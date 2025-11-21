Inscription
FIBD d’Angoulême : les équipes appellent à un dialogue apaisé

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême traverse une crise sans précédent, nourrie par l’affaire dite “Chloé” et par une série de prises de position mettant en cause sa gouvernance et sa gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors que la profession exprime une colère profonde, les équipes du FIBD appellent à la nuance, au respect des faits et à la préservation d’un événement qu’elles considèrent comme un bien commun. Nous reproduisons leur texte ci-dessous.

Depuis plusieurs jours, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême se trouve au cœur d’un débat public nourri par des tribunes et prises de position. Nous entendons et prenons au sérieux les inquiétudes et les attentes exprimées par une grande partie du milieu professionnel : elles méritent d’être écoutées et traitées avec attention.

En revanche, nous, équipes, devons dire que certains propos diffusés ces derniers jours ont dépassé le cadre de la critique. Des mots ont été employés — sexistes, racistes, validistes, LGBTphobes, etc… — qui dépassent le désaccord et ont profondément blessé des équipes qui donnent chaque année le meilleur d’elles-mêmes.

De nombreuses accusations globales imputent à l’ensemble du Festival, et à tous ceux qui y travaillent, des comportements qui ne correspondent pas à nos réalités. La colère peut être légitime ; elle ne justifie pas les attaques essentialisantes.

Derrière l’institution, il y a des personnes qui exercent leur travail avec professionnalisme et conviction. Les mots qui circulent aujourd’hui portent préjudice et fragilisent un tissu humain et professionnel.

Nous rappelons aussi une réalité sociale importante : le Festival est un bien commun. Il a été façonné par des générations d’auteurs et d’autrices et s’inscrit depuis 1974 dans la vie d’un territoire qui lui a consacré des moyens et une énergie considérables. Ce territoire trouve dans le Festival un vecteur d’activité, d’emplois et d’initiatives. Nous demandons que cette réalité soit prise en compte dans les échanges publics.

Sur le sujet des violences et harcèlements sexistes et sexuelles (VHSS), les équipes du Festival affirment leur engagement ferme et concret. Face à la situation, nous formulons plusieurs appels :

• À la bienveillance : mesurer la portée des mots et leurs conséquences humaines ;

• À une parole juste : fonder les échanges sur des faits, la nuance et le respect des personnes ;

• Au dialogue constructif.

Nous demandons que chacun renonce aux propos excessifs ou blessants, loin de résoudre les problèmes, et qui entravent la construction de solutions durables.

Précisions de la rédaction :

Derrière ces commentaires, difficile de ne pas songer à cette employée (nommée « Chloé » dans la presse) de la société organisatrice du FIBD, 9e Art+, qui affirme avoir été victime d’un viol lors de l’édition 2024, puis avoir été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour faute grave après avoir déposé plainte.

Cette affaire est devenue le point de cristallisation d’une colère plus large dans le milieu de la bande dessinée : beaucoup de professionnels dénoncent une gouvernance qu’ils jugent opaque, des conditions de travail dégradées, un manque de prise en charge des violences sexistes et sexuelles, et une hiérarchie qui aurait répondu par le silence ou le déni.

Le texte des équipes du festival développe deux points : d'abord, la reconnaissance de l’inquiétude et de la colère qui s’expriment dans la profession ; puis un appel à ne pas essentialiser l’ensemble du festival ou ses équipes, et à éviter des propos qui peuvent être sexistes, racistes, validistes, LGBTQ-phobes ou stigmatisants.

L'intervention des équipes met en lumière la tension entre une exigence de transparence, de responsabilité et de réforme dans la gestion des violences et des conditions de travail et la nécessité — selon eux — de préserver la dimension collective, territoriale et humaine d’un événement culturel majeur.

Dans ce contexte, l’affaire Chloé apparaît à la fois comme révélatrice d’un système mis en cause et comme déclencheur d’un débat public intense sur la manière dont s’organise un festival de cette ampleur. Et peut-être à prendre plus au sérieux encore.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 

 

 

Plus d'articles sur le même thème

Sans artistes, pas de livres : pourquoi nous laisser dans la précarité ?

Je suis illustratrice en jeunesse et en presse depuis 2009, en bande dessinée depuis peu. Je n'ai jamais eu d'autre MÉTIER. Métier en majuscule, car créer est un métier, pas un hobby. Mon métier créatif permet à d'autres métiers d'exister : éditeurs-rices, directeurs-rices artistiques, graphistes, représentants, commerciaux et j'en passe. Par Bérengère Delaporte.

