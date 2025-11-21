Planches géantes et humour metal : l’expérience Helmoute séduit BD Boum

Dès l’origine, le défi était de taille. Comment faire du Hellfest le cœur d’un récit sans trahir la culture de ce festival hors normes ? Comment éviter l’écueil d’un simple décor folklorique ? Les auteurs — Pixel Vengeur au dessin, Jorge Bernstein et Fabrice Hodecent au scénario — ont rapidement trouvé le ton juste : un mélange d’irrévérence, de flamboyance graphique et d’affection sincère pour cet univers où se croisent métal, humour débridé et imaginaire post-apocalyptique.

Accueillie en immersion au sein du site clissonnais, l’équipe éditoriale y a découvert une géographie étonnante, oscillant entre chaos spectaculaire et luxuriance végétale, presque un « mini-golf géant » à l’échelle d’une ville éphémère. Cette plongée initiale a nourri l’écriture, comme en témoigne le podcast documentaire « Hellfest Metal Vortex : l’écriture d’une BD ».

La trilogie s’appuie sur un lien naturel : bande dessinée et musiques extrêmes partagent la même intensité graphique, la même volonté de liberté et de transgression. Nombre d’auteurs de BD sont musiciens, et les créateurs de la série ne font pas exception, comme ils le racontent dans un autre entretien consacré aux affinités entre metal, BD et Hellfest.

Cette relation profonde se retrouve à chaque page : compositions saturées, typographies explosives, silhouettes baroques de festivaliers, panoramas monumentaux inspirés des installations scéniques du festival.

Une exposition spectaculaire en plein cœur de Blois

L’exposition proposée à BD Boum, coproduite par Rouquemoute, le Hellfest et Bulles à croquer, déploie ces trois albums dans l’espace public avec une efficacité remarquable. Les grands panneaux, installés en plein air, imposent une présence forte : surfaces noires, reproduction soignée des planches, organisation claire des modules narratifs. L’œil est aussitôt happé par les couleurs dominantes — rouges, roses et noirs — fidèles à l’identité visuelle de la série.

Chaque panneau associe des extraits de BD, un texte synthétique et, parfois, une photographie spectaculaire issue de l’univers du Hellfest. Cette mise en dialogue entre fiction dessinée et iconographie du réel renforce l’immersion. Les QR codes, intégrés discrètement, prolongent la découverte vers les contenus numériques produits autour du projet. La scénographie extérieure se distingue par un équilibre réussi entre lisibilité, dynamisme et humour, à l’image de la série.

Certaines compositions — notamment celles consacrées à La Gardienne des Ténèbres, créature mécanique monumentale — donnent à voir la démesure visuelle du Hellfest : personnage hybride, planches nerveuses, récit en roue libre. D’autres mettent en scène des séquences absurdes ou burlesques, comme la transformation du festival en parcours de mini-golf ou la satire politique déployée dans Metal Space. L’ensemble forme un parcours ludique et très accessible, rythmé et cohérent.

Une expérience à vivre (ou mourir)

Proposée les 21, 22 et 23 novembre, l’exposition bénéficie en outre de visites théâtralisées — vendredi à 18 h, samedi à 12 h, 15 h et 18 h, dimanche à 11 h, 15 h et 17 h — qui ajoutent une dimension performative parfaitement en phase avec le ton de la série.

En rendant visible cette collaboration atypique, BD Boum célèbre tout autant la créativité de l’édition indépendante que l’imaginaire foisonnant des musiques extrêmes.

La Collection Helmoute n’est pas seulement une BD sur un festival : c’est le récit d’une rencontre artistique ambitieuse, pleinement incarnée dans cette exposition stimulante et généreuse, où l’humour, l’énergie graphique et l’esprit metal trouvent un terrain de jeu à ciel ouvert.

