Une nouvelle aventure pour Astérix et Obélix, au Royaume de Nubie

On ne change pas un duo qui gagne : Astérix et Obélix seront de retour au cinéma en fin d'année 2026, à l'occasion d'un film d'animation produit par M6 Studio, avec M6 Films et les éditions Albert René (Hachette).

Ce long-métrage sera réalisé par Alexandre Heboyan, coréalisateur de Mune, Le Gardien De La Lune (2015) et animateur pour les studios Dreamworks (Kung Fu Panda, Monstres contre Aliens). Au scénario, un quatuor formé par Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy.

Astérix : Le Royaume de Nubie fera suite à Astérix : Le Secret de la potion magique (2018), coréalisé et coscénarisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. Le duo avait réalisé, quelques années plus tôt, Astérix : Le Domaine des dieux (2014).

Rappelons qu'en 2025, un certain Alain Chabat a fait entrer Astérix dans l'ère du streaming avec une mini-série, elle aussi animée, Astérix & Obélix : Le Combat des chefs.

Par Antoine Oury

