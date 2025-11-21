Astérix empereur, McFadden impératrice : le marché verrouillé

Astérix, femmes de ménage, tueurs en série et ados maudits : le top Edistat du 10 au 16 novembre offre un instantané de ce que la France lit quand les jours raccourcissent. On y voit cohabiter la BD patrimoniale, le Goncourt 2025, le thriller industriel et la charité de poche.
Le 21/11/2025 à 17:48 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
21/11/2025 à 17:48
En tête, rien ne bouge comme un menhir planté dans le granit : Astérix en Lusitanie reste solidement campé au rang 1. Avec 88.910 exemplaires vendus sur la période et un cumul qui atteint 1,045 million d'exemplaires en quatre semaines, le gaulois résiste à tout. Hachette peut compter sur ce métronome.
Juste derrière, le Goncourt 2025 poursuit tranquillement sa trajectoire de poids lourd littéraire. 37.635 exemplaires écoulés sur la période, 175.682 au total. La femme de ménage voit tout, mais surtout garde sa troisième place avec 25.468 exemplaires sur la semaine, et près de 300.000 au cumul. À la quatrième, le premier volume, La femme de ménage, affiche 16.801 ventes supplémentaires, pour un total de 2,345 millions d'exemplaires en 111 semaines.
À la cinquième place, 13 à table ! fait une ascension spectaculaire : plus dix places en une semaine, 14.381 exemplaires vendus pour sa seconde semaine en rayon. L’anthologie caritative des Restos du Cœur, publiée chez Pocket à 6 €, reste une anomalie sympathique : un livre de nouvelles où l’achat est geste de solidarité. La McFadden-sphère reprend immédiatement le contrôle à la sixième place, avec Les secrets de la femme de ménage. 13.559 exemplaires sur la période, 1,590 million au cumul en 59 semaines.
En septième position, Le Boyfriend, de la même, mais publié cette fois chez City. 12.438 exemplaires vendus dans la semaine, 158.233 au total en six semaines. C’est plus qu’un succès, c’est une colonisation en règle des imaginaires : couple toxique, manipulation, twist final. La psyché contemporaine semble se lire à travers ces intrigues serrées où l’on ne fait confiance à personne. La psy de McFadden se maintient à la huitième place avec 11.093 ventes hebdomadaires, et un cumul de 813.887 exemplaires en 31 semaines.
Neuvième, 8,2 secondes de Maxime Chattam confirme sa bonne entrée de la semaine précédente : 10.796 exemplaires pour cette deuxième semaine. Enfin, la dixième place est occupée par Le roman maudit, signé Franck Thilliez et Thomas Gilbert, chez Auzou : 10.474 exemplaires vendus sur la semaine, pour un cumul de 90.026 exemplaires en huit semaines.
Le classement librairie confirme une hiérarchie désormais bien installée : Astérix en Lusitanie reprend la tête avec près de 20.000 exemplaires écoulés. Derrière lui, La maison vide de Laurent Mauvignier, s'est vendu à plus de 19.500 exemplaires. 13 à table ! est sur le podium (6274 ex.), devant La femme de ménage voit tout (4483 ex.) et Christophe Molmy, qui propose de Brûlez tout (3970 ex.).
Le marché du livre accuse cette semaine une légère contraction, avec 5,25 millions d’exemplaires vendus, en recul de 1 % par rapport à la semaine dernière. Les librairies restent le premier canal, mais glissent à 1,64 million d’exemplaires, soit un repli de -9 % sur la semaine précédente. Les grandes surfaces alimentaires poursuivent également leur baisse, à 771.000 exemplaires (–4 %), tandis que les GSS culturelles affichent une bonne tenue : 2,83 millions d’exemplaires, soit une progression de +2 %.
En valeur, le marché total atteint 71,2 M€ (–1 %). Les librairies génèrent 23,6 M€, niveau solide malgré la baisse de volumes. Les GSA chutent à 8,5 M€, tandis que les GSS dominent très largement le chiffre d’affaires avec 39 M€ et 55 % du marché. Les parts de marché confirment les équilibres habituels : 54 % des ventes en volume pour les GSS, 31 % pour les librairies, 15 % pour les GSA.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l'édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
