Au Bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Sylvie Le Bihan et Marc Weitzmann

Récemment récompensé par le prix Femina Essai pour La Part sauvage (Grasset), Marc Weitzmann publie un texte consacré à Philip Roth (1933-2018). Il ne s’agit pas d’une biographie au sens strict, mais du récit de l’amitié qui a rapproché l’écrivain américain et le journaliste français. Une relation intime et décisive, qui permet à Weitzmann d’explorer l’une des œuvres majeures de la seconde moitié du XXᵉ siècle, en la replaçant au cœur de ses questionnements littéraires et politiques.

À ses côtés, Sylvie Le Bihan vient présenter son roman L’ami Louis (Denoël), dans lequel elle retrace, de façon légèrement fictionnalisée, l’amitié entre Albert Camus et l’écrivain Louis Guilloux (1899-1980), aujourd’hui moins connu du grand public mais auteur d’un roman essentiel, Le Sang noir. L’autrice rappelle également les liens lointains qui unissaient sa propre famille à Guilloux, donnant à ce récit une résonance intime.

En rassemblant ces deux invités, Claire Chazal tisse un dialogue où se rencontrent Camus, Guilloux, Roth — et l’idée même de fraternité littéraire. Cette discussion sera l’occasion d’interroger un thème plus que jamais contemporain : la place de l’écrivain dans la société. En filigrane, une question surgit : la littérature n’est-elle pas parfois, comme l’écrivait Saint-John Perse à propos de la poésie, « la mauvaise conscience de son temps » ?

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com