19/11/2025, 16:20

ActuaLitté

Des appels au Sénat et à l'Assemblée pour aider les librairies face aux bailleurs

Commerces fragiles en raison d'un rapport de force défavorable avec la distribution, les librairies sont par ailleurs confrontées à des hausses de leurs charges fixes particulièrement importantes. Les montants des loyers deviennent ainsi de sérieuses menaces pour la survie de ces commerces, dénonce Pascal Deynat, docteur en ichtyologie et libraire au sein du groupe Gibert Joseph. Il a déposé des pétitions auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin de pousser les pouvoirs publics à encadrer les loyers des établissements commerciaux. Il revient sur sa démarche dans une tribune.

19/11/2025, 11:23

ActuaLitté

De la critique mimétique et de l’illusion du foisonnement

Alexandre Lacroix (Philosophie Magazine) tance la prose « formatée Goncourt » de Mauvignier, dans La maison vide. Jean Marc Proust (Slate.fr), sans appréciation particulière du roman, trouve que cette qualité stylistique devrait être la norme, et que cette fausse bonne surprise témoigne « de la grande pauvreté de la production romanesque contemporaine. » Par Laurent LD Bonnet.

19/11/2025, 08:22

ActuaLitté

Traduction littéraire : un métier essentiel, sans filet de sécurité

Exclus de l’assurance-chômage et soumis à une précarité croissante, les artistes-auteurices pourraient enfin bénéficier d’un filet de sécurité grâce à la proposition de loi instaurant une allocation minimale équivalente à 85 % du SMIC entre deux activités. Une mesure clé dans un secteur fragilisé par la baisse des revenus, l’intensification du travail et la pression de l’IA. Par Rose Labourie, traductrice littéraire de l’allemand vers le français.

17/11/2025, 12:32

ActuaLitté

Alain Bentolila : l’École n’est plus un rempart contre la barbarie

Le linguiste Alain Bentolila alerte : l’École, fragilisée et délaissée, ne parvient plus à protéger les enfants de la barbarie qui gagne du terrain. Face à l’impuissance politique, il affirme que seule la formation du discernement — portée par une véritable alliance entre parents et enseignants — peut constituer un rempart contre toutes les dérives.

13/11/2025, 16:08

ActuaLitté

La liberté retrouvée de Boualem Sansal : l’Algérie des écrivains debout

Boualem Sansal est libre. La décision d’Alger est enfin tombée : l’écrivain franco-algérien a été gracié. Une grâce politique, sans doute. Mais aussi un symbole littéraire. Si Boualem Sansal retrouve aujourd’hui sa liberté de mouvement, la littérature algérienne francophone, elle, continue de chercher la sienne — à la fois intérieure, linguistique et morale.

13/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Retraites non versées, argent mal géré : “Pour la reconnaissance du scandale Agessa”

Près de 200 sociétaires de la SACEM, de la SACD, de la SCAM et de l’ADAGP appellent leurs organismes à reconnaître enfin le scandale Agessa, qui a privé environ 190.000 artistes-auteurs de leurs droits retraite pendant plus de 40 ans. Dans une lettre ouverte, ces créateurs et créatrices demandent à leurs OGC de mettre fin à leur lobbying en faveur de la SSAA, qu’ils jugent héritière d’un système opaque et défaillant. Ils réclament transparence, responsabilité et une gouvernance sociale réellement portée par les artistes-auteurs eux-mêmes.

12/11/2025, 10:19

ActuaLitté

FIBD : “Tant que 9e Art+ sera là, nous refuserons de participer au festival”

« On ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas, donc on n’y va pas. » Ce slogan, devenu mot d’ordre sous le hashtag #NoFIBD2026, résume la colère d’un large front d’auteurices et d'auteurs et d’organisations professionnelles de la bande dessinée.

11/11/2025, 19:07

ActuaLitté

Le Syndicat des éditeurs alternatifs : "Ce festival d'Angoulême qu’on nous vole"

Le Syndicat des éditeurs alternatifs (S.E.A.) monte au créneau après la reconduction de 9e Art+ à la tête du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Dans une tribune au ton ferme, l’organisation dénonce un « simulacre de consultation » et l’opacité de l’appel à projets ayant conduit au renouvellement de la société dirigée par Franck Bondoux pour neuf années supplémentaires. 

10/11/2025, 14:59

ActuaLitté

La Bibliothérapie, cette inconnue

Discrète, presque mystérieuse, la bibliothérapie reste une pratique encore méconnue du grand public. Dorothée Simoncini lui donne un visage concret : après quinze ans dans la médiation culturelle, elle explore la puissance du livre comme outil de mieux-être et de lien humain. Elle accompagne seniors, jeunes ou personnes en situation de fragilité dans un travail de reconnexion à soi et aux autres par les mots et les images. 

