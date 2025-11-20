Traduire l’imaginaire : un nouveau prix verra le jour en 2026

Cette distinction entend mettre au premier plan un acteur essentiel du livre, trop souvent invisibilisé : le travail des traductrices et traducteurs en science-fiction, fantasy et fantastique. Elle vise également à renforcer la diversité linguistique dans l’édition francophone, en encourageant la circulation de voix et de récits issus de cultures moins présentes sur le marché français.

En 2026, tout sauf l’anglais

Dès sa première édition, le prix affirme une orientation forte. Pour 2026, il est en effet ouvert aux traductions venues de toutes les langues, à l’exception de l’anglais.

Ce choix volontaire répond à un objectif clair : accorder davantage de visibilité aux langues et aux littératures moins représentées dans les littératures de l’imaginaire publiées en français, souvent dominées par les traductions anglophones. En miroir, la session 2027 adoptera une logique inverse et sera entièrement dédiée aux traductions depuis l’anglais, de manière à équilibrer la place de cette langue dans le dispositif.

Le prix concerne les œuvres relevant des genres de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique, qu’il s’agisse de romans, de novellas, de recueils de nouvelles ou d’anthologies. Pour être éligible, un texte doit avoir été publié à compte d’éditeur entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, et avoir été traduit directement depuis la langue originale sans passer par une langue relais.

Une dotation de 500 euros sera remise au ou à la traducteur·ice lauréat·e. Les éditeurs souhaitant présenter un ouvrage doivent envoyer un fichier PDF ou EPUB ainsi qu’une note de traduction d’une à deux pages, exposant les principaux enjeux, choix et difficultés rencontrés lors du travail.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2026, à l’adresse : prix.traduction@intergalactiques.net.

Le jury 2026 :

Sasha Boucheron, traductrice anglais / japonais

Anne Canoville, directrice artistique du festival Les Intergalactiques

Gwennaël Gaffric, maître de conférences au laboratoire IETT, traducteur du chinois

Solene Girard, libraire à La Madeleine

Davide Knecht, traducteur arabe / italien, éditeur

Jean Krug, écrivain



Le déroulé du prix s’étendra sur plusieurs mois. L’appel à candidatures sera lancé en novembre 2025 et restera ouvert jusqu’au 15 janvier 2026. Une première sélection sera rendue publique à la mi-février, puis une sélection finale sera annoncée à la mi-mars.

Le ou la lauréat·e sera désigné·e entre mai et juin 2026, à l’occasion de la 14ᵉ édition du Festival Les Intergalactiques, où aura lieu la remise officielle du prix ainsi qu’une rencontre publique dédiée au travail de traduction mis à l’honneur.

Ce prix ambitionne de devenir un espace incontournable pour valoriser celles et ceux qui permettent à ces voix venues d’ailleurs de trouver leur place dans le paysage éditorial francophone.

