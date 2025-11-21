Irène Frain, lauréate du 10e Prix du Roman de la Nuit

Le Prix du Roman de la Nuit, à l'occasion de sa 10e édition, a été décerné à Irène Frain pour son livre L'or de la nuit, paru en mai 2025 aux éditions Julliard. Cinq titres restaient en lice dans la seconde sélection du jury de la récompense.
Le jury du Prix du Roman de la Nuit s’est réuni, ce jeudi 20 novembre, dans le carré littéraire de Saint Germain-des-Près, face à l’église, dans les salons de l’hôtel Madison, cette institution bientôt centenaire, où Albert Camus acheva en 1942, son roman L’étranger.
Les jurés ont désigné Irène Frain comme lauréate du Prix du Roman de la Nuit, pour son livre L'or de la nuit, présenté comme une « enquête captivante, dans la France du XVIIIe siècle, sur la découverte, la traduction, la transmission des Mille et Une Nuits ». Le jury ajoute : « Elle ouvre les horizons sur d’autres cultures, transmet, souligne la part souvent invisible, et combien créative du traducteur, où les frontières s’effacent. »
Au tout début du XVIIIe siècle, le voyageur et orientaliste français Antoine Galland découvre le texte anonyme d'un conte arabe, Sindbad le marin puis plusieurs manuscrits de contes attribués, eux, à une inconnue nommée Schéhérazade. Il les traduit, les revisite, les réinvente et les publie sous le titre Les Mille et Une Nuits. À sa grande surprise, le succès est immense et le public ne cesse de lui en réclamer de nouveaux. D'autres contes existent mais leur manuscrit, semble-t-il, s'est perdu...
– Le résumé de l'éditeur pour L'or de la nuit
Le jury du Prix du Roman de la Nuit réunit Yvan Amar, Marie Binet (présidente du jury), Pierre Defendini, Caroline Grimm, Alexandra Lemasson, Géraldine Laurent, Marie Sellier et Sandrine Taddeï.
Les jurés d'honneur sont Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeı̈, Agnès Touraine, Jérôme Attal et Julien Cendres, les cofondateurs du Prix.
L'année dernière, la récompense était revenue à Erik Orsenna, pour La cinquième Saison (Robert Laffont).
