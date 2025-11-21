Trois escales littéraires roumaines au cœur d’Un Weekend à l’Est 2025

Au fil de sa programmation littéraire, Un Week-end à l’Est 2025 ouvre trois moments forts qui traversent mémoire, fiction et imaginaire roumain. Des heures sombres de l’histoire nationale aux labyrinthes intérieurs de l’écriture, jusqu’à la constellation poétique de Bucarest, ces rencontres offrent un panorama dense et sensible porté par des voix majeures de la scène contemporaine.
Le 21/11/2025 par Inès Lefoulon
Publié le :
21/11/2025 à 15:39
Le 20 novembre à 19h, la Bibliothèque André-Malraux accueille une conversation essentielle consacrée aux Sombres heures de l’histoire roumaine. Marta Caraion y déploie l’enquête intime et documentaire de Géographie des ténèbres, qui retrace la Shoah roumaine entre Bucarest, la Transnistrie et Odessa.
À ses côtés, Cătălin Mihuleac explore, avec Les Oxenberg & les Bernstein, les blessures enfouies d’une mémoire marquée par les persécutions et les silences familiaux. Leurs approches mêlent archives, transmission et imaginaire narratif, éclairant des pans entiers d’un passé longtemps occulté.
Le 23 novembre à 17h, la Librairie Polonaise reçoit Daniel Rațiu autour de son travail sur les archives et la manière dont elles imprègnent la construction romanesque. Son écriture puise dans l’héritage familial – notamment dans les récits traversant famine, occupation soviétique et exil – pour façonner une matière narrative où se croisent fragilités humaines et fractures historiques.
Cette rencontre met en relief la dimension mémorielle au cœur de son œuvre et la façon dont elle nourrit une réflexion aiguë sur la survie, les transmissions et le rôle de la littérature face aux drames collectifs.
Le 29 novembre à 19h, la Maison de la Poésie accueille un grand entretien avec Mircea Cărtărescu. L’auteur y évoque son œuvre, traversée par la mémoire, les rêves et les vertiges de l’imaginaire, autour notamment de Théodoros et de la réédition de L’Aile gauche dans sa nouvelle traduction.
La soirée se prolonge à 20h30 avec la présentation de sa « constellation littéraire de Bucarest », en compagnie d’Ioana Pârvulescu et Matéi Vișniec, qui déploient un dialogue entre histoire, fantastique et réflexion sur les frontières. Une immersion dans un univers littéraire singulier, dense et mouvant, où s’entrelacent passé, visions et incantations.
Retrouver tout le programme de Un Week-end à l'Est 2025.
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 21/08/2024
411 pages
Fayard
24,00 €
Paru le 02/04/2020
304 pages
Les Editions Noir Sur Blanc
22,00 €
Paru le 22/10/2025
576 pages
Editions Denoël
26,00 €
Paru le 22/08/2024
624 pages
Les Editions Noir sur Blanc
27,00 €
