Ce n’est pas contre toi, c’est juste que ta maison coule” : les auteurs quittent le navire

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Victoire. Épisode 3. Poursuivre ce récit devient essentiel. Remerciements éternels à celles et ceux qui m'accompagnent et me soutiennent. Et tout autant pour les haineux qui me dézinguent. Prenez ma place, pour essayer.
Le 21/11/2025 à 16:31 par Victoire
21/11/2025 à 16:31
Ces derniers jours, quelque chose a basculé : je ne sais plus si je travaille dans l’édition ou dans un épisode de Ghost Hunters : je vois des gens qui sont morts. Spoiler : je suis la seule apparition récurrente. Ou peut-être est-ce moi, le fantôme ? Et ce qui m’effraie vraiment, c’est que plus personne ne s’en apercevrait.
Vivante, oui : si je me fie à ce que je vois sur l’écran éteint de l'ordinateur reflète. Comme en sursis.
Les auteurs, eux, disparaissent avec la célérité d’un virement jamais validé. Leur départ commence toujours par ces mails au formol, suffisamment glacés pour conserver un saumon en plein mois d’août : « Je réfléchis à mes prochaines orientations éditoriales. » Et là, dans ma tête, Sardou et Louane chantent en duo : « Ma chère Victoire, je vole. Je t’aime bien, mais je vole, tu n’auras plus d’auteurs ce soir. Je n’m’enfuis pas. Je vole ».
Puis défilent les variantes : « J’aborde un tournant dans mon écriture… » Ou : « Tu comprendras que… » (sous-entendu : « ce n’est pas toi, c’est ta maison qui coule »)
Bien sûr que je comprends, mais chaque fois, je sens la même décharge dans la poitrine : ce que je perds, ce n’est pas un auteur, c’est un avenir que j’avais promis à quelqu’un.
Alors je revisite mon catalogue comme on feuillette l’album d’une famille décimée : des silhouettes cramées, des promesses en fumée, des « à paraître » qui ressemblent déjà à des faire-part mortuaires, et des manuscrits reportés qui se prennent pour des tragédiennes maudites. À ce stade, même mes titres en production ont l’air de demander une euthanasie propre. On ne devrait jamais assister à sa propre extinction littéraire. C’est indécent.
Et puis aujourd’hui, la frontière s’est franchie. Mon auteur phare — celui qui devait redonner un futur à la maison, celui que j’avais porté, défendu, accompagné jusqu’à l’épuisement — a signé ailleurs. Sans explication. Sans même le minimum de cette loyauté dont je me suis naïvement crue garante.
Il l’a annoncé sur Insta, évidemment : filtres bleus, émojis confettis, sourire radieux. « Heureux de rejoindre une éditrice exceptionnelle. » Exceptionnelle, oui… surtout pour convoiter et absorber ce qui fonctionne ailleurs. Fut un temps, c’était nous, les « exceptionnels »...
Ce départ-là n’a pas été une disparition : ce fut un meurtre net, propre, silencieux. Et un apprentissage cinglant : il n’existe pas de formation au métier, simplement des coups dont on se remet, se relève et sort grandi. Tout le monde commence avec un regard d’adorable pioupiou, mais pour rester, il faudra changer de stratégie.
Mais il y a pire que ceux qui partent : ceux qui restent et qu’on laisse dépérir. Les salons promis qu’on annule, les signatures programmées puis gommées, les engagements qu’on suspend comme si la parole donnée n’était qu’un décor amovible. Moi seule décroche le téléphone pour dire : « Finalement, vous ne pourrez pas y aller. » Je sais que cette phrase brûle tout : l’élan, la confiance, l’idée même d’une collaboration pérenne.
À force, mon téléphone est devenu un organe greffé de travers : chaque vibration me tétanise. J’ai supprimé accusés de lecture, notifications, preuves de vie — protection dérisoire contre des messages que je lirai, quoi qu’il arrive, et qui me reviendront, quoi qu’il arrive.
