Laisse surtout pas Béton : un coup de bambou pour réparer Mayotte

L’album, paru en mai 2025, se lit comme une fable documentaire lumineuse. Les auteurs y abordent Mayotte comme un microcosme où se superposent urbanisation rapide, pénurie d’eau potable, habitat précaire et pressions migratoires.

Pour saisir les enjeux humains et matériels de l’île, ils ont mis en place un trio de terrain — dessinatrice, anthropologue et architecte — qui arpente les villages, écoute les habitants et observe les modes d’habiter. De cette démarche collective naît un récit vivant, où scènes du quotidien, analyses sensibles et observations techniques se répondent.

MICHRONIQUE - Le béton et le bambou

Le livre met en scène une opposition structurante : le béton, symbole d’une modernité imposée et souvent déconnectée des réalités locales, fait face au bambou, ressource abondante, durable et longtemps considérée comme une survivance traditionnelle.

La question posée par les auteurs — celle d’un possible renouveau du bambou dans la construction contemporaine — traverse tout le récit. En découvrant les bangas, les techniques vernaculaires ou les gestes artisans, le lecteur voit se dessiner une voie d’avenir : un habitat adapté au territoire, écologiquement soutenable et socialement enraciné.

L’exposition transpose cette richesse narrative dans l’espace. Les planches originales, les croquis de terrain et les séquences explicatives composent un parcours immersif remarquable. La scénographie s’organise comme un voyage : du carnet de notes aux ateliers de construction en bambou, le visiteur traverse paysages, matériaux et savoir-faire.

Les contrastes entre surfaces brutes évoquant le béton et textures organiques rappelant la souplesse du bambou accentuent l’intention pédagogique. Des sons, des maquettes, des schémas et des extraits d’entretiens guident le public à travers la crise urbaine, les pratiques locales et les pistes de renouveau architectural.

L’ensemble forme une réflexion enthousiasmante sur la manière d’habiter le monde. Plutôt que d’opposer tradition et modernité, l’exposition révèle comment une ressource locale peut renouveler nos modèles constructifs et inviter à repenser nos liens aux territoires. Mayotte n’est plus seulement un sujet : elle devient un miroir des défis mondiaux liés à la justice sociale, à l’écologie et à l’urbanisation.

À LIRE - L'Agence du livre de Mayotte appelle au don d'ouvrages pour les enfants

Pour les visiteurs de BD Boum, cette exposition constitue une étape incontournable. On y découvre bien plus qu’une adaptation muséale : un récit collectif qui invite à imaginer, à comprendre et à rêver un habitat plus juste. Une véritable expérience, tendue entre matière, dessin et humanité.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - 42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com