10/11/2025, 11:30

ActuaLitté

"Nous demandons une chose simple : avoir les mêmes droits que les autres"

Lauréate de la première édition du Prix du livre pour les bébés, porté par le ministère de la Culture, Aurore Petit a profité de la remise du prix pour livrer un discours à la fois sensible et politique. L’autrice et illustratrice d’Été POP (La Martinière Jeunesse) y a salué la reconnaissance de la lecture dès le plus jeune âge, tout en alertant sur la fragilité du statut des artistes-auteurs. 

07/11/2025, 17:59

ActuaLitté

La Biblio-dynamie, qu'est-ce que c'est ?

Claire Bascou est la fondatrice de La Biblio-dynamie. Elle nous présente sa démarche de bibliothérapie créative où les livres deviennent des leviers de mouvement et de mieux-être. Sa méthode mêle sciences humaines, imagination et accompagnement bienveillant, pour aider chacun à se reconnecter à soi et au monde. À travers ateliers, formations et « bibliorandos », La Biblio-dynamie entend faire de la lecture une expérience vivante, sensorielle et profondément humaine.

07/11/2025, 12:52

ActuaLitté

Du yoga à la lecture : une autre voie vers le bien-être

Élise Fontaine, animatrice d’ateliers ludiques et bien-être, raconte son parcours de professeure des écoles devenue praticienne du soin par les livres. Fondatrice des Petits colibris, elle associe yoga ludique et « bibliorelaxation » pour créer des espaces d’écoute, de partage et de douceur. Convaincue du pouvoir réparateur de la lecture, elle explore son rôle comme vecteur de lien social, notamment en milieu rural.

06/11/2025, 13:01

ActuaLitté

Municipales 2026 : la fin d'un mandat ne signifie pas celle des archives

À moins d'un nouveau rebondissement politique, la prochaine échéance électorale sera celle des municipales, en mars 2026. Un scrutin décisif à plus d'un titre : l'Association des Archivistes Français (AAF) rappelle que, pour assurer la continuité de la gestion des communes et intercommunalités, la bonne conservation des archives est indispensable. Nous reproduisons ci-dessous un texte publié par l'organisation sur le sujet.

05/11/2025, 10:13

ActuaLitté

De l’enseignement à la bibliothérapie : une vocation née des livres

Aurélie Louvel, fondatrice de Bibliothérapie jeunesse et de Flow créatif, retrace auprès d'ActuaLitté un parcours consacré aux bienfaits de la lecture. Découverte en 2008, la bibliothérapie est devenue le fil rouge de sa vie professionnelle, entre enseignement, médiation et formation. 

03/11/2025, 16:04

ActuaLitté

Bibliothérapie créative : soigner l’estime de soi par la littérature jeunesse

Avec cette deuxième tribune, Florence Gonçalves, bibliothérapeute dans l’Oise, prolonge notre dossier sur la bibliothérapie en racontant un parcours tissé d’engagements concrets : diplômée en sociologie et en sciences de l’éducation, elle a été animatrice puis transcripteur braille pendant vingt ans au sein d’un établissement accueillant des enfants et des adolescents déficients visuels, où sa passion pour le métier de documentaliste est devenue l’une de ses principales missions.

31/10/2025, 13:13

ActuaLitté

La bibliothérapie, ou comment les livres réveillent ce qui sommeille en nous

Avec cette première note d’humeur, Catherine Sanchis ouvre notre dossier consacré à la bibliothérapie, cette pratique encore méconnue qui explore les vertus du livre comme compagnon de transformation. Également spécialiste du droit d’auteur dans le spectacle vivant, aujourd’hui bibliothérapeute, elle raconte son parcours et sa conviction profonde : les livres ne guérissent pas, mais ils réveillent ce qui, en nous, s’était endormi.

30/10/2025, 12:56

ActuaLitté

De la parole confisquée à la parole contrôlée : l’invisible mutation du monde culturel

« Qui gardera vos gardiens », interrogeait le poète Juvenal ? Qui vous protégera d’eux, en somme ?L’avocat Denis Goulette ouvrait la porte à un intrigant concept : le Protectoriat, ou quand la protection devient domination. Dans le prolongement de ce questionnement, il récidive. Du rôle de garant au rôle de gardien : petite approche anthropologique du Protectariat et de la Représentativité…

27/10/2025, 10:27

ActuaLitté

PLFSS 2026, création en danger : des régressions sociales en guise d’amélioration

Alors que le gouvernement présente le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, les artistes auteurs alertent : l’article 5 maintient l’agrément de la SSAA défaillante (nouveau nom de l’AGESSA) et risque de mettre en péril la continuité de leurs droits sociaux. Écrivains, photographes, plasticiens, compositeurs ou illustrateurs : tous dénoncent des dispositions qui, selon eux, contiennent des régressions sociales majeures et inédites, et enterrent la nécessaire création d’un conseil de la protection sociale des artistes auteurs.

