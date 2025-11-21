Les princesses sacrifiées : vies parallèles de deux filles d’Espagne

Pour compliquer encore la tâche, l’Europe de l’époque connaît de profonds bouleversements et voit arriver de nouvelles familles régnantes déterminées à asseoir leurs dynasties. Pour cela, il faut des femmes à marier, capables de donner des héritiers. Parmi elles, deux sœurs, filles de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille : Catherine d’Aragon et Jeanne, dite la Folle. Cette remarquable biographie croisée publiée chez Perrin raconte l’histoire de ces « deux sœurs dans la tourmente ».

Le sort des princesses est rarement enviable. Sans jamais être consultées, elles sont fiancées dès le berceau : parfois à un prince de leur âge, parfois à un homme d’un âge avancé qui attendra leurs quinze ans pour tenter de les engrosser. Un vrai conte de fées, n’est-ce pas ? Lorsque le mariage de Catherine est discuté, elle « n’est âgée que de trois ans et demi. Arthur en a deux. À cette heure, il est question de sceller des derniers points de l’accord qui va unir deux grands royaumes. L’union sera, quant à elle, célébrée en temps voulu ». Pour Jeanne, plus âgée de six ans, ce sera plus long, mais sans plus de liberté.

Les monarques espagnols cherchent avant tout à contrer les ambitions françaises et souhaitent s’allier aux deux autres grandes puissances de l’époque : les Tudors et les Habsbourg. Si les jeunes femmes ne résistent guère, c’est qu’elles sont élevées dans l’idée du devoir : « Être reine implique de grandes responsabilités. C’est quitter sa famille et éprouver une autre dynastie. C’est aussi s’élever, faire preuve d’autorité et s’effacer devant la parole de son roi. C’est enfin subir la solitude inévitable du pouvoir ». Solitude que les deux sœurs connaîtront intimement.

Très bien éduquées, elles sont surtout formées à la dévotion, comme on peut s’y attendre à la cour des Rois Très Catholiques. Si Catherine restera une fervente croyante, Jeanne prendra très tôt ses distances avec la religion. Il n’est pas impossible que son surnom de « folle » vienne en partie de là : dans une Espagne où l’Inquisition prend toute son ampleur, mieux vaut être folle qu’hérétique. Ce qui ressort de leurs vies, c’est que deux caractères et deux parcours très différents mènent pourtant à une fin similaire : la solitude et l’humiliation, qu’elle soit consciente ou non.

Jeanne épouse l’archiduc d’Autriche, Philippe dit Le Beau, en octobre 1496. « Ce qui apparaît au départ comme un mariage d’intérêt se transforme rapidement en passion où se confondent admiration, déraison et soumission » pour Jeanne. Belle selon les critères de l’époque, elle a face à elle un mari aussi séduisant que convoité, et qui ne résiste guère aux avances. Jeanne devient rapidement jalouse.

Les débuts de Catherine ne sont pas plus heureux. Arrivée en Angleterre en octobre 1501, elle est à Londres le 12 novembre et épouse le fils ainé du roi Henri VII, Arthur, le 14. Quelques mois plus tard, le 2 avril 1502, celui-ci meurt, probablement de la suette, à quinze ans.

Catherine se retrouve veuve à seize ans, dans un pays qu’elle ne connaît pas, loin de sa famille, avec un beau-père peu enclin à dépenser de l’argent pour une princesse étrangère. Après de longues tractations entre l’Espagne et l’Angleterre, on décide de la fiancer à l’autre fils d’Henri VII, « le petit Henri, âgé de cinq ans de moins que Catherine », le futur Henri VIII. En attendant qu’ils soient en âge de se marier, Catherine vit dans la privation.

Pendant ce temps, Jeanne, toujours passionnément éprise de son mari, est de plus en plus isolée à la cour. Dans la nuit du 24 au 25 février 1500, elle donne naissance au futur Charles Quint. Cette naissance, qui aurait pu l’apaiser, n’atténue en rien sa jalousie : un soir, elle s’en prend à la maîtresse de Philippe, lui tailladant le visage et lui coupant les cheveux avec des ciseaux. Jeanne la Folle serait-elle vraiment folle ?

Disons plus sûrement que la vie de cour ne doit pas aider à la stabilité psychologique, d’autant moins quand on est un peu fragile émotionnellement. Catherine, qui n’épousera Henri qu’au matin du 24 juin 1509, enchaîne fausses couches et enfants non viables, ne donnant finalement à Henri VIII qu’une fille, Marie, future première reine d’Angleterre, et qui sera une des causes de sa déchéance. Elle doit sans doute à sa foi inébranlable le fait de ne pas avoir sombré dans la dépression.

On ressort de ce livre profondément touché.e par ces deux destins : Jeanne, enfermée près de quarante-six ans ; Catherine, humiliée par un divorce, puis exilée et surveillée par un mari probablement soulagé d’apprendre sa mort, il n’aurait ainsi pas à s’en occuper.

Touché.e, mais aussi impressionné.e : Jeanne n’aurait-elle pas été considérée comme folle pour avoir refusé les dogmes religieux et l’absurdité de l’étiquette ? Et Catherine, malgré le danger, ne s’en est pas moins battue pour préserver son honneur.

Condamnées à vivre des vies qu’on avait tracées pour elles, elles n’en ont pas moins tenté d’en tenir les rênes. Rien que pour cela, elles sont remarquables et cette biographie croisée vous en convaincra page après page.









Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com