FIBD d’Angoulême : les équipes appellent à un dialogue apaisé

Depuis plusieurs jours, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême se trouve au cœur d’un débat public nourri par des tribunes et prises de position. Nous entendons et prenons au sérieux les inquiétudes et les attentes exprimées par une grande partie du milieu professionnel : elles méritent d’être écoutées et traitées avec attention.

En revanche, nous, équipes, devons dire que certains propos diffusés ces derniers jours ont dépassé le cadre de la critique. Des mots ont été employés — sexistes, racistes, validistes, LGBTphobes, etc… — qui dépassent le désaccord et ont profondément blessé des équipes qui donnent chaque année le meilleur d’elles-mêmes.

De nombreuses accusations globales imputent à l’ensemble du Festival, et à tous ceux qui y travaillent, des comportements qui ne correspondent pas à nos réalités. La colère peut être légitime ; elle ne justifie pas les attaques essentialisantes.

Derrière l’institution, il y a des personnes qui exercent leur travail avec professionnalisme et conviction. Les mots qui circulent aujourd’hui portent préjudice et fragilisent un tissu humain et professionnel.

Nous rappelons aussi une réalité sociale importante : le Festival est un bien commun. Il a été façonné par des générations d’auteurs et d’autrices et s’inscrit depuis 1974 dans la vie d’un territoire qui lui a consacré des moyens et une énergie considérables. Ce territoire trouve dans le Festival un vecteur d’activité, d’emplois et d’initiatives. Nous demandons que cette réalité soit prise en compte dans les échanges publics.

Sur le sujet des violences et harcèlements sexistes et sexuelles (VHSS), les équipes du Festival affirment leur engagement ferme et concret. Face à la situation, nous formulons plusieurs appels :

• À la bienveillance : mesurer la portée des mots et leurs conséquences humaines ;

• À une parole juste : fonder les échanges sur des faits, la nuance et le respect des personnes ;

• Au dialogue constructif.

Nous demandons que chacun renonce aux propos excessifs ou blessants, loin de résoudre les problèmes, et qui entravent la construction de solutions durables.

Précisions de la rédaction :

Derrière ces commentaires, difficile de ne pas songer à cette employée (nommée « Chloé » dans la presse) de la société organisatrice du FIBD, 9e Art+, qui affirme avoir été victime d’un viol lors de l’édition 2024, puis avoir été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour faute grave après avoir déposé plainte.

Cette affaire est devenue le point de cristallisation d’une colère plus large dans le milieu de la bande dessinée : beaucoup de professionnels dénoncent une gouvernance qu’ils jugent opaque, des conditions de travail dégradées, un manque de prise en charge des violences sexistes et sexuelles, et une hiérarchie qui aurait répondu par le silence ou le déni.

Le texte des équipes du festival développe deux points : d'abord, la reconnaissance de l’inquiétude et de la colère qui s’expriment dans la profession ; puis un appel à ne pas essentialiser l’ensemble du festival ou ses équipes, et à éviter des propos qui peuvent être sexistes, racistes, validistes, LGBTQ-phobes ou stigmatisants.

L'intervention des équipes met en lumière la tension entre une exigence de transparence, de responsabilité et de réforme dans la gestion des violences et des conditions de travail et la nécessité — selon eux — de préserver la dimension collective, territoriale et humaine d’un événement culturel majeur.

Dans ce contexte, l’affaire Chloé apparaît à la fois comme révélatrice d’un système mis en cause et comme déclencheur d’un débat public intense sur la manière dont s’organise un festival de cette ampleur. Et peut-être à prendre plus au sérieux encore.

Par Auteur invité