26/10/2025, 17:12

ActuaLitté

Quand la protection devient domination : la crise démocratique des artistes-auteurs

Les artistes-auteurs sont confrontés à une fragmentation de leur représentation et à une succession de décisions prises sans véritable mandat collectif. Spécialisé en propriété intellectuelle, l’avocat Denis Goulette imagine un terme inédit : le Protectariat, qualifiant cette dérive institutionnelle. Un pouvoir qui, sous couvert de défendre, installe une domination morale et narrative sur ceux qu’il prétend représenter.

24/10/2025, 14:58

ActuaLitté

Amazon et frais de port : “La culture ne se résume pas à un clic”

Derrière la remise de 5 % qu'Amazon annonce, se trouve un geste commercial, mais surtout une logique marchande qui cherche à s’imposer : livrer n’est pas transmettre. En prétendant favoriser l’accès à la culture, la plateforme fragilise surtout le modèle du prix unique du livre et détourne le sens même de la lecture, qui relève du lien, non de la livraison. Renny Aupetit, libraire, dénonce ce modèle dans une tribune publiée dans nos colonnes.

16/10/2025, 12:11

ActuaLitté

“Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

RTBF a décidé d'arrêter la diffusion, fin 2025, de Sous couverture, la seule émission de la télévision publique belge entièrement consacrée à la littérature. Un geste qui, selon les signataires de la tribune reproduite ci-dessous, dépasse une simple question de programmation : c’est toute une conception du service public culturel qui vacille.

15/10/2025, 10:46

ActuaLitté

Moi aussi, je soutiens le projet de loi “Continuité de revenus”

Chez les artistes-auteurs, l'espoir d'une vie moins précaire est né avec la proposition de loi « Continuité de revenus ». Dans les colonnes d'ActuaLitté, créateurs et créatrices prennent la parole pour partager leur expérience et expliquer pourquoi ils soutiennent cette proposition de loi, ainsi que les changements concrets qu’il pourrait apporter à leur quotidien. Cette fois-ci, c'est au tour de Melvin Mélissa, poétesse et romancière, autrice d'Une pieuvre au plafond (Rivages).

08/10/2025, 10:53

ActuaLitté

Artistes-auteurs : “Nous ne méritons pas moins que vous d’être protégés”

Le statut des artistes-auteurs s’impose comme un sujet récurrent du débat public, révélant la précarité économique et sociale d’un métier pourtant essentiel à la vie culturelle. À l’heure où un projet de loi propose pour la première fois un dispositif de continuité de revenus, inspiré de l’intermittence, l'illustratrice Aurélie Abolivier témoigne de son expérience et appelle à une meilleure protection des artistes auteurs.

07/10/2025, 10:25

ActuaLitté

“Le fantasme d’un équivalent de l’intermittence pour les artistes-auteurs”, bientôt ?

Depuis plusieurs années, le statut des artistes-auteurs s’invite régulièrement dans le débat public, révélant les fragilités économiques et sociales d’une profession essentielle à la vie culturelle. Alors qu’un projet de loi envisage pour la première fois une continuité de revenus sur le modèle de l’intermittence, Adrien Thomas témoigne de son quotidien et s’interroge sur ce que changerait une telle avancée...

04/10/2025, 10:23

ActuaLitté

Pourquoi je soutiens le projet de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs

Dans les colonnes d'ActuaLitté, des créateurs et créatrices prennent la parole pour raconter, à travers leur vécu, pourquoi ils soutiennent le projet de loi sur la continuité de revenus, et ce que celui-ci pourrait changer concrètement dans leur quotidien. Cette première tribune est signée par Samantha Bailly, autrice, scénariste et vidéaste française, qui a présidé la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse entre 2017 et 2019, ainsi que la Ligue des auteurs professionnels entre 2018 et 2021.

03/10/2025, 12:10

ActuaLitté

“Ça ne tient plus !” : appel à mobilisation du monde associatif

Un appel à mobilisation pour le 11 octobre a été lancé par Le Mouvement associatif, qui représente plus d'une association sur deux en France. Il concerne le monde associatif, touché par « une crise sans précédent ». L'Association Lecture Jeunesse, engagée pour inciter les jeunes à la lecture, se joint à la mobilisation. Nous reproduisons ci-dessous le texte de soutien de Lecture Jeunesse, ainsi que celui de l'appel à mobilisation du Mouvement associatif.

