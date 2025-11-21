Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

Écoutez-les : arrêtés devant le stand de la maison lyonnaise Tanibis, ils écoutent religieusement Aurélien Maury, le cofondateur avec Claude Amauger raconter une bande dessinée. Captivés, même s’ils tiennent difficilement en place, les élèves convergent des villes alentour à Blois pour profiter du BD Boum.

Le vendredi, journée consacrée aux scolaires, fait des émules. L’an passé, les intempéries avaient chamboulé le département et perturbé l’accueil. Mais dans les rues, les maîtresses veillent au grain pour conduire leurs ouailles à la Halle du même nom.

Alors on regarde, on s’émerveille, on demande “c’est quoi, madame, la kwarel?” et on passe de stand en stand, d’exposition en exposition, avec, faut-il le reconnaître, un certain calme

Un dispositif pensé pour les classes

Dans le calme apparent de la Maison de la BD, Sébastien Duforestel parle vite, avec l’énergie de ceux qui jonglent entre mille projets… et quelques nuits écourtées — il le reconnaît lui-même non sans humour. Mais dès qu’il évoque le festival BD Boum et son versant pédagogique, sa voix se stabilise : on sent la conviction ancrée depuis longtemps.

Sébastien Duforestel

« Notre rôle est simple : permettre au plus grand nombre d’approcher la bande dessinée, quels que soient l’âge, le parcours ou les obstacles », glisse-t-il, comme une évidence.

Chaque année, le vendredi du festival ressemble à un ballet minutieux : près d’une centaine de classes pour cette année, soit 2114 élèves, affluent de toute l’académie pour participer aux rencontres, ateliers et spectacles programmés.

Duforestel sourit en revoyant la scène : « Tout le monde jouait le jeu, même lors des demi-journées tronçonnées du matin ». Des élèves de grande section jusqu’aux étudiants en graphisme, en passant par les futurs enseignants de l’Institut National Supérieur de Professorat et de l'Éducation (INSPÉ) : la diversité des publics impressionne.

Pour les plus jeunes, l’équipe prépare des ateliers en amont afin d’éviter toute intimidation et favoriser la découverte. Une fois sur place, place aux lectures, aux projections, aux spectacles. Les plus grands naviguent plutôt vers des rencontres d’auteurs ou des tables rondes — des formats où la parole circule, où les vocations se dessinent parfois.

Le processus est huilé : présentation du programme en juin, fiches d’inscription diffusées à la rentrée, répartition des demandes début octobre, confirmations mi-octobre. Sur 97 classes accueillies, seules dix annulations cette année : un taux qui témoigne d’un engagement solide.

Un ADN issu de l’éducation populaire

Là encore, Duforestel revendique l’héritage : BD Boum a été fondé par des enseignants, des éducateurs, des acteurs de l’éducation populaire. Une volonté restée intacte.

« Le festival doit être un outil social et pédagogique, » rappelle-t-il. Un outil pour croiser les regards, mais aussi pour atteindre les publics les plus éloignés. Les interventions en maison d’arrêt en sont l’exemple le plus marquant — la BD comme passerelle vers la culture, même là où elle semblait inatteignable.

À la Maison de la BD, ce travail se poursuit toute l’année. Ateliers, rencontres, médiations… autant d’occasions de « vulgariser » la BD, un mot que Duforestel assume pleinement : « Rendre simple ne veut pas dire simplifier. C’est ouvrir la porte. »

La BD, outil sensible… et terrain d’avenir

Ce qui frappe chez lui, c’est la conviction que la bande dessinée reste un espace vivant, un terrain de jeu pédagogique presque inépuisable. L’entretien filmé — dont des extraits se glissent dans la discussion — montre la même énergie, parfois brute mais toujours passionnée. Entre deux apartés sur la fatigue ou les aléas du quotidien, il affirme que la transmission reste au cœur de tout.

« Il y aura toujours des gens pour écrire, raconter, témoigner. L’IA ne remplacera jamais ce besoin-là », affirme-t-il dans un passage capté sur le vif.

Dans un monde où les pratiques culturelles se fragmentent, BD Boum continue donc d’explorer, de s’adapter, d’imaginer des ponts. Pas par mode, mais par nécessité — et par fidélité à son socle fondateur.

Au fond, Duforestel résume son engagement en une phrase : « La BD, ça se partage. Et si on peut offrir ce partage au plus grand nombre, alors on a fait notre travail. »

