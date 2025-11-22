Inscription
Armelle et Mirko L'étincelle

Loïc Clément, Anne Montel, Julien Arnal

Armelle et Mirko livre un bel équilibre : entre fable et témoignage, douceur visuelle et propos sensible. L’album ne se contente pas de raconter « la peur du noir » mais montre comment une présence peut transformer une vie rétractée. On referme ce livre en se disant : « Et si j’allumais ma propre luciole ? » Une lecture délicate, pour tous les lecteurs — enfants ou adultes — qui cherchent une lumière dans l’ombre.

Armelle est une tortue timorée, rongée par une peur viscérale de l’obscurité — tout un programme quand on porte sa maison sur le dos et que l’on vit dans la forêt.

Dans le moindre danger elle souhaite disparaître dans sa carapace mais découvre que, là, l’ombre est encore plus oppressante. Elle traverse ses nuits comme des épreuves, le jour comme une attente interminable. Jusqu’à ce qu’un compagnon inattendu s’invite : Mirko, une luciole lumineuse, qui éclaire son chemin — littéralement et métaphoriquement.

Ensemble, tortue et luciole tissent une amitié bienveillante, faite de lenteur, de mots simples, d’éclaircies dans le cœur. Le récit monte crescendo : rencontre, hésitations, soutien mutuel — puis l’idée que la lumière ne se fait pas que en dehors, mais aussi en dedans.

Le récit est d’abord contemplatif, presque silencieux (grandes cases, peu de textes) puis gagne en assurance. On passe d’un univers figé dans la peur à un espace où la confiance peut s’installer — l’étincelle est allumée.

Le travail graphique de Julien Arnal, à l’aquarelle, produit une douceur rare : les forêts bruissent à peine, les nuits sont enveloppantes, et chaque plan se fait immersion.

Le scénario, confié à Montel et Clément, s’adresse à un public jeune mais non infantilisant : la vulnérabilité d’Armelle et le soutien de Mirko parlent à tous ceux qui ont appris que l’amitié soulève, que la peur se nomme. Le rythme mêle phrases courtes et moments plus étirés — on ressent l’attente de la nuit, le soulagement du phare intérieur.

Depuis le premier tome, trois autres aventures sont sorties.

 

 
 
 

 

DOSSIER - 42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous

#Imaginaire
ActuaLitté

Une michronique de
Victor De Sepausy

Publiée le
22/11/2025 à 09:08

