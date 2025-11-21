Dans l’œil de Bucarest : Mungiu, Vezentan et la scène contemporaine

À la Galerie Paris Cinéma Club, Cristian Mungiu révèle un pan méconnu de son travail avec La biographie d’un raconteur. Cette exposition autobiographique rassemble archives, fragments visuels et matériaux intimes pour retracer le cheminement du cinéaste. L’ensemble compose un récit sensible où cinéma, littérature et pratiques plastiques se répondent.

On y découvre une œuvre façonnée par la mémoire familiale, les questionnements identitaires et le goût du détail narratif. Mungiu y esquisse une cartographie personnelle, faite de traces, d’images et de textes, qui éclaire son parcours autant qu’elle dévoile la mécanique intérieure de sa création.

À la Galerie Boquet, Dan Vezentan présente Structures de récolte, un ensemble puisé dans son enfance au cœur du Maramureș rural. Souvenirs d’élevage, outils agricoles, manuels techniques ou anatomies animales se transforment en un vocabulaire plastique inattendu.

Les formes qu’il façonne ne relèvent ni du documentaire ni de la nostalgie : elles révèlent l’intimité d’un monde façonné par les gestes, les cycles et les matières. En réassemblant ces fragments issus de l’univers zootechnique, Vezentan bâtit une œuvre où se mêlent mémoire, observation et poésie brute, donnant une place nouvelle à des objets souvent relégués à l’ombre du quotidien.

La Galerie Jacques-Callot réunit Cosmin Bumbuț, Ioana Cîrlig, Albert Kaan, Mihæla Moldovan, Roxana Morar, Sergiu Ujvarosi et Radu Pandele dans Scènes de Bucarest : Voix de l’art contemporain. Photographie, installation, sculpture, performance ou textile se rencontrent pour dresser un panorama riche de la capitale roumaine. Les artistes y explorent transformations urbaines, intimités silencieuses, héritages postcommunistes ou liens sensibles avec le vivant.

Leurs œuvres composent un portrait vibrant de Bucarest, traversé par les contrastes, les expériences individuelles et les traces laissées par l’histoire. Cette exposition collective affirme la diversité d’une scène artistique en pleine effervescence, ancrée dans le présent tout en attentive aux strates qui façonnent la ville.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com