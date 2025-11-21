Le programme complet du Salon du livre et de la presse jeunesse 2025

Près de 400 exposant·es seront réunis pour offrir un panorama dense et diversifié de la création contemporaine : petites maisons indépendantes, éditeurs généralistes, grands labels spécialisés… Toute la chaîne du livre jeunesse sera représentée, entre albums, documentaires, BD, romans, presse, numérique et nouvelles formes d’expression.

Le fil rouge retenu par le SLPJ invite autant à lire qu’à ressentir. « L’Art de l’autre » interroge notre capacité à comprendre l’altérité, à franchir des frontières imaginaires ou sociales, et à partager des expériences de vie qui ne sont pas les nôtres. Un terrain dont la littérature jeunesse est une exploratrice privilégiée, en créant ces espaces où l’on peut, le temps d’un récit, devenir quelqu’un d’autre.

L’accès au Salon reste gratuit, conformément à la politique engagée par le SLPJ depuis plusieurs années.

Toutefois, une réservation en ligne demeure obligatoire pour réguler les flux et garantir les meilleures conditions d’accueil.

Le programme complet est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : © belleville.eu 2025 avec Pauline Barzilaï (SLPJ)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com