Ce n’est pas contre toi, c’est juste que ta maison coule” : les auteurs quittent le navire

Ces derniers jours, quelque chose a basculé : je ne sais plus si je travaille dans l’édition ou dans un épisode de Ghost Hunters : je vois des gens qui sont morts. Spoiler : je suis la seule apparition récurrente. Ou peut-être est-ce moi, le fantôme ? Et ce qui m’effraie vraiment, c’est que plus personne ne s’en apercevrait.

Vivante, oui : si je me fie à ce que je vois sur l’écran éteint de l'ordinateur reflète. Comme en sursis.

Les auteurs, eux, disparaissent avec la célérité d’un virement jamais validé. Leur départ commence toujours par ces mails au formol, suffisamment glacés pour conserver un saumon en plein mois d’août : « Je réfléchis à mes prochaines orientations éditoriales. » Et là, dans ma tête, Sardou et Louane chantent en duo : « Ma chère Victoire, je vole. Je t’aime bien, mais je vole, tu n’auras plus d’auteurs ce soir. Je n’m’enfuis pas. Je vole ».

Puis défilent les variantes : « J’aborde un tournant dans mon écriture… » Ou : « Tu comprendras que… » (sous-entendu : « ce n’est pas toi, c’est ta maison qui coule »)

Bien sûr que je comprends, mais chaque fois, je sens la même décharge dans la poitrine : ce que je perds, ce n’est pas un auteur, c’est un avenir que j’avais promis à quelqu’un.

Alors je revisite mon catalogue comme on feuillette l’album d’une famille décimée : des silhouettes cramées, des promesses en fumée, des « à paraître » qui ressemblent déjà à des faire-part mortuaires, et des manuscrits reportés qui se prennent pour des tragédiennes maudites. À ce stade, même mes titres en production ont l’air de demander une euthanasie propre. On ne devrait jamais assister à sa propre extinction littéraire. C’est indécent.

Et puis aujourd’hui, la frontière s’est franchie. Mon auteur phare — celui qui devait redonner un futur à la maison, celui que j’avais porté, défendu, accompagné jusqu’à l’épuisement — a signé ailleurs. Sans explication. Sans même le minimum de cette loyauté dont je me suis naïvement crue garante.

Il l’a annoncé sur Insta, évidemment : filtres bleus, émojis confettis, sourire radieux. « Heureux de rejoindre une éditrice exceptionnelle. » Exceptionnelle, oui… surtout pour convoiter et absorber ce qui fonctionne ailleurs. Fut un temps, c’était nous, les « exceptionnels »...

Ce départ-là n’a pas été une disparition : ce fut un meurtre net, propre, silencieux. Et un apprentissage cinglant : il n’existe pas de formation au métier, simplement des coups dont on se remet, se relève et sort grandi. Tout le monde commence avec un regard d’adorable pioupiou, mais pour rester, il faudra changer de stratégie.

Mais il y a pire que ceux qui partent : ceux qui restent et qu’on laisse dépérir. Les salons promis qu’on annule, les signatures programmées puis gommées, les engagements qu’on suspend comme si la parole donnée n’était qu’un décor amovible. Moi seule décroche le téléphone pour dire : « Finalement, vous ne pourrez pas y aller. » Je sais que cette phrase brûle tout : l’élan, la confiance, l’idée même d’une collaboration pérenne.

À force, mon téléphone est devenu un organe greffé de travers : chaque vibration me tétanise. J’ai supprimé accusés de lecture, notifications, preuves de vie — protection dérisoire contre des messages que je lirai, quoi qu’il arrive, et qui me reviendront, quoi qu’il arrive.

Dans les étages du groupe, la disparition prend une autre forme. Les interlocuteurs ne disparaissent pas : ils passent en mode confinement nucléaire. Les DAF se déplacent en furtif, les comptables se terrent derrière leurs tableurs comme des snipers en zone contaminée, et les marketeux basculent en silence radio absolu — plus un signal, plus une impulsion, plus une trace thermique. Rendue là, je suis officiellement un territoire hostile, une zone rouge qu’il faut contourner comme Tchernobyl un soir de vent mauvais : personne ne s’approche, personne ne respire, tout le monde espère que je finirai par m’éteindre seule. Ils sont quand même surprenants et compétents quand ils s’y mettent ces bougres !

Quant aux auteurs, ils m’en veulent, et ils n’ont pas tort. Ils s’en prennent à moi parce que je suis la seule encore debout dans le décor : la seule signature visible, la seule voix qui décroche, la seule qui ne se cache pas derrière un « process interne ».

Ce que les groupes ne comprennent pas — ce qu’ils ne comprendront jamais — c’est l’impact réel de ces dérobades. Pour eux, un salon annulé, une mise en avant supprimée, c’est juste un chiffre qui passe au rouge. Pour un auteur, même une micro-visibilité, même une minute où son livre existe ailleurs que dans sa tête, c’est énorme. C’est un souffle. C’est du courage pour continuer quand tout vacille. Et moi je le sais.

Je les ai vus dans des gares minuscules à l’aube, dans des librairies où cinq lecteurs suffisent à refaire une année entière. On a fini par s’attacher — humainement, profondément. Alors quand je dois annoncer que tout s’effondre, ce ne sont pas des auteurs que je trahis. Ce sont des gens qui m’ont confié un morceau d’eux. Voilà la vérité.

C’est pour eux que je m’obstine : parce que je refuse qu’ils soient traités comme des lignes comptables. Et parce que, même en fantôme, je refuse qu’eux deviennent invisibles.

La maison peut s’écrouler.

Moi, non.

Il me reste mon nom, mon regard, ma manière d’éditer : tout ce qu’aucun organigramme ne peut absorber. L’édition aime se rêver sanctuaire ; elle ressemble surtout à un open space où les voix s’amenuisent et où les livres se meuvent en ombres dociles dans les cellules d’un tableur.

Auteurs en fuite, collègues absents, libraires retranchés dans leur indifférence : tout disparaît.

Moi, au contraire, je reviens. J’ai trouvé l’interstice, l’endroit exact où tenir encore, où décider que rien ne s’efface entièrement tant que je le porte.

Bienvenue dans le terrier du lapin blanc.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Victoire