30/09/2025, 15:39

ActuaLitté

L'ABF dénonce “la négation” des droits culturels du peuple palestinien

Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.

24/09/2025, 15:36

ActuaLitté

Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine

Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.

20/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable”

La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

16/09/2025, 09:32

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Pour un grand plan de revitalisation culturelle, sociale et solidaire

La rentrée politique s'annonce d'ores et déjà tumultueuse, avec des négociations autour d'un projet de loi de finances 2026 placé sous le signe de l'austérité et des coupes budgétaires. La Mobilisation et Coopération Arts et Culture, qui réunit une quarantaine d’organisations du champ des arts et de la culture, rappelle dans le texte reproduit ci-dessous qu'une autre voie politique est possible.

25/07/2025, 16:27

ActuaLitté

Maroc : pour une rentrée scolaire citoyenne et solidaire

Depuis de nombreuses années, les librairies marocaines accusent les écoles privées de concurrence déloyale, en vendant directement les manuels et les fournitures scolaires aux élèves, en violation des circulaires ministérielles. La rentrée scolaire approchant, l'Association des librairies indépendantes du Maroc (ALIM) et le Collectif de la nouvelle édition marocaine alertent sur les pratiques de certaines structures d'importation et de distribution du pays et appellent les parents d'élèves à la solidarité envers les professionnels du livre.

11/07/2025, 09:57

ActuaLitté

No pasaran ! Dans les bibliothèques, “la vigilance est de mise”

Fin juin, des militants d'extrême droite ont filmé un autodafé allumé par leurs soins, visant des ouvrages d'éducation sexuelle ou présentant des personnages LGBTQIA+, avant de dénoncer la présence d'autres titres au sein de la médiathèque Elsa-Triolet de Lanester. L'Association des bibliothécaires de France appelle à la résistance antifasciste et à une défense de la liberté d'expression, contre les incitations à la haine. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'organisation.

09/07/2025, 09:47

ActuaLitté

“Nous avons choisi de sanctuariser notre budget culture“

À l’occasion de la 24ᵉ édition des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui parcourt la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent pourquoi l’itinérance reste un outil majeur d’égalité culturelle, comment le festival irrigue l’ensemble du territoire — rural comme urbain — et pourquoi le livre doit être protégé dans un paysage dominé par les écrans.

20/11/2025, 18:44

ActuaLitté

Le jour où les artistes-auteurs sont devenus les nouveaux “Bamboula” du système

Quand le vieux monde revient : l’amendement des tutelles éternelles, ou du retour au protectariat. « On sait mieux que vous », semble dire le Sénat aux artistes-auteurs, affirmant par là même le grand retour du paternalisme culturel. Mais que certains sénateurs cherchent à remettre les créateurs sous le joug de structures qui ne les représentent pas, a des relents de colonialisme – pas forcément au figuré.

20/11/2025, 15:52

ActuaLitté

“Les endormis rêvent qu’ils ne rêvent pas” : la frontière du réel selon Joëlle Pétillot

Paru le 6 novembre 2025 aux éditions Fables fertiles, Chergui est le tout nouvel ouvrage de la novelliste, poète et romancière Joëlle Pétillot. C’est l'histoire, nous indique la quatrième de couverture, « d'une cité ocre et blanche, posée en plein désert comme un bijou sur du sable » ; celle d’un « sommeil étrange » ; de rêves, de passion, de désir fou, de soif de vengeance, de violence du secret...

20/11/2025, 15:27

ActuaLitté

Le livre numérique accessible, une révolution pour les lecteurs dyslexiques

L’accessibilité, il y a ceux qui la fabriquent et ceux qui en bénéficient. ActuaLitté est allé à la rencontre de Mélissa Castilloux, consultante spécialisée. Avant de se consacrer aux enjeux du livre numérique accessible, elle-même est concernée par la dyslexie et la dysorthographie. Elle témoigne, tant comme lectrice que professionnelle.

20/11/2025, 11:30

ActuaLitté

“Pour être serein, il faudrait vendre dix fois plus” : l’économie fragile de la bande dessinée

Après près de vingt ans de carrière entre commandes, projets personnels et précarité structurelle, un auteur de bande dessinée raconte la réalité d’un métier où la passion ne suffit pas à garantir des conditions de vie dignes. Même un succès à 150.000 exemplaires n’efface ni l’instabilité, ni l’urgence d’une reconnaissance sociale attendue de longue date. Par Benjamin Adam.

