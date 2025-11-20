National Book Awards 2025 : Rabih Alameddine sacré pour un livre écrit “en réponse à un génocide

Le temps fort de la soirée est venu de la catégorie Fiction, remportée par Rabih Alameddine pour The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother), publié par Grove Press / Grove Atlantic. L'ouvrage critique notamment la manière dont les États-Unis et l’Europe réagissent aux violences subies à Gaza. Il interroge la « complicité » et le détournement du regard des démocraties occidentales face à certains conflits.

Lors de la remise du prix, il a confié sa difficulté à célébrer une récompense pour un livre écrit « en réponse à un génocide ». Ses pensées, a-t-il ajouté, allaient avant tout aux Gazaouis. Il a également salué les écrivains qui ont pris la parole sur la situation, et dénoncé les violences subies par les migrants aux États-Unis

Rabih Alameddine, né en 1959 à Amman dans une famille druze libanaise, est un écrivain, peintre et ingénieur libano-américain. Il grandit au Koweït et au Liban avant de s’installer au Royaume-Uni puis aux États-Unis à dix-sept ans. Diplômé de l’Université de Californie à Los Angeles en ingénierie, puis titulaire d’un MBA à San Francisco, il commence sa carrière dans ce domaine avant de se consacrer à l’écriture et à la peinture.

Il se fait connaître en France avec Les Vies de papier, couronné par le prix Femina étranger en 2016.

Son œuvre explore la mémoire, l’exil, la guerre, la sexualité et les identités multiples, souvent en lien avec le Liban et ses diasporas. Il publie ensuite L’Ange de l’histoire, lauréat du prix Lambda Literary du meilleur roman gay, puis La Réfugiée, qui reçoit le prix PEN/Faulkner Award en 2022.

Récompensé par une bourse Guggenheim en 2002, il partage aujourd’hui sa vie entre San Francisco et Beyrouth. Rabih Alameddine est également ouvertement gay, ce qui traverse certains de ses thèmes littéraires.

Dans la catégorie Nonfiction, le prix revient à Omar El Akkad pour One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, publié chez Knopf / Penguin Random House. Le National Book Award for Poetry 2025 revient à Patricia Smith pour The Intentions of Thunder: New and Selected Poems, paru chez Scribner / Simon & Schuster.

Le prix de la Translated Literature distingue Gabriela Cabezón Cámara pour We Are Green and Trembling, traduit de l’espagnol par Robin Myers et publié chez New Directions Publishing. La traduction française, Les griffes de la forêt, a été réalisée par Guillaume Contré et publiée en 2025 aux Éditions Grasset.

En Young People’s Literature, le prix est décerné à Daniel Nayeri pour The Teacher of Nomad Land: A World War II Story, publié chez Levine Querido. L’auteur, qui explore souvent les thèmes de l’exil, de la transmission et des identités mouvantes, propose ici un récit jeunesse ancré dans la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie a également été marquée par l’attribution de deux récompenses prestigieuses. Le Medal for Distinguished Contribution to American Letters a été remis à George Saunders, salué pour l’ensemble de son œuvre.

De son côté, Roxane Gay a reçu le Literarian Award for Outstanding Service to the American Literary Community, pour son engagement constant dans le débat public, l’édition et la défense des voix marginalisées.

Cette année, 1835 ouvrages avaient été soumis par les éditeurs : 434 en fiction, 652 en nonfiction, 285 en poésie, 139 en littérature traduite et 325 en littérature jeunesse. Les délibérations, menées par des jurys indépendants du personnel et du conseil d’administration de la National Book Foundation, restent strictement confidentielles.

Crédits photo : National Book Awards

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com