Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

Du premier au dernier volume, Anne Montel, Loïc Clément & Julien Arnal nous emportent à la découverte du monde alentours prend l’allure d’une initiation douce, presque chuchotée. Dans L’Étincelle, Armelle, tortue craintive, affronte sa peur du noir et découvre la lumière rassurante de Mirko, une luciole qui illumine sa solitude.

Le tome 2, Le Voyage, plus aventureux, déploie une palette saturée — ocres dorés, bleus profonds — où le duo affronte les contrariétés du quotidien. Mirko part sur les routes, laissant Armelle trouver de nouveaux alliés et apprendre à sortir de sa carapace, même sans lui.

Les troisième Vague à l’âme et quatrième, Le Cœur en mousse, ponctué de rencontres inattendues, élargissent l’horizon à la manière d’un carnet de voyage. Dans le T3, L’équilibre fragile d’Armelle vacille quand le monde change autour d’elle, réveillant d’anciennes angoisses, quand le T4 réunit La petite troupe qui vit ensemble, entre joies partagées et responsabilités silencieuses qu’Armelle porte encore.

Au fil de l’exposition, immersive comme on les savoure à Blois, se retrouvent des planches équilibrées, baignées de couleurs diaphanes, où chaque teinte semble respirer. Les ombres sont tendres, les traits circulaires. Certaines cases paraissent suspendues. Comme une comptine.

Les espaces se succèdent comme des petites maisons colorées, avec leurs objets patiemment réunis. On y croise un rocking-chair au dossier brodé, une vieille lampe illustrée, des casseroles accrochées à un mur rouge profond, des miniatures évoquant des haltes au coin du chemin. Tout semble avoir été pensé pour accompagner le regard et guider l’imaginaire.

L’élan reste mesuré, mais le souci du détail frappe. Ici, un meuble chiné à l’ancienne, rempli d’objets qui semblent rapportés d’un voyage lointain. Là, des étagères protégées par un grillage rustique, comme si elles étaient posées sur le seuil d’une cabane. Le rouge et le bleu dominent, sans écraser les planches : au contraire, ils les font vibrer, comme si la couleur se prolongeait dans l’espace.

À plusieurs reprises, des élèves en sortie scolaire s’arrêtent, observent, s’étonnent. L’un d’eux, face à l’amas de bûches disposé près d’un ancien poêle en fonte, demande sérieusement : « Ils faisaient cuire leurs idées dedans ? » Un autre, devant le miroir ovale, glisse à son camarade : « Si on passe derrière, on voit Armelle et Mirko en vrai, tu crois ? »

Plus loin, une petite fille scrute une théière émaillée et s’interroge : « C’est ça qu’ils utilisent pour faire leurs couleurs ? » Cette naïveté joyeuse résonne avec l’esprit des albums. Elle rappelle que la fiction est aussi un terrain de jeu.

Visiter cette exposition, c’est suivre un cheminement patient, par touches successives. On passe d’une ambiance forestière à un coin de cuisine, puis à une clairière miniature illuminée de guirlandes. On sent la volonté de célébrer l’artisanat du dessin, depuis le premier croquis jusqu’à la planche finalisée. Chaque encadrement laisse respirer le papier. Les compositions sont lisibles, accueillantes, jamais écrasantes.

Et moi ? Eh bien, j’en ressors conquis. Ce parcours révèle le soin extrême porté à l’accessoire, au décor, à la manière d’habiter un espace. D’abord parce que j’avais raté ces albums au fil de leurs sorties et que le retard fut rattrapé avec un extrême plaisir.

Dans cette alcôve de la Halle aux grains, se perçoivent la patience des créateurs et celle des scénographes, soucieux de faire dialoguer les planches et les objets. L’ensemble est chaleureux, presque enveloppant. On se laisse prendre, tout simplement, par une poésie qui ne force rien.