20/11/2025, 09:30

ActuaLitté

Collecter l’argent des œuvres ne donne pas droit à diriger la sécurité sociale des artistes

ANALYSE – L’interview du sénateur Jean-Raymond Hugonet, publiée dans nos colonnes, avait tout du plaidoyer tranquille : les organismes de gestion collective (OGC) seraient des acteurs « naturels » de la gouvernance sociale des artistes-auteurs, presque des piliers historiques qu’il conviendrait enfin de remettre à leur place. Mais la réalité, documents à l’appui, s’avère beaucoup plus nuancée. Et parfois franchement contraire à ce qui est avancé.

19/11/2025, 16:38

ActuaLitté

“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

ActuaLitté

“On nous a volé notre retraite !” : la colère noire des artistes-auteurs après 40 ans de mensonges

« Je viens de recevoir ma notification de retraite », écrit Éric Marquefave, dans un message qui oscille entre consternation et écœurement. Dans une tribune, ce photographe et vidéaste partage ses ressentis, sous le titre “Agessa, le pillage silencieux”. Ou comment l'Agessa a trahi les artistes auteurs avec la complicité des pouvoirs publics. Le gigantesque hold-up social orchestré au nom de la « gestion collective ».

18/11/2025, 15:34

ActuaLitté

"Mange tes grands hommes, stupide roman national"

Avec L’Empire n’a jamais pris fin, Pacôme Thiellement démonte le roman national pour lui substituer un autre récit : celui des « sans rois », des régicides, des poètes visionnaires et des vies étranges qui traversent l’histoire de « ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France ». Un voyage érudit et halluciné, de Rabelais à la Révolution, où l’on comprend comment notre passé continue d’empoisonner – ou de libérer – notre présent.

17/11/2025, 18:22

ActuaLitté

“Nous ne sommes pas des sous-travailleurs” : une illustratrice dénonce la précarité du secteur

Illustratrice en jeunesse, en presse et récemment en bande dessinée, Bérengère Delaporte décrit un métier créatif privé de protections essentielles : absence de chômage, droits sociaux difficiles à faire reconnaître, rémunérations non encadrées et retards de paiement systématiques. Son parcours met en lumière la précarité qui pèse sur les artistes-auteurs, contraints de supporter seuls les erreurs administratives, les aléas personnels et une insécurité financière permanente.

17/11/2025, 07:00

ActuaLitté

À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.

16/11/2025, 10:52

ActuaLitté

À quoi bon élever des enfants pour “leur faire manger du ramen dégueulasse” ?

Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour. 

15/11/2025, 11:07

ActuaLitté

“Aller au-delà de la bouffe” : les confidences inattendues de Pierre Gagnaire

La table ronde inaugurale du Festival du Livre Gourmand 2025 a offert un moment suspendu, presque intime, où quatre voix singulières ont esquissé une vision nuancée de la gastronomie contemporaine. Dans l’amphithéâtre, Pierre Gagnaire, Jean-Robert Pitte, Antoine Cristau et Stéphane Servain ont mêlé souvenirs, convictions et images éclatantes d’un monde culinaire en mutation. Et l’on aurait dit que, par instants, le plaisir – ce mot si simple, si essentiel – guidait chacun de leurs pas.

14/11/2025, 19:52

ActuaLitté

Antonin Artaud à Rodez : vision gnostique contre raison psychiatrique (les électrochocs)

Kabhar Enis – Kathar Esti est le premier grand texte écrit par Antonin Artaud à Rodez après les électrochocs. Entre histoire mouvementée du manuscrit, analyse détaillée de ce « chant gnostique » et mise en cause du regard psychiatrique du fameux Dr Ferdière, le comédien et auteur passionné du Mômo, Ilios Chailly, montre combien ce texte, trop vite rangé du côté du délire, révèle au contraire un Artaud cohérent, informé et métaphysiquement rigoureux.

14/11/2025, 16:01

ActuaLitté

Festival Un week-end à l’Est : Brigitte Bouchard dévoile son cap

Du 18 novembre au 1ᵉʳ décembre, Un week-end à l’Est consacre son édition à Bucarest, invitée à Paris pour deux semaines d’intenses rencontres artistiques. Brigitte Bouchard, directrice du festival, veut y révéler « ce lien très fort entre la Roumanie et la France ».

14/11/2025, 13:24

ActuaLitté

“Partez. Barrez-vous. Sauvez vos livres” : comment l’édition agonise (et qui y croit, coule avec elle)

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Coucou, c’est Victoire. Un peu défaite, c'est certain. Vous vous souvenez ? L'éditrice qui, pour sauver sa boîte, hésite entre la peste et le choléra ? Non ? Vous n’avez pas de cœur… Hélas, je comprends.

