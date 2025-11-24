Formula Bula : “Le festival est en croissance, mais les moyens ne suivent pas

L'association Ferraille ouvre sa première campagne de mécénat, afin de financer la création d’un poste de coordination Éducation Artistique et Bénévolat. Ce dernier aurait pour vocation de renforcer les projets d'éducation artistique et culturelle (EAC) et les liens avec les établissements scolaires, de mieux accompagner les bénévoles, mais aussi de développer les actions de formation et d’inclusion ou encore de conserver et améliorer la qualité artistique des projets menés.

« Le mécénat permet aux associations d’aller chercher des financements complémentaires, qui sont primordiaux », nous explique Marina Corro, cocréatrice, avec Raphaël Barban, de Formula Bula, et présidente du Club 99, fédération de festivals de bande dessinée. « Depuis quelques années, nous avons développé une activité d’éducation artistique et culturelle : nous accueillons chaque année jusqu’à 2000 jeunes et familles, à l'occasion d'ateliers animés par des autrices et des auteurs de BD en résidence. »

L'association et le festival participent à d’autres dispositifs de médiation culturelle, notamment auprès de collégiens et de lycéens, avec des interventions dans des classes, si bien que le rythme s'est accéléré. « Nous en sommes à un atelier par semaine, en moyenne, sur toute l'Île-de-France », constate Marina Corro.

En plus de ce volet EAC, Formula Bula a ouvert un organisme de formation animé par les autrices et les auteurs, avec des programmes en direction de leurs collègues ou adressés aux professionnels de l'éducation et de la culture. Certifiées Qualiopi, ces formations prolongent la mission que s'est donnée l'association, affirme Marina Corro.

« Nous avons essayé de réfléchir en termes d’économie sociale et solidaire (ESS) : mener notre mission en répondant à des besoins qui ont été identifiés », précise-t-elle. « En somme, promouvoir la BD et soutenir les auteurs et les autrices, par d'autres moyens que le festival. »

Une expertise au service de la BD

L'association Ferraille, qui réunit 80 bénévoles, cumule ainsi les activités, entre l'organisme de formation professionnelle, la médiation culturelle, ou encore un podcast et, bien entendu, le festival Formula Bula lui-même.

« Nous avons acquis au fil des années une expertise qui explique aussi notre succès dans ces domaines : nous savons travailler avec les auteurs et les autrices, et quels outils pédagogiques utiliser pour donner le goût de la narration, d'une œuvre, en fonction des élèves en face de nous », souligne Marina Corro sur l'activité de médiation culturelle. « Des interventions au lycée, en histoire par exemple, permettent de sortir du prisme académique, de l'œuvre classique, pour invoquer la bande dessinée. »

En matière de formation, les besoins sont nombreux, poursuit-elle, « puisque la BD est un média jeune, qui n'est pas encore enseigné dans les formations professionnelles qui touchent au livre et à la culture ». Les guides-conférenciers de l'opérateur culturel GrandPalaisRmn, en se formant auprès de Formula Bula, pourront ainsi inclure le 9e art à leur médiation et inscrire les œuvres dans une nouvelle perspective historique.

Ces nouveaux domaines d'activités pour l'association « ont été développés, car nous réalisons bien que nous devons modifier notre modèle économique, que nous ne pouvons plus tenir sur une seule promesse de subvention », détaille Marina Corro, en précisant que toutes les dépenses de la structure « se retrouvent dans l'humain, notamment par la rémunération des auteurs et des autrices et des intervenants en général ».

La création d'un poste dédié à la coordination Éducation Artistique et Bénévolat viendrait soutenir ce pan de l'association. Le coût employeur a été estimé à 30.000 € environ sur l'année, mais la fragilité économique de la structure oblige à un recours au mécénat. « Sans aide, nous ne pourrons pas le créer », admet la cofondatrice de l'association Ferraille.

Des efforts peu récompensés ?

Cette multiplication des activités de l'association répond aussi à une réalité économique et politique : le désengagement des pouvoirs publics du financement de la culture, notamment l'État — y compris via sa politique fiscale imposée aux collectivités —, les régions et les départements.

« Le festival est en croissance, mais les moyens ne suivent pas et ne correspondent pas aux ambitions », constate ainsi Marina Corro. « Financièrement, nous restons extrêmement fragiles et, quand nous obtenons 2000 € suite à une demande de subvention, nous en perdons autant chez un autre financeur. » L'association touche environ 140.000 € de subventions publiques, dont 95.000 € de la ville de Paris, entièrement fléchées sur le festival et travaille à moyens constants, malgré des charges en hausse.

Une problématique partagée par de nombreux organisateurs de festivals : en octobre, le ministère de la Culture indiquait que 79 % des festivals répondants déclaraient avoir rencontré des difficultés lors de l'édition 2025, d'ordre économique pour un tiers des répondants, comme l'année dernière, selon un baromètre dédié au sujet.

Pour sécuriser le festival Formula Bula, qui se déroule en septembre chaque année, sans pour autant en restreindre l'accès, l'association a ouvert une billetterie solidaire, « plutôt bien accueillie », ainsi qu'une boutique en ligne, mais les calculs restent compliqués. « Il faudrait couvrir 50 % de son budget avec des ressources propres de l'association, nous sommes entre 19 et 21 % aujourd'hui », estime-t-elle.

Le désengagement des pouvoirs publics laisse les associations culturelles face à un dilemme : abandonner la gratuité ou monter les prix des prestations, ou multiplier les recherches de financement, au risque de s'épuiser ou de perdre une certaine liberté d'action et de programmation.

Cette année, les mauvaises nouvelles se sont par ailleurs succédé, notamment l'arrêt brutal de la part collective du Pass Culture en février 2025 — un gel du budget finalement levé depuis le 1er octobre dernier —, mais aussi la panne de l'Afdas, organisme de formation professionnelle des artistes-auteurs, littéralement à sec jusqu'à la fin de l'année.

Enfin, le projet de loi de finances pour 2026, rejeté par l'Assemblée nationale et examiné par le Sénat, particulièrement austéritaire pour la culture, inquiète également. « L'association a un seul salarié actuellement, mais, s'il devait être licencié, nous ne pourrions même pas lui verser une indemnité », pointe Marina Corro. « Elle vit sur un fonds de roulement, pas sur une trésorerie, ce qui est très frustrant par rapport au travail que nous effectuons. »

