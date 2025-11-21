SSAA / Agessa : un cabinet de lobbying cible le Sénat pour influencer le vote

Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
Le 21/11/2025 à 13:02 par Nicolas Gary
0 Réactions
Publié le :
21/11/2025 à 13:02
0
Commentaires
37
Partages
Ce recours à une agence privée pour influencer directement un vote parlementaire sur la protection sociale des artistes-auteurs est assez courant dans le monde politique, mais reste inédit dans ce secteur. Et interroge profondément sur la nature réelle de la campagne menée.
CALIF est un cabinet d’influence politique : rédaction d’arguments, stratégie, accès aux décideurs. Le directeur-conseil signe ce courriel adressé au Sénat, confirmant qu’il ne s’agit pas d’une initiative spontanée : c’est une opération structurée de lobbying, destinée à jeter le discrédit sur les demandes des 28 organisations d’artistes-auteurs qui réclament la modification de l’article 5, afin de le rendre conforme à la Constitution et à la démocratie sociale.
L’intervention ne provient donc pas de la SSAA en tant qu’institution, mais d’un groupe d’organisations qui, faute d’élections depuis 2018, siègent par désignation ministérielle, et qui ont choisi de passer par un cabinet privé pour porter leur position auprès du Parlement : SCA, SGDL, SNAC, UPP, UNAC, UPAD.
À LIRE - Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Au centre du message relayé par CALIF, un passage insiste fortement sur l’amendement n° 1076 rect. bis, porté par le président du Sénat, Laurent Lafon. Ce point technique — le transfert à l’Acoss du contentieux du recouvrement — ne fait pourtant l’objet d’aucune opposition syndicale.
Mais l’amendement ne s’arrête pas là : en ajoutant la mention « droits et obligations afférents, y compris passés », il permet de déplacer la responsabilité des erreurs historiques de l’Agessa vers un nouvel organisme.
Ce glissement discret permet de refermer l’affaire du non-recouvrement de cotisations (1975–2019) sans jamais affronter les responsabilités. Le lobbying met en avant cet amendement comme un « progrès » pour mieux neutraliser l’enjeu réel : la mémoire d’un scandale que les artistes-auteurs dénoncent et subissent encore.
Le cœur du message repose sur deux procédés problématiques : d’abord, faire croire à un consensus sectoriel. Le courriel affirme représenter « les filières artistiques ». En réalité, 28 organisations professionnelles et de nombreux artistes-auteurs en leur nom propre dénoncent l’article 5 depuis des semaines. Présenter une position minoritaire comme unanime est un mécanisme classique de lobbying : créer une impression d’évidence pour étouffer le débat.
À LIRE - “On nous a volé notre retraite !” : la colère noire des artistes-auteurs après 40 ans de mensonges
Ensuite, l’objectif est de délégitimer les artistes-auteurs mobilisés... jusqu’au mensonge. Le message qualifie les opposants de « pourfendeurs » ou d’« esprits chagrins ». Mais il contient surtout une phrase particulièrement choquante, révélatrice de la stratégie employée. On peut y lire :
« Certains ne peuvent se satisfaire du travail accompli et portent une responsabilité évidente dans l’absence de recouvrement et les défaillances sociales. »
Cette affirmation est factuellement fausse et constitue un renversement accusatoire spectaculaire. Les personnes visées — collectifs, syndicats, auteurs mobilisés — sont précisément les victimes du non-recouvrement opéré par l’Agessa pendant des décennies, et non les responsables, puisqu’aucun d’entre eux ne sont fondateurs de l’Agessa ou à la présidence de la SSAA. Les organisations signataires, quant à elles, ont participé à la gouvernance de l’Agessa, puis de la SSAA, durant ces périodes de dysfonctionnement.
Attribuer aux auteurs la responsabilité du scandale revient à manipuler le récit pour neutraliser leur parole et détourner l’attention du débat réel : la nécessité d’un dialogue social démocratique, clair, et enfin encadré par l’État.
À LIRE - Retraites non versées, argent mal géré : “Pour la reconnaissance du scandale Agessa”
Cette séquence politique révèle deux faits nouveaux et lourds de sens. Certains fondateurs de l’Agessa et administrateurs de la SSAA ont fait appel à un cabinet privé pour influencer le Sénat, un geste inédit dans ce secteur déjà fragile.
D'autre part, la stratégie employée repose sur une présentation déformée du paysage professionnel, où des positions minoritaires sont présentées comme majoritaires, et où les opposants sont dépeints comme des perturbateurs, voire rendus responsables des fautes historiques de l’Agessa, alors qu’ils en sont les premières victimes.
À l’heure où les artistes-auteurs réclament transparence, représentativité et démocratie sociale, cette campagne ne va pas dans le sens d'une communication transparente ni d'un dialogue social équilibré. D'ailleurs, sollicités par ActuaLitté, ni le sénateur ni le représentant d'intérêts n'ont donné suite à nos demandes et questions.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