14/11/2025, 12:44

ActuaLitté

Abeilles en alerte : l'institution coûteuse et inefficace qui détourne le miel des créateurs

Depuis son cottage du fin fond de l'Angleterre (semble-t-il), Lady en Passant butine et jette un regard bienveillant sur les ruches qu'animent ses abeilles. Voilà longtemps qu'elle ne nous avait pas donné de nouvelles : avouons qu'elle nous manquait. Mais peut-être l'opinion ne fait pas l'unanimité...

14/11/2025, 11:24

ActuaLitté

“Un système qui mène à l’épuisement” : l’alerte d'une traductrice littéraire

Traductrice littéraire du grec moderne, langue « minorée », Clara Nizzoli décrit le travail de prospection invisible et non rémunéré – dénicher en Grèce, à ses frais, des livres, les lire, en traduire des extraits, démarcher des éditeurs – qui s’ajoute à la traduction elle-même. En soutien à la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes auteurs, elle alerte sur des conditions matérielles qui épuisent les traducteurs et dont dépendent la qualité et la diversité des ouvrages étrangers accessibles en français.

13/11/2025, 12:48

ActuaLitté

Chaque publication poursuit sa traversée : les éditions du Paquebot

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025, à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour fermer la danse, focus sur les éditions du Paquebot.

13/11/2025, 10:42

ActuaLitté

Quand la littérature célèbre l’amour à Choisy-le-Roi

Les 14 et 15 novembre, la ville de Choisy-le-Roi vibrera au son de l’Amour. Au programme de la troisième édition de cet événement littéraire : rencontres, séance de dédicaces, ateliers et spectacles. 

12/11/2025, 17:22

ActuaLitté

Lettres du Monde 2025 : la lumière comme fil conducteur

La prochaine édition s’ouvre sur un mot simple et chargé d’histoire : lumières. « Le mot lumières donne titre à l’édition 2025 », confie Cécile Quintin, directrice du festival. Ce choix résonne autant avec l’héritage des Lumières — ouverture, connaissance, partage — qu’avec une aspiration plus intime : « Il y a peut-être une petite lumière qui s’allumera dans le cœur et dans les esprits de certains », grâce à ces rencontres d’auteur.rices venu.es d’ailleurs. Dans « un monde un peu brutal », la littérature, ici, se veut éclat et refuge.

12/11/2025, 16:17

ActuaLitté

Quelques minutes d’écriture chaque jour pour améliorer son bien-être mental

L’écriture thérapeutique, l’art d’utiliser les mots pour apaiser ses maux... Qui douterait des vertus de cette méthode, pour dénouer ses noeuds et transformer le stress en sérénité  ? À travers son guide pratique J’écris donc je guéris (Éditions Grancher), Aurélie Rossignol invite à explorer davantage les bienfaits de cette pratique. Et nous initie, à l’aide d’exercices guidés, 

12/11/2025, 15:58

ActuaLitté

Les musiques du roman

Selon Horace, le poète latin, la poésie ressemble à la peinture. De même, dans une certaine mesure, le roman s’apparente à la musique, qui déploie ses effets dans le temps.

12/11/2025, 15:33

ActuaLitté

De Rives en Pages : quand la littérature met en mots l’écologie

Entre Évian, Genève et les rives du Léman, le Salon & Prix Littéraire Environnement explore les grands enjeux écologiques à travers la littérature. Porté par l’association De Rives en Pages, l’événement relie culture et environnement dans une démarche transfrontalière et intergénérationnelle, où la conscience environnementale, la culture et la science ne connaissent pas de frontières.

12/11/2025, 10:58

ActuaLitté

"Les traducteurs ont la mission d’offrir aux lecteurs un regard nouveau sur une culture"

Le roman Évocation d’un mémorial à Venise (Présence Africaine, 2023), de l’universitaire et écrivain marocain, Khalid Lyamlahi, vient d’être traduit en roumain, par la traductrice Alexandra Ionel. Paru sous le titre Memorial la Veneția, aux éditions Casa Cărţii de Ştiinţă à Cluj, en Roumanie, le roman est désormais en quête de nouveaux lectrices et lecteurs. Propos recueillis par Karim El Haddady. 

12/11/2025, 10:56

ActuaLitté

Carole Zalberg, entre Buenos Aires et le 7 octobre : la littérature comme refuge

Carole Zalberg, présidente de la Sofia depuis juillet 2025, est avant tout une écrivaine. Elle publie Au soir venu, La Branche argentine, un roman où l’intime et l’Histoire se nouent : un père qui s’efface, une branche familiale apparue à Buenos Aires, les échos d'une dictature, une judaïté douloureuse - et la littérature comme recours. Un roman sur « le bégaiement de l’Histoire » et « l’infinie capacité de réinvention ».

