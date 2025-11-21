Le groupe Nosoli injecte 3,9 millions € dans Decitre, en difficulté

Fin septembre, le groupe Nosoli a procédé à deux augmentations successives du capital social de la chaine de librairies Decitre, a appris ActuaLitté, après d'importantes pertes enregistrées à l'occasion de l'exercice clos le 31 mars 2025.

À cette date, les capitaux propres de Decitre s'élevaient « à - 1.129.101,39 euros pour un capital de 1.434.200 euros », précise un procès-verbal consulté par ActuaLitté. Les capitaux propres, négatifs, étaient en conséquence devenus inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise (717.100 €).

Cette situation, la « perte de la moitié du capital social », peut conduire à la dissolution de la société. Mais, le plus souvent, et c'est le cas pour Nosoli vis-à-vis de Decitre, cette solution est écartée au profit d'une continuation de l'activité, à condition d'une régularisation de la situation, en reconstituant les capitaux propres.

Pour ce faire, le groupe Nosoli a opté pour une première augmentation du capital social de la société Decitre, porté de 1,4 million € à 1,8 million €. Les 408.859 € apportés par Nosoli, prélevés sur le compte « Primes d'émission, de fusion, d'apport », viennent donc s'ajouter aux capitaux propres de la structure, mais ne suffisent pas à rééquilibrer l'ensemble.

Une seconde augmentation du capital social a donc été réalisée, avec l'injection de 3,55 millions € au capital social, le portant cette fois de 1,8 million € à 5,39 millions €. Les actions nouvelles reviennent à Nosoli, via sa holding FDN Finance.

3,9 millions € de pertes

Dans la foulée de ces augmentations du capital social de Decitre, le groupe Nosoli a procédé à une réduction de ce même capital social, pour le faire passer 5,39 millions € à 1,4 million €, cette fois. La somme dégagée, 3.910.491 €, vient apurer les pertes de la société, qui s'élèvent à - 3.910.491,92 €.

Cette opération, qui porte le nom de « coup d’accordéon à l’envers » — le « coup d'accordéon à l'endroit » consistant en une réduction de capital avant une augmentation — permet d'assainir le passif d'une société qui a subi des pertes importantes et répétées.

En 2024, le groupe Decitre affichait un chiffre d'affaires de 56,3 millions €, mais une perte de 1,48 million €.

Nous avons tenté de joindre le groupe Nosoli et Decitre pour des précisions, sans succès.

Un groupe fragilisé

En septembre 2024, le groupe Nosoli avait présenté un projet de transformation, lequel évoquait la fermeture de cinq établissements, deux enseignes Furet du Nord à Roubaix et Villeneuve-d’Ascq, et trois librairies Decitre, à Grenoble, Annemasse et Beson. Sur les 649 salariés du groupe, 80 emplois étaient menacés.

Finalement, trois magasins ont été préservés : les boutiques Furet du Nord de Roubaix et Villeneuve-d'Ascq, ainsi que Decitre à Grenoble. Toutefois, en mai 2025, le groupe Nosoli annonçait la fermeture du magasin Furet du Nord de Beauvais. La librairie Furet du Nord de Cambrai, pour sa part, a déménagé dans de nouveaux locaux, en face de la mairie.

D'autres fermetures de librairies « seraient à l'étude », selon un article du Journal de l'entreprise publié en août dernier.

Photographie : Decitre au centre commercial So Ouest de Levallois-Perret, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com