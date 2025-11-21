Roberto Saviano reçoit le Prix Constantinople 2025

Décerné par un jury de neuf membres, le Prix Constantinople couronne chaque année une ou deux personnalités, auteurs d’une œuvre littéraire importante – romans, récits ou essais, écrits en langue française ou traduits – voire d’un seul livre marquant, qui, par ses personnages, ses intrigues et son inspiration (s’agissant d’un roman ou d’un récit), ou par son analyse approfondie des forces en jeu et sa rigueur (dans le cas d’un essai), œuvre à l’apaisement dans un contexte conflictuel.

Il est doté de 10.000 €.

Écrivain et journaliste italien, Roberto Saviano est né à Naples en 1979. Après des études de philosophie, il s’intéresse à la question du crime organisé et réalise de nombreux reportages sur le sujet pour l’hebdomadaire L’Espresso.

Paru en Italie en 2006, son premier livre, Gomorra, consacré à la camorra, l’organisation mafieuse napolitaine, s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde; il a été traduit dans plus de quarante pays. Il a fait l’objet d’un film réalisé par Matteo Garrone en 2008 (Grand Prix du Festival de Cannes) et d’une série télévisée italienne diffusée pour la première fois en France en 2015.

Depuis la publication de Gomorra, Roberto Saviano a été contraint de s’exiler, menacé de mort par la camorra, et vit sous protection policière. Il est l’auteur d’un autre essai Extra pure (2014) de nouvelles et des romans Piranhas (2016), Baiser féroce (2019) et Le contraire de la mort (2009).

Son dernier roman, Giovanni Falcone, s'intéresse au juge Falcone, engagé dans la lutte contre la mafia et le trafic de drogue, assassiné le 23 mai 1992 près de Palerme.

Le 23 mai 1992, aux abords de Palerme, plusieurs centaines de kilos d'explosifs faisaient sauter la voiture du célèbre juge Falcone, l'ennemi numéro1 de la mafia sicilienne. Le nouveau roman-enquête de Roberto Saviano reconstitue les étapes qui ont mené à cet assassinat. Tout commence vingt ans plus tôt, lorsqu'un magistrat inconnu rouvre le dossier antimafia. Sous la surveillance d'une escorte grandissante, Giovanni Falcone accumule une infinité de preuves, pleure la mort de collègues tombés avant lui et connaît quelques brèches de bonheur en tant que mari, frère et ami. - Le résumé de l'éditeur pour Giovanni Falcone

Le jury de la récompense réunit Metin Arditi (Président), Anne Berest, Dominique Bona de l'Académie française, Anne Fulda, Rachel Khan, Haïm Korsia, Jean-Luc Marion de l'Académie française, Jean-René Van der Plaetsen et Jean-François Colosimo.

L'année dernière, le Prix Constantinople avait salué Salman Rushdie, pour son livre Le Couteau (Ed. Gallimard, traduction Gérard Meudal).

Photographie : Metin Arditi et Roberto Saviano (Prix Constantinople)