Dans les étages du groupe, la disparition prend une autre forme. Les interlocuteurs ne disparaissent pas : ils passent en mode confinement nucléaire. Les DAF se déplacent en furtif, les comptables se terrent derrière leurs tableurs comme des snipers en zone contaminée, et les marketeux basculent en silence radio absolu — plus un signal, plus une impulsion, plus une trace thermique. Rendue là, je suis officiellement un territoire hostile, une zone rouge qu’il faut contourner comme Tchernobyl un soir de vent mauvais : personne ne s’approche, personne ne respire, tout le monde espère que je finirai par m’éteindre seule. Ils sont quand même surprenants et compétents quand ils s’y mettent ces bougres !
Quant aux auteurs, ils m’en veulent, et ils n’ont pas tort. Ils s’en prennent à moi parce que je suis la seule encore debout dans le décor : la seule signature visible, la seule voix qui décroche, la seule qui ne se cache pas derrière un « process interne ».
Ce que les groupes ne comprennent pas — ce qu’ils ne comprendront jamais — c’est l’impact réel de ces dérobades. Pour eux, un salon annulé, une mise en avant supprimée, c’est juste un chiffre qui passe au rouge. Pour un auteur, même une micro-visibilité, même une minute où son livre existe ailleurs que dans sa tête, c’est énorme. C’est un souffle. C’est du courage pour continuer quand tout vacille. Et moi je le sais.
Je les ai vus dans des gares minuscules à l’aube, dans des librairies où cinq lecteurs suffisent à refaire une année entière. On a fini par s’attacher — humainement, profondément. Alors quand je dois annoncer que tout s’effondre, ce ne sont pas des auteurs que je trahis. Ce sont des gens qui m’ont confié un morceau d’eux. Voilà la vérité.
C’est pour eux que je m’obstine : parce que je refuse qu’ils soient traités comme des lignes comptables. Et parce que, même en fantôme, je refuse qu’eux deviennent invisibles.
La maison peut s’écrouler.
Moi, non.
Il me reste mon nom, mon regard, ma manière d’éditer : tout ce qu’aucun organigramme ne peut absorber. L’édition aime se rêver sanctuaire ; elle ressemble surtout à un open space où les voix s’amenuisent et où les livres se meuvent en ombres dociles dans les cellules d’un tableur.
Auteurs en fuite, collègues absents, libraires retranchés dans leur indifférence : tout disparaît.
Moi, au contraire, je reviens. J’ai trouvé l’interstice, l’endroit exact où tenir encore, où décider que rien ne s’efface entièrement tant que je le porte.
Bienvenue dans le terrier du lapin blanc.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Une tribune collective lancée par des autrices, créatrices et professionnel·le·s de la bande dessinée vient secouer l’Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD). Elle dénonce avec force la « crise » que traverse le festival, tant sur le plan des conditions de travail que de la gouvernance de l’organisateur 9e Art+ — et revendique un changement radical, à la fois culturel et institutionnel.
22/11/2025, 15:32
Portée par un imaginaire nourri de rock alternatif, de culture 90’s et d’humour britannique, Meidelev signe avec Dwells like Teen Spirits une saga auto-éditée au long cours. En sept volumes financés via Ulule, l’autrice-dessinatrice a bâti, patiemment, un univers hybride qui l’a conduite jusqu’à un premier contrat chez Albin Michel.
22/11/2025, 13:11
La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.
22/11/2025, 09:59
À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.
21/11/2025, 13:22
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême traverse une crise sans précédent, nourrie par l’affaire dite “Chloé” et par une série de prises de position mettant en cause sa gouvernance et sa gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors que la profession exprime une colère profonde, les équipes du FIBD appellent à la nuance, au respect des faits et à la préservation d’un événement qu’elles considèrent comme un bien commun. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.
21/11/2025, 08:38
À l’occasion de la 24ᵉ édition des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui parcourt la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent pourquoi l’itinérance reste un outil majeur d’égalité culturelle, comment le festival irrigue l’ensemble du territoire — rural comme urbain — et pourquoi le livre doit être protégé dans un paysage dominé par les écrans.
