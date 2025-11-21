Inscription
Le béton et le bambou

Aurélia Aurita, Frédéric Joulian, Matthias Cambreling

Dans Le Béton et le Bambou, Aurélia Aurita, Frédéric Joulian et Matthias Cambreling prennent Mayotte comme terrain d’exploration, île où se télescopent crise urbaine, pénurie d’eau, habitat précaire et pressions migratoires. Pour comprendre cette réalité, le trio part sur place : la dessinatrice-reporter, l’ethnologue et l’architecte rencontrent sept artisans dont les savoir-faire — bambou, terre crue, constructions légères — dessinent une autre manière d’habiter un territoire fragilisé.

Le livre avance en deux mouvements. D’un côté, un parcours de terrain vivant, presque tactile, où l’on observe banga en bambou, chantiers improvisés, matériaux détournés ; de l’autre, un dossier d’une quarantaine de pages, plus dense, qui décortique les ressorts techniques, sociaux et écologiques opposant béton et ressources renouvelables. La progression glisse ainsi du visible vers l’essentiel : pourquoi avoir généralisé le béton ? à quel prix ? et comment le bambou, loin du folklore, pourrait devenir un levier de résilience ? L’hypothèse finale est claire : ce qui s’invente à Mayotte a valeur de laboratoire global.

L’une des forces du livre tient à l’alliance des regards. Le trait souple d’Aurita adoucit la rudesse des constats, tandis que l’analyse de Joulian et Cambreling élargit chaque scène vers des enjeux climatiques et sociaux plus vastes. L’équilibre fonctionne, même si la partie documentaire demandera une attention accrue aux lecteurs moins familiers de l’architecture.

Sans emphase ni catastrophisme, l’ouvrage propose une autre manière de penser l’habitat. Esthétique, rigoureux, stimulant, il montre que Mayotte n’est pas seulement un territoire en crise, mais un espace où l’imagination constructive peut encore reprendre racine.

Une exposition consacrée à cet album est à découvrir à Blois du 21 au 23 novembre, dans le cadre du BD Boum. Un extrait est proposé en fin d'article.

 

DOSSIER - 42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous

#Imaginaire
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
21/11/2025 à 20:28

Le béton et le bambou

Aurélia Aurita, Frédéric Joulian, Matthias Cambreling

Paru le 07/05/2025

151 pages

Delcourt

23,75 €

ActuaLitté
9782413083191
© Notice établie par ORB
