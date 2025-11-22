Participer au Prix des lecteurs de livres en grands caractères, c’est soutenir la lecture accessible

Ce Prix a pour objectif de valoriser la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères, de faire entendre la voix des lecteurs concernés, et de rendre plus visible une édition encore trop méconnue.

Le principe est simple :

Parcourez la sélection des livres publiés en grands caractères.

Faites votre choix : jusqu’à trois titres pour ce premier tour parmi les 18 titres en lice.

Le vote s’effectue exclusivement en ligne sur le site https://prixgrandscaracteres.fr/

Les cinq ouvrages ayant obtenu le plus de votes seront retenus comme finalistes et soumis à un second tour à partir du 18 décembre.

Ce rendez-vous est l’occasion de soutenir la lecture accessible et de découvrir des ouvrages adaptés à un public large. Ce prix n’est pas réservé uniquement aux lecteurs empêchés : il est ouvert à tous.

Dès maintenant, prenez part à cette belle initiative !

Le calendrier de la première édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères :

Jeudi 20 novembre 2025

Début du premier tour : du 20 novembre au 17 décembre 2025, vous pouvez choisir jusqu’à trois ouvrages parmi les titres en lice. Les cinq ayant obtenu le plus de votes seront retenus comme finalistes.

Jeudi 18 décembre 2025

Découvrez les cinq finalistes et participez au second vote ! Il aura lieu du 18 décembre 2025 au 14 janvier 2026. Vous pourrez à nouveau voter pour vos trois livres préférés parmi les finalistes et contribuer à désigner le lauréat.

Jeudi 15 janvier 2026

Annonce du lauréat de la première édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères.

Mardi 20 janvier 2026 (le jour du cinquième anniversaire de l’ouverture de la librairie des Grands Caractères)

L’INJA Louis Braille accueillera à Paris la soirée de remise du prix au lauréat.

Invitation sur demande, dans la limite des places disponibles.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com