10/11/2025, 18:01

ActuaLitté

Nina Allan, ou “le roman où le sol se dérobe sous nos pas”

Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot, des éditions Tristram, ont reçu le prix Médecis étranger 2025 pour le livre de Nina Allan, Les bons voisins (trad. Bernard Sigaud). Ils signent un texte que ActuaLitté diffuse, pour appuyer la voix de cette maison, dans ses choix et ses convictions.

08/11/2025, 11:11

ActuaLitté

OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis

TÉMOIGNAGE – OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique.

07/11/2025, 15:58

ActuaLitté

Un perdant sublime : dans les pas d’Émile Clermont, romancier fauché par la guerre

Le roman biographique a un double avantage : le premier est de découvrir la vie d’un auteur connu ou non, et le deuxième, de lire cette vie comme un roman. Un perdant superbe, de Thierry Poyet (Chum éditions) offre ce double avantage avec un petit plus : une approche de l’Histoire par ceux qui l‘ont vécu. Propos recueillis par Christian Dorsan. 

04/11/2025, 10:58

ActuaLitté

“Le roman ne sera pas plus l'écriture d'une aventure mais l'aventure d'une écriture”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025, à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, ce sont les éditions Tinbad qui sont mises à l'honneur.

03/11/2025, 10:56

ActuaLitté

Thotario veut révolutionner le livre numérique avec la revente éthique des ebooks

Dans quelques mois, un nouvel acteur se lancera dans l'environnement du livre, avec une offre reposant sur une approche éthique et durable. Thotario, de son petit nom, évoque déjà des racines anciennes, mais un projet résolument moderne. Ses créateurs adressent à ActuaLitté une lettre ouverte, pour mieux préciser le contexte dans lequel ils s'inscrivent.

30/10/2025, 14:54

ActuaLitté

Les coulisses d’OPlibris : “L’autonomie ne suffit pas, il faut la solidarité” – Éric Sevault

Dans un bureau partagé où se croisent éditeurs indépendants, militants du texte et artisans du code, le collectif Smolny poursuit son aventure d’édition libre. Rencontre avec Éric Sevault, qui raconte comment la maison s’est engagée dans l’aventure d’OPlibris, le logiciel coopératif imaginé pour moderniser la gestion éditoriale… sans renier ses principes.

30/10/2025, 11:12

ActuaLitté

Aimé Césaire, toujours présent 1/5 : l’éternel maire de Fort-de France

ActuaLitté s’est rendu à Fort-de-France, à l’occasion de la première édition du salon Tous Créoles. Ici, la littérature a un visage familier, celui d’Aimé Césaire, référence morale indiscutée. Sur une fresque de Terre Sainville, dans le centre culturel du quartier Trénelle, dans l’ancien hôtel de ville, son regard doux et déterminé continue de croiser celui de ses administrés.

29/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Mirinae Lee : "Je suis coréenne… et j’ai pourtant écrit en anglais"

Paru chez Phébus, traduit de l’anglais par Lou Gonse, le premier roman de Mirinae Lee arrive en France après avoir été dans la sélection du Women’s Prize for Fiction 2024 et lauréat du William Saroyan International Prize for Writing. Il tresse la grande histoire coréenne et l’art très humain de survivre par le récit. Voici, à partir de notre échange, son autoportrait et les coulisses d’un livre « roman‑en‑nouvelles » porté par une héroïne… mangeuse de terre.

29/10/2025, 16:56

ActuaLitté

Pei-Hsiu Chen : dix femmes de Taipei et un crayon au service de la vie ordinaire

À l’approche de l’édition 2025 du BD boum, à Blois, du 21 au 23 novembre prochains, ActuaLitté propose un portrait des autrices taïwanaises mises à l’auteur. Débutons ce cycle avec Pei-Hsiu Chen, dont la finesse tranquille dessine les lignes de forces invisibles de nos villes, de nos vies : un travail graphique qui invite à la pause, à la contemplation, à l’écoute.

29/10/2025, 12:58

ActuaLitté

Avant les citrouilles : Samhain, la face cachée et spirituelle d’Halloween

Ou comment des expertes revisitent l'histoire d'Halloween : Véronique Arnaud, dite "Parole de sorcière", qui a créé L'agenda de Parole de sorcière ; et Ketty Orain-Ferella, à l’origine de la collection  Grimoires des sabbats, racontent à leur manière cette histoire de citrouilles. Deux autrices avec un pied dans le paganisme mais qui entretiennent également une  approche assez terre à terre et rationnelle des choses.

29/10/2025, 10:34

