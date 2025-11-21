L'instrument-monde. Une histoire globale de la musique

Avec L’Instrument-Monde, publié par Flammarion en partenariat avec le Musée de la musique – Philharmonie de Paris et le Centre national de la musique, c’est un voyage étonnant qui s’ouvre à nous : découvrir comment un simple instrument peut révéler des pans entiers de l’histoire du monde. Conçu pour accompagner le nouveau parcours du musée, l’ouvrage s’appuie sur une collection exceptionnelle de milliers d’instruments venus des cinq continents.

Loin d’un catalogue technique, le livre montre comment ces objets n’ont jamais été immobiles : ils voyagent, se transforment, changent de sens. L’exemple d’un olifant d’Afrique centrale, passé par Venise avant d’arriver à Paris, illustre ces trajectoires parfois inattendues. Chaque instrument devient ainsi le témoin d’échanges, de rencontres, de migrations ou même de conflits qui ont façonné les musiques et les cultures.

Pour raconter ces histoires, musicologues, musiciennes, luthiers, historiennes de l’art ou anthropologues unissent leurs voix. Leurs récits courts et vivants éclairent des thèmes aussi variés que les matériaux rares, la manière dont les instruments sont représentés dans les images, ou encore la façon dont ils renaissent d’un continent à l’autre au fil des siècles.

Le livre reflète aussi les grandes questions qui traversent les musées aujourd’hui : comment présenter ces objets venus d’ailleurs ? Comment mieux raconter leur contexte, leur parcours, leur mémoire ? Comment envisager de nouvelles formes de collaboration avec les communautés d’origine ?

Accessible, richement illustré et passionnant, L’Instrument-Monde invite à regarder la musique autrement : non comme des traditions séparées, mais comme un immense réseau de relations.

Un très beau volume, idéal pour toutes celles et ceux qui aiment la musique, les voyages, les belles histoires, et qui cherchent le cadeau de Noël parfait à glisser sous le sapin.