20/11/2025, 18:44
Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.
20/11/2025, 15:52
Paru le 6 novembre 2025 aux éditions Fables fertiles, Chergui est le tout nouvel ouvrage de la novelliste, poète et romancière Joëlle Pétillot. C’est l'histoire, nous indique la quatrième de couverture, « d'une cité ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable » ; celle d’un « sommeil étrange » ; de rêves, de passion, de désir fou, de soif de vengeance, de violence du secret...
20/11/2025, 15:27
L’accessibilité, il y a ceux qui la fabriquent et ceux qui en bénéficient. ActuaLitté est allé à la rencontre de Mélissa Castilloux, consultante spécialisée. Avant de se consacrer aux enjeux du livre numérique accessible, elle-même est concernée par la dyslexie et la dysorthographie. Elle témoigne, tant comme lectrice que professionnelle.
20/11/2025, 11:30
ANALYSE – L’interview du sénateur Jean-Raymond Hugonet, publiée dans nos colonnes, avait tout du plaidoyer tranquille : les organismes de gestion collective (OGC) seraient des acteurs « naturels » de la gouvernance sociale des artistes-auteurs, presque des piliers historiques qu’il conviendrait enfin de remettre à leur place. Mais la réalité, documents à l’appui, s’avère beaucoup plus nuancée. Et parfois franchement contraire à ce qui est avancé.
19/11/2025, 16:38
Je suis illustratrice en jeunesse et en presse depuis 2009, en bande dessinée depuis peu. Je n'ai jamais eu d'autre MÉTIER. Métier en majuscule, car créer est un métier, pas un hobby. Mon métier créatif permet à d'autres métiers d'exister : éditeurs-rices, directeurs-rices artistiques, graphistes, représentants, commerciaux et j'en passe. Par Bérengère Delaporte.
19/11/2025, 16:20
Commerces fragiles en raison d'un rapport de force défavorable avec la distribution, les librairies sont par ailleurs confrontées à des hausses de leurs charges fixes particulièrement importantes. Les montants des loyers deviennent ainsi de sérieuses menaces pour la survie de ces commerces, dénonce Pascal Deynat, docteur en ichtyologie et libraire au sein du groupe Gibert Joseph. Il a déposé des pétitions auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin de pousser les pouvoirs publics à encadrer les loyers des établissements commerciaux. Il revient sur sa démarche dans une tribune.
19/11/2025, 11:23
PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir.
19/11/2025, 10:20
Alexandre Lacroix (Philosophie Magazine) tance la prose « formatée Goncourt » de Mauvignier, dans La maison vide. Jean Marc Proust (Slate.fr), sans appréciation particulière du roman, trouve que cette qualité stylistique devrait être la norme, et que cette fausse bonne surprise témoigne « de la grande pauvreté de la production romanesque contemporaine. » Par Laurent LD Bonnet.
19/11/2025, 08:22
Avec L’Empire n’a jamais pris fin, Pacôme Thiellement démonte le roman national pour lui substituer un autre récit : celui des « sans rois », des régicides, des poètes visionnaires et des vies étranges qui traversent l’histoire de « ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France ». Un voyage érudit et halluciné, de Rabelais à la Révolution, où l’on comprend comment notre passé continue d’empoisonner – ou de libérer – notre présent.
17/11/2025, 18:22
Exclus de l’assurance-chômage et soumis à une précarité croissante, les artistes-auteurices pourraient enfin bénéficier d’un filet de sécurité grâce à la proposition de loi instaurant une allocation minimale équivalente à 85 % du SMIC entre deux activités. Une mesure clé dans un secteur fragilisé par la baisse des revenus, l’intensification du travail et la pression de l’IA. Par Rose Labourie, traductrice littéraire de l’allemand vers le français.
17/11/2025, 12:32
Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.
16/11/2025, 10:52
Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour.
