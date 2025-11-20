“Nous avons choisi de sanctuariser notre budget culture“

Pour Aymée Rogé, Les Petites Fugues repose sur un principe précieux : « Une présence littéraire au plus près des habitants. Ce modèle correspond parfaitement à nos priorités en matière d’accès à la culture. La Bourgogne–Franche-Comté est la région la plus rurale de France, avec un maillage important de médiathèques, d’établissements scolaires, de maisons d’arrêt ou encore de structures médico-sociales. Le principe d'itinérance de ce festival trouve très naturellement sa place dans ce paysage culturel. »

Né en Franche-Comté, Les Petites Fugues en garde l’empreinte tout en élargissant leur rayon : il se déploie désormais dans toute la région, jusque dans les zones les plus isolées, jusqu'au Morvan et dans le Jura. « C’est l’identité même de ce festival. À de rares exceptions près, les rencontres se tiennent hors des grandes villes. Le festival se déploie là où la culture circule moins spontanément. »

La directrice de la DRAC insiste sur l’enjeu civique : « Des rencontres — parfois dans des lieux où la littérature a peu l’occasion d’entrer — offrent des moments réellement utiles, qui renforcent la vitalité culturelle des territoires et l’égalité d’accès. Le festival incarne une continuité, un équilibre, et une attention à la diversité des modes de vie et des publics. »

Bertrand Veau rappelle l’intention fondatrice : « C’est inscrit dans le cahier des charges du festival : porter le livre au-delà des grands centres. Notre région est très rurale ; nous avons la responsabilité d’accompagner toutes les démarches qui irriguent la ruralité — mais aussi certains quartiers, dans les villes, qui n’ont pas toujours accès à toute l’offre culturelle. »

« Protéger l’objet-livre et ce qu’il crée entre les gens »

Bertrand Veau, souligne de son côté : « Du côté de la Région, nous tenons particulièrement à l’objet-livre. La lecture publique relève des départements, certes, mais le livre reste, à nos yeux, l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le “tout-écran”. Sans stigmatiser le numérique, on sait que le temps passé sur les écrans — surtout par les jeunes — augmente et peut avoir des effets négatifs. Le livre permet d’entrer dans le fond, d’éveiller l’esprit critique et de créer des émotions — donc des échanges. »

Concrètement, la Région intervient de la création à la diffusion : « Nous soutenons la création avec des bourses d’accompagnement à l’écriture, la diffusion avec des aides aux librairies, et bien sûr les festivals. Les Petites Fugues couvre l’ensemble du territoire : tous les départements sont concernés, dans des lieux publics et privés, y compris les lycées. Nous demandons d’ailleurs à ce que la jeunesse soit pleinement associée. Pour nous, ce festival sert une valeur à laquelle nous tenons : le vivre-ensemble. Il crée des moments où l’on découvre d’autres cultures, d’autres sensibilités, et où l’on échange ces émotions et ces points de vue. »

Favoriser le livre

Si Les Petites Fugues rassemble, c’est aussi une affaire d’exigence artistique et de méthode, souligne Aymée Rogé : « Pour faire venir des écrivains et des autrices de cette qualité, il faut garantir de “vraies” rencontres publiques — nous ne sommes pas dans une logique de salon commercial, qui a ses qualités par ailleurs. L’équipe porte un soin constant à la parité, à la diversité des maisons d’édition et des écritures. Ensuite, le professionnalisme de l’Agence Livre & Lecture est déterminant : organiser des dizaines de rendez-vous sur un territoire vaste et varié, accompagner chaque rencontre avec des outils bibliographiques, une préparation à l’animation, un suivi personnalisé des auteurs. Et il faut saluer le réseau de bénévoles : sans eux, un festival de cette nature ne tiendrait pas. »

Sur la durée, l’alliance État–Région s’appuie sur des choix clairs. Pour Aymée Rogé : « La lecture dans les territoires est une priorité forte du ministère de la Culture. Ici, cette priorité rencontre des actrices et des acteurs de grande qualité, ancrés et capables de se régénérer. L’appui de la DRAC se met en place de façon très naturelle dans cette conjonction. »

