

Illustrations, scénarios, storyboards improvisés en live sur Discord durant le confinement : ses dessins, parfois décalés, séduisent un éditeur qui lui propose de concevoir le premier kit d’initiation d’un système baptisé BubbleGumshoe… – qu’elle illustre également. « De fil en aiguille », glisse-t-elle, la coopération se structure et d’autres projets s’ajoutent.

À ce modèle transmédia s’ajoute une gamme de peluches conçues par une amie artisane. Là encore, le choix est militant : travailler localement, sans sous-traitance, dans une logique de micro-série. Les bénéfices sont reversés à des refuges animalistes, comme un prolongement tangible de son univers.

Les frontières invisibles de l’auto-édition

Ce parcours, pourtant dynamique, se confronte à des limites persistantes. Dans certains festivals, confie Meidelev, l’auto-édition demeure suspecte, « pas représentée » — comme s’il manquait un label de légitimité. Ces barrières se retrouvent auprès des institutions : impossible, par exemple, de prétendre à certaines aides ou distinctions du CNL.

La signature d’un projet chez Albin Michel constitue alors un tournant. La maison, en soutenant son prochain opus, lui offre l’appui institutionnel nécessaire pour développer de nouveaux partenariats. Elle rejoint également la Fondation Léopold Bellan, dédiée à l’accessibilité à la santé pour les personnes en situation de handicap, où elle tient le rôle de jurée et de présentatrice d’un concours de peinture.

Vers les étoiles

Le prochain projet de Meidelev regarde vers le ciel. Avec un ami astrophysicien diplômé du CNES et de la Sorbonne, elle imagine une série mêlant aventure spatiale et vulgarisation scientifique. L’idée : un récit situé quelque part entre le souffle épique d’One Piece et l’énergie pédagogique de C’est pas sorcier, pensé pour « faire rayonner la science » auprès de publics jeunes et curieux.

Après sept volumes auto-édités, l’horizon s’élargit. Et l’on se dit que, cette fois, la BD a gagné sa place dans l’atelier.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