15/11/2025, 11:07
La table ronde inaugurale du Festival du Livre Gourmand 2025 a offert un moment suspendu, presque intime, où quatre voix singulières ont esquissé une vision nuancée de la gastronomie contemporaine. Dans l’amphithéâtre, Pierre Gagnaire, Jean-Robert Pitte, Antoine Cristau et Stéphane Servain ont mêlé souvenirs, convictions et images éclatantes d’un monde culinaire en mutation. Et l’on aurait dit que, par instants, le plaisir – ce mot si simple, si essentiel – guidait chacun de leurs pas.
14/11/2025, 19:52
Kabhar Enis – Kathar Esti est le premier grand texte écrit par Antonin Artaud à Rodez après les électrochocs. Entre histoire mouvementée du manuscrit, analyse détaillée de ce « chant gnostique » et mise en cause du regard psychiatrique du fameux Dr Ferdière, le comédien et auteur passionné du Mômo, Ilios Chailly, montre combien ce texte, trop vite rangé du côté du délire, révèle au contraire un Artaud cohérent, informé et métaphysiquement rigoureux.
14/11/2025, 16:01
Du 18 novembre au 1ᵉʳ décembre, Un week-end à l’Est consacre son édition à Bucarest, invitée à Paris pour deux semaines d’intenses rencontres artistiques. Brigitte Bouchard, directrice du festival, veut y révéler « ce lien très fort entre la Roumanie et la France ».
14/11/2025, 13:24
Le linguiste Alain Bentolila alerte : l’École, fragilisée et délaissée, ne parvient plus à protéger les enfants de la barbarie qui gagne du terrain. Face à l’impuissance politique, il affirme que seule la formation du discernement — portée par une véritable alliance entre parents et enseignants — peut constituer un rempart contre toutes les dérives.
13/11/2025, 16:08
Boualem Sansal est libre. La décision d’Alger est enfin tombée : l’écrivain franco-algérien a été gracié. Une grâce politique, sans doute. Mais aussi un symbole littéraire. Si Boualem Sansal retrouve aujourd’hui sa liberté de mouvement, la littérature algérienne francophone, elle, continue de chercher la sienne — à la fois intérieure, linguistique et morale.
13/11/2025, 09:59
La prochaine édition s’ouvre sur un mot simple et chargé d’histoire : lumières. « Le mot lumières donne titre à l’édition 2025 », confie Cécile Quintin, directrice du festival. Ce choix résonne autant avec l’héritage des Lumières — ouverture, connaissance, partage — qu’avec une aspiration plus intime : « Il y a peut-être une petite lumière qui s’allumera dans le cœur et dans les esprits de certains », grâce à ces rencontres d’auteur.rices venu.es d’ailleurs. Dans « un monde un peu brutal », la littérature, ici, se veut éclat et refuge.
12/11/2025, 16:17
Le roman Évocation d’un mémorial à Venise (Présence Africaine, 2023), de l’universitaire et écrivain marocain, Khalid Lyamlahi, vient d’être traduit en roumain, par la traductrice Alexandra Ionel. Paru sous le titre Memorial la Veneția, aux éditions Casa Cărţii de Ştiinţă à Cluj, en Roumanie, le roman est désormais en quête de nouveaux lectrices et lecteurs. Propos recueillis par Karim El Haddady.
12/11/2025, 10:56
Près de 200 sociétaires de la SACEM, de la SACD, de la SCAM et de l’ADAGP appellent leurs organismes à reconnaître enfin le scandale Agessa, qui a privé environ 190.000 artistes-auteurs de leurs droits retraite pendant plus de 40 ans. Dans une lettre ouverte, ces créateurs et créatrices demandent à leurs OGC de mettre fin à leur lobbying en faveur de la SSAA, qu’ils jugent héritière d’un système opaque et défaillant. Ils réclament transparence, responsabilité et une gouvernance sociale réellement portée par les artistes-auteurs eux-mêmes.
