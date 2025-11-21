Aux États-Unis, un livre jeunesse changé en une opération anti-migrants

Cynisme, mauvaise blague, réécriture de l'histoire ? Difficile d'analyser l'attitude du Département de la Sécurité intérieure américain, à l'occasion d'une opération d'arrestation et d'expulsion de la police de l'immigration, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Annoncée ce samedi 15 novembre, elle s'inscrit dans la vague anti-immigration initiée depuis quelques mois par le président Donald Trump.

Cette démonstration de force a été présentée sous le nom de code « Charlotte's Web » [la toile de Charlotte], en référence au livre jeunesse d'E. B. White et au fait qu'elle se déroule dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, État situé à l'est des États-Unis.

« Cette opération du Département de la Sécurité intérieure ciblera les étrangers en situation irrégulière qui ont afflué vers l'État de Caroline du Nord, sachant que les politiciens partisans de l'accueil des réfugiés les protégeraient et leur permettraient de circuler librement dans les rues américaines », détaille le communiqué publié par le département fédéral le 15 novembre.

Comme l'indique le message, le choix de Charlotte n'est pas anodin : il s'agit d'une ville plutôt démocrate, après des années sous une mairie républicaine — la maire démocrate actuelle, Vi Lyles, a été élue en 2017.

Après Los Angeles et Chicago, Charlotte est ainsi prise pour cible par les autorités fédérales pour des raisons politiques : l'organisation de grandes opérations médiatiques sert le discours de Donald Trump, selon lequel les territoires administrés par des personnalités démocrates seraient à feu et à sang.

Peur sur la ville

Dès le 15 novembre, des agents de la Border Patrol, normalement assignés à la surveillance des frontières extérieures des États-Unis, ont procédé à des dizaines d'interpellations aléatoires, arrêtant les citoyens en raison de leur apparence ou de leur couleur de peau, comme l'ont révélé de nombreuses victimes et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Un homme a ainsi vu la vitre de sa voiture brisée par des agents qui tentaient de le faire sortir de son véhicule, rapporte l'AFP, quand un autre a été retenu pendant 6 heures avant d'être libéré grâce à l'intervention de ses proches, qui ont présenté des documents prouvant son identité et sa nationalité américaine.

Des commerces ont préféré fermer, estimant que leur clientèle habituelle pourrait être en danger dans un tel contexte. Les organisations non gouvernementales américaines, à l'instar de l'Union américaine pour les libertés civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) ont dénoncé une « militarisation » des forces de l'ordre et un manque de transparence dans les procédures judiciaires.

En effet, les agents de ces opérations « anti-immigration » sont souvent masqués, jettent parfois les personnes interpelées dans des véhicules banalisés et n'hésitent pas à menacer les témoins qui protestent contre ces méthodes.

La justice américaine sanctionne d'ailleurs ces pratiques. Le 12 novembre, indique ainsi l'AFP, un juge fédéral a ordonné la libération de 600 personnes arrêtées par la police de l'immigration dans l’Illinois, estimant que ces interpellations avaient été réalisées sans motif raisonnable ni mandat.

« Il ne cautionnait pas la stigmatisation »

Charlotte's Web, dont le titre a été repris par le Département de la Sécurité intérieure pour son opération anti-migrants, raconte l'amitié improbable entre un cochon, Wilbur, et une araignée, Charlotte. Alors que le premier est promis à l'abattoir, la seconde met en œuvre un plan pour le sauver, en faisant apparaitre des messages dans ses toiles. Ces derniers, qui vantent les mérites du cochon, sont bientôt considérés comme des miracles et permettent d'épargner l'animal.

Même s'il met en scène des animaux, le récit met donc en avant des valeurs humanistes, d'entraide et de partage, à mille lieues de l'opération militaire de l'administration Trump. Martha White, la petite-fille d'E.B. White, a souligné cet écart auprès de CNN.

Son grand-père, indique-t-elle, « ne cautionnerait certainement pas des agents masqués, des voitures banalisées, des descentes dans les logements et les lieux de travail sans matricules et sans mandats ». Elle insiste : « Il ne cautionnait pas la stigmatisation », comme celle qu'applique l'administration Trump, qui associe fréquemment les termes « migrants », « criminels » et « délinquance ».

Le 16 novembre, au lendemain du lancement de l'opération, le commandant en chef de la Border Patrol, a cité un passage du livre d'E. B. White pour qualifier les actions de ses troupes dans la ville de Charlotte. Martha White a dénoncé ce détournement du texte écrit par son grand-père, qui « croyait en l'État de droit et le respect des procédures légales ».

L'opération « Charlotte's Web », en Caroline du Nord, se poursuivrait encore à l'heure actuelle, malgré des messages contradictoires diffusés ce jeudi 20 novembre. En effet, les autorités locales, qui ne participent pas à la manœuvre, ont indiqué avoir été informées de la fin de l'intervention, ce que le Département de la Sécurité intérieure a ensuite démenti, selon ABC11. Il a également revendiqué, auprès de l'agence Reuters, 370 arrestations, à Charlotte et dans les alentours, en 5 jours.

Photographie : Des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), à Los Angeles, en juin 2020 (illustration, U.S. Immigration and Customs Enforcement, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com