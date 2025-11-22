Mordue par un cobra au sortir de la bibliothèque : les dangers de la lecture

Début novembre, dans la ville de Taichung (district de Long Jing, Taïwan), une usagère âgée de 41 ans s’est présenté à la bibliothèque municipale pour restituer des ouvrages. Au moment où elle sortait du bâtiment, elle a soudain ressenti « une vive douleur au dos du pied droit ». En se baissant, elle s’aperçut qu’un serpent — identifié par des témoins comme un cobra — l’avait mordue.
Le 22/11/2025 à 12:09 par Clément Solym
Publié le :
22/11/2025 à 12:09
Une autre personne présente explique : « Le fils venait tout juste d’entrer dans la bibliothèque ; la femme de retour de livres, une seconde plus tard, s’est fait mordre ; je l’ai vue du début à la fin, alors que je n’étais pas entrée », rapporte Sin chew.
Bien que les morsures de serpent ne soient pas fréquentes en milieu urbain, à Taïwan l’espèce Naja atra (cobra de Taïwan) est responsable d’une part significative des accidents de ce type. Des travaux épidémiologiques indiquent qu’elle peut représenter jusqu’à 20 % des envenimations dans certaines régions de l’île.
Cette intervention d’un reptile dans un espace culturel — calme, structuré, supposé sécurisé — bouscule l’ordinaire. Une bibliothèque, généralement lieu de sérénité, devient soudain théâtre d’une brève confrontation entre l’humain et la nature sauvage. La victime a été prise en charge et l’incident ne semble pas avoir dégénéré en catastrophe
Le bâtiment en question ne paraissait pas exposé aux intrusions animales — et pourtant. L’environnement urbain de Taichung, mêlant zones résidentielles, végétation et infrastructures ouvertes, peut servir de complice à ce type d’intrusion. Ce qui invite à réfléchir : les espaces publics d’accès libre — bibliothèques, musées, centres culturels — ne sont pas totalement hermétiques à l’imprévu.
Pour les gestionnaires de tels établissements, le signalement vaut : vérifier les accès périphériques, les conduits non sécurisés, les possibilités qu’un animal s’y immisce. Une « morsure » peut être non seulement sanitaire, mais aussi symbolique : elle rappelle que le bâtisseur n’a jamais complètement le dernier mot sur l’environnement.
Crédits photo : domaine public
Par Clément Solym