12/11/2025, 10:19
« On ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas, donc on n’y va pas. » Ce slogan, devenu mot d’ordre sous le hashtag #NoFIBD2026, résume la colère d’un large front d’auteurices et d'auteurs et d’organisations professionnelles de la bande dessinée.
11/11/2025, 19:07
Carole Zalberg, présidente de la Sofia depuis juillet 2025, est avant tout une écrivaine. Elle publie Au soir venu, La Branche argentine, un roman où l’intime et l’Histoire se nouent : un père qui s’efface, une branche familiale apparue à Buenos Aires, les échos d'une dictature, une judaïté douloureuse - et la littérature comme recours. Un roman sur « le bégaiement de l’Histoire » et « l’infinie capacité de réinvention ».
10/11/2025, 18:01
Le Syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) monte au créneau après la reconduction de 9e Art+ à la tête du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Dans une tribune au ton ferme, l’organisation dénonce un « simulacre de consultation » et l’opacité de l’appel à projets ayant conduit au renouvellement de la société dirigée par Franck Bondoux pour neuf années supplémentaires.
10/11/2025, 14:59
Discrète, presque mystérieuse, la bibliothérapie reste une pratique encore méconnue du grand public. Dorothée Simoncini lui donne un visage concret : après quinze ans dans la médiation culturelle, elle explore la puissance du livre comme outil de mieux-être et de lien humain. Elle accompagne seniors, jeunes ou personnes en situation de fragilité dans un travail de reconnexion à soi et aux autres par les mots et les images.
10/11/2025, 11:30
Lauréate de la première édition du Prix du livre pour les bébés, porté par le ministère de la Culture, Aurore Petit a profité de la remise du prix pour livrer un discours à la fois sensible et politique. L’autrice et illustratrice d’Été POP (La Martinière Jeunesse) y a salué la reconnaissance de la lecture dès le plus jeune âge, tout en alertant sur la fragilité du statut des artistes-auteurs.
07/11/2025, 17:59
Claire Bascou est la fondatrice de La Biblio-dynamie. Elle nous présente sa démarche de bibliothérapie créative où les livres deviennent des leviers de mouvement et de mieux-être. Sa méthode mêle sciences humaines, imagination et accompagnement bienveillant, pour aider chacun à se reconnecter à soi et au monde. À travers ateliers, formations et « bibliorandos », La Biblio-dynamie entend faire de la lecture une expérience vivante, sensorielle et profondément humaine.
07/11/2025, 12:52
Élise Fontaine, animatrice d’ateliers ludiques et bien-être, raconte son parcours de professeure des écoles devenue praticienne du soin par les livres. Fondatrice des Petits colibris, elle associe yoga ludique et « bibliorelaxation » pour créer des espaces d’écoute, de partage et de douceur. Convaincue du pouvoir réparateur de la lecture, elle explore son rôle comme vecteur de lien social, notamment en milieu rural.
06/11/2025, 13:01
À moins d'un nouveau rebondissement politique, la prochaine échéance électorale sera celle des municipales, en mars 2026. Un scrutin décisif à plus d'un titre : l'Association des Archivistes Français (AAF) rappelle que, pour assurer la continuité de la gestion des communes et intercommunalités, la bonne conservation des archives est indispensable. Nous reproduisons ci-dessous un texte publié par l'organisation sur le sujet.
05/11/2025, 10:13
Le roman biographique a un double avantage : le premier est de découvrir la vie d’un auteur connu ou non, et le deuxième, de lire cette vie comme un roman. Un perdant superbe, de Thierry Poyet (Chum éditions) offre ce double avantage avec un petit plus : une approche de l’Histoire par ceux qui l‘ont vécu. Propos recueillis par Christian Dorsan.
04/11/2025, 10:58
Aurélie Louvel, fondatrice de Bibliothérapie jeunesse et de Flow créatif, retrace auprès d'ActuaLitté un parcours consacré aux bienfaits de la lecture. Découverte en 2008, la bibliothérapie est devenue le fil rouge de sa vie professionnelle, entre enseignement, médiation et formation.
03/11/2025, 16:04
