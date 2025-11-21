Une BD réalisée avec un vrai cerveau, de vrais dessins et des couleurs à l'aquarelle

Je suis Francis Roudaut et j’ai décidé de publier des bandes dessinées en rémunérant le dessinateur selon son tarif.

J’ai choisi de ne pas me rémunérer d’un centime et de passer par la plate-forme de financement participatif afin de voir si mes idées de scénario et le travail du dessinateur et/ou du coloriste peuvent intéresser un minimum de personnes.

Dans mon enfance et mon adolescence, j’ai lu une grande quantité de bandes dessinées et je croyais ce qui était écrit et dessiné dans les BD d’aventures contemporaines ou historiques.

Mais, plus tard, en lisant certains livres, magazines, sites internet, je me suis aperçu de multiples erreurs dans certaines histoires.

C’est pourquoi lorsque j’ai écrit « L’Artiglio et ses hommes » puis « La piste Bozeman », j’ai croisé les informations afin de m’assurer de la véracité des actions, des faits...

Pour la BD précédente, j’avais cherché un dessinateur qui avait déjà dessiné des histoires maritimes.

Ici, pour ce western, je suis allé voir en Italie, pays du célèbre Tex Willer (l’équivalent pour nous français d’Astérix et pour les Belges de Tintin).

Matteo De Chirico a été enthousiasmé par l’idée de faire un western pour le public français (nous espérons avoir les moyens de faire une édition italienne).

Dès les premières planches, le lecteur pourra découvrir son sens du détail. Comment fait-il ? La réponse est qu’il dessine chaque case sur une feuille A4 (papier de 200 g/m²), même si selon la forme de la case toute la feuille n’est pas utilisée.

Ensuite il scanne chaque case afin qu’il compose la planche informatiquement.

Cette planche il me l’envoie pour deux raisons. La première : je vérifie s’il n’y a pas d’erreur. La seconde : je place les bulles de textes. Et là, c’est souvent difficile pour moi, car je veux éviter de cacher des détails.

Il envoie également la planche à la troisième personne de notre trio : Beniamino Delvecchio, afin que celui-ci colorie à l’aquarelle la planche. Pour cela Beniamino imprime au format A3 et sur du papier rugueux de 220 g/m² la planche de Matteo. Il met les couleurs à l’aquarelle puis il scanne son travail et enfin ajoute le fichier texte/bulles que je lui ai envoyé et qu’il n’a qu’à « coller » informatiquement.

Connaissant certains passionnés de BD et de dédicaces, je propose plusieurs paliers de souscription, un sans dédicace et cinq autres avec des dédicaces très détaillées dès le premier palier, jusqu’à une scène d’action tout en couleur à l’aquarelle.

L’image ci-jointe, qui n’est pas la couverture, est accompagnée du titre de l’album, mais aussi d’un sous-titre où il n’y a pas d’erreurs d’orthographe.

Vous souhaitez avoir une explication sur ce sous-titre ? Rien de plus simple : connectez-vous sur Ulule et rejoignez-nous.

