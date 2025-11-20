Cloé Amat vient de remporter le tout premier Prix du livre de pâtisserie

Pour inaugurer le Prix Cultures Sucre du livre de pâtisserie, le jury a choisi de distinguer Cloé Amat, créatrice du projet Les Pépites de Cloé et autrice d’un premier ouvrage publié chez Albin Michel. Une reconnaissance qui intervient au Salon du Chocolat de Paris, le 2 novembre, devant un public déjà conquis par son univers sucré… et résolument accessible
Le 20/11/2025
20/11/2025
Ingénieure agroalimentaire de formation, Cloé Amat a longtemps exploré la « magie des textures » avant de décider de passer son CAP Pâtissier. En 2015, elle lance ses premières vidéos et recettes sur YouTube et Instagram. Sa manière de transmettre – précise, mais chaleureuse, technique sans rigidité – fédère rapidement une vaste communauté. Ateliers, rencontres, échanges : sa cuisine devient un espace où l’on apprend autant qu’on partage.
Sélectionnée parmi une centaine d’auteurs, la lauréate a su convaincre un jury présidé par la cheffe Morgane Raimbaud, double Championne de France du Dessert. Les critères ? Pédagogie, esthétique, gourmandise et émotion, mais aussi respect de la saisonnalité et usage mesuré du sucre. Autour de Raimbaud, plusieurs champions de France du Dessert, des professionnels reconnus ainsi qu’une représentante du public ont débattu avant de rendre leur verdict.
« Un ouvrage qui réunit toutes les qualités recherchées », souligne la présidente
Avec cette nouvelle distinction, Cultures Sucre entend promouvoir un ingrédient au cœur du patrimoine culinaire français. L’association, déjà organisatrice du Championnat de France du Dessert depuis 1974, souhaite encourager les ouvrages qui rendent la pâtisserie accessible au plus grand nombre — une démarche en phase avec l’engouement croissant des Français pour les créations sucrées