Bertrand Veau assure : « Nous avons choisi de sanctuariser notre budget culture. Dans un contexte où d’autres régions ont dû réduire, nous tenons à protéger le livre, parce qu’il crée de l’interaction et transmet des messages complexes, à rebours des “punchlines” qui dominent parfois en ligne. Nous nous coordonnons étroitement avec la DRAC. Je le dis clairement : en Bourgogne–Franche-Comté, le livre n’est pas victime de restrictions. Il est même plutôt favorisé — et nous l’assumons. »

L'avenir d'un festival littéraire

L’« aller-vers » n’a de sens que s’il respecte celles et ceux qui écrivent, rappelle par ailleurs Aymée Rogé : « L’Agence veille au respect des règles professionnelles et accompagne chaque rencontre : bibliographies, préparation, suivi personnalisé. Une attention particulière est portée à la diversité éditoriale. La dimension sociale — responsabilité envers les artistes — est pleinement assumée. »

« Nous finançons des bourses d’écriture, car les autrices et les auteurs doivent être rémunérés dès la phase de création », complète Bertrand Veau, côté Région. « Ces bourses sont attribuées par un comité de lecture indépendant, pour éviter tout soupçon de clientélisme et accompagner la professionnalisation. Toute la chaîne du livre compte : aide aux librairies, modernisation des lieux, visibilité via les festivals. Des autrices et auteurs très peu connus ont vu leur trajectoire changer grâce aux Petites Fugues : c’est concret. »

Et quel futur pour Les Petites Fugues à l’heure du numérique et de l’attention fragmentée ? Bertrand Veau répond par la constance de l’objet-livre et l’ouverture des formats : « Le livre a traversé toutes les révolutions. Il offre quelque chose de différent, donc il a une raison d’exister. Je crois à l’avenir du livre — et du festival. On le voit déjà : les lieux se diversifient — bistrots, micro-brasseries, espaces inattendus. L’avenir, c’est toucher des publics plus larges en investissant des lieux hétéroclites, et proposer des écritures variées, une ouverture très large sur le monde. »

Pour l'avenir, Aymée Rogé met l’accent sur l’ancrage et la matérialité : « Nous verrions d’un bon œil un maillage encore plus ample du côté bourguignon, avec davantage de rencontres. Et s’agissant du numérique, je pense à l’analogie avec la musique : les concerts n’ont jamais aussi bien marché. À l’heure où tout est en ligne, la rencontre physique devient un déclencheur — elle suscite la curiosité et mène vers l’objet-livre. Préserver cette matérialité et cette sensibilité, c’est essentiel dans un parcours de lecteur. »

Les Petites Fugues 2025 poursuit ainsi un geste simple et exigeant : faire circuler la littérature et multiplier les moments où l’on se parle à partir des livres. « Le festival sert une valeur à laquelle nous tenons : le vivre-ensemble, résume Bertrand Veau. Il crée des moments où l’on découvre d’autres cultures, d’autres sensibilités, et où l’on échange ces émotions et ces points de vue. » Une manière, conclut Aymée Rogé, « d’amener les autrices et les auteurs là où vivent les publics », et de faire de l’itinérance une politique culturelle à part entière.

Le programme 2025

Les Petites Fugues est né en 2001 sous l’impulsion du Conseil régional et de la DRAC, d’abord portées par le Centre régional du livre de Franche-Comté. Dès l’origine, deux principes guident le festival : irriguer toute la région et permettre à chaque lecteur, où qu’il vive, de rencontrer un écrivain. L’itinérance s’affirme dès 2002, avec l’ouverture à la Suisse romande et l’adoption du nom inspiré du film d’Yves Yersin.

Aujourd’hui organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne–Franche-Comté, depuis 2016, le festival intègre des formes littéraires hybrides et, depuis 2019, se déploie également dans le Morvan.

La 24ᵉ édition du festival continue jusqu'au 29 novembre. Quinze écrivains et écrivaines de France, de Suisse et de Belgique sillonnent la région pour proposer près de cent rencontres.

La programmation 2025 se distingue par la diversité de ses voix et de ses thèmes : migrations, exil, adolescence, luttes féministes, silences, combats intérieurs, utopies ou encore théâtre et humour. Parmi les auteurs invités figurent Olivier Bleys, Estelle-Sarah Bulle, Maryline Desbiolles, Caroline Deyns, Sébastien Gendron ou Marie Vingtras.

Le programme détaillé est disponible ici.

Crédits photo : Les Petites Fugues

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com