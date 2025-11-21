France Inter consacre une journée spéciale à la BD, le 7 janvier 2026

Si le secteur de la bande-dessinée connaît une période difficile – difficultés économiques qui impactent le secteur de l’édition et les librairies spécialisées, crise du festival d’Angoulême... –, l’amour des Français pour le 9ème art ne se dément pas : la BD occupe la 2ème place dans la vente des livres en France (rapport GFK de janvier 2025).

Dans ce contexte, France Inter, soutien historique du secteur, organisera le mercredi 7 janvier 2026 une journée spéciale BD sur son antenne et ses réseaux sociaux.

Au programme : des émissions spéciales, de nombreux auteurs et dessinateurs invités en direct tout au long de la journée qui dialogueront avec les auditeurs, mais aussi l’annonce du lauréat de la 8e édition du Prix BD Fnac-France Inter ce jour-là, et d’autres surprises.

« Les auteurs, les illustrateurs et tous les bédéphiles peuvent compter sur le soutien indéfectible du service public et de France Inter », précise Adèle Van Reeth, la directrice de France Inter.

