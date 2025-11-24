Vente en ligne : une solution qui veut préserver l’identité éditoriale des librairies

Depuis dix-sept ans, Izibook revendique une expertise forgée auprès de plusieurs centaines de clients et un socle technique « évolutif, spécialisé dans le métier du livre ». Pour Benoît de La Bourdonnaye, cette antériorité n’est pas un détail : « La solution existe, elle fonctionne, et elle s’est adaptée aussi bien aux petits qu’aux très gros acteurs », rappelle-t-il, soulignant que l’objectif n’a jamais été de vendre des « meubles ou des paires de chaussettes », mais uniquement des livres et produits connexes.

Une solution pensée pour les libraires, fondée sur la fiabilité

Ce premier pilier — la fiabilité — repose désormais sur une association stratégique avec Electre. Le directeur général décrit ce partenariat comme un choix naturel : « Electre apporte des métadonnées optimales, retravaillées, enrichies, constamment mises à jour. »

Dans les faits, cette connexion native donne accès à plus de 2,8 millions de notices, à des recherches fines, et à un catalogue qui s’alimente sans intervention humaine. L’enjeu est clair : éviter au libraire des heures de ressaisie et garantir que sa sélection soit présentée dans les meilleures conditions.

Le deuxième pilier est économique : un modèle simple, transparent, calibré pour les indépendants. La formule — 99 € HT de licence mensuelle et 10 % de commission — inclut hébergement, RGPD, sauvegardes, maintenance et support. « Le défi technique est réel : faire tenir un million et demi de fiches produits dans une solution à 99 € », reconnaît Benoît de La Bourdonnaye, qui affirme que cette accessibilité est indispensable pour que l’offre reste un « relais entre le lieu physique et le virtuel ».

Le troisième pilier, peut-être le plus déterminant, touche à la mise en valeur du stock et à la personnalisation éditoriale. Là où les grandes plateformes uniformisent tout, Izibook prétend faire l’inverse : « Le choix du libraire doit s’incarner dans son site : les titres en stock, ses coups de cœur, ses priorités, ses rayons vivants », insiste le directeur général.

Grâce à un moteur pensé pour remonter en premier les ouvrages réellement disponibles en magasin, le site devient une vitrine fidèle. « C’est là que se joue l’identité : si tout le monde a le même site, on recrée un 1001 libraires géant, et ce n’est pas le but », résume-t-il.

Stock et identité : le cœur du dispositif

Cette logique s’étend désormais à TikTok Shop, où seuls les titres réellement en stock sont envoyés depuis le catalogue Izibook. Une manière, selon lui, d’éviter la dilution : « Le libraire doit rester maître de ce qu’il met en avant : TikTok n’est qu’une extension, pas un substitut. » Une extension complémentaire, bien entendu, sans obligation. Les ventes réalisées sur la plateforme sont automatiquement centralisées dans l’interface Izibook, sans double saisie — un moyen de capter une clientèle plus jeune sans disperser les efforts.

À travers cette architecture, Benoît de La Bourdonnaye veut surtout répondre à une inquiétude récurrente chez les libraires : l’idée que la vente en ligne viendrait cannibaliser l’activité quotidienne. Il renverse le raisonnement : « Un site, c’est un service en plus pour les clients actuels, et une manière d’aller chercher un peu plus loin. Le retrait en magasin, les pages éditoriales, l’annonce des événements : tout cela rapproche de la clientèle. »

Reste une dimension essentielle : le rapport humain. Contrairement aux plateformes industrielles, Izibook revendique un SAV assuré par des professionnels issus de l’édition. « Les développeurs parlent directement aux libraires depuis quinze ans », rappelle-t-il, soulignant l’importance de la compréhension métier. Cette attention se matérialise aussi dans la promesse d’une mise en ligne en quinze jours, accompagnée d’un suivi personnalisé et d’une formation complète.

À l’heure où la concurrence numérique s’intensifie, la question n’est plus de savoir si un libraire doit être en ligne, mais comment il peut y être sans se perdre. Pour Benoît de La Bourdonnaye, la réponse tient en un principe simple : « Refléter l’identité du libraire est la seule accroche valable. » C’est cette cohérence — entre métier, stock, public et territoire — que la nouvelle génération d’outils numériques semble vouloir restaurer.

Par Nicolas Gary

Par Nicolas Gary