Les financeurs publics du FIBD appellent à l'annulation de l'édition 2026

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est lâché de toutes parts. Alors que la 53e édition doit se dérouler du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février 2026, les financeurs publics de l'événement, qui représentent 50 % de son budget, ont estimé qu'elle ne pourrait pas avoir lieu.

Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 20 novembre, le maire d'Angoulême et président de Grand Angoulême, Xavier Bonnefont (Horizon), a déclaré : « Il nous apparait plus que compliqué de maintenir l'organisation de l'édition 2026 », en l'absence des auteurs et des éditeurs. « Sans eux et sans les festivaliers, il n'y a pas de festival donc pas de subvention », a averti le responsable politique.

La parole que Xavier Bonnefont porte est celle de l'ensemble des financeurs publics du festival, soit l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente et, donc, la municipalité d’Angoulême et Agglomération du Grand Angoulême, que l'édile représente directement.

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, a pour sa part rappelé l'importance du FIBD, « un moment fondamental pour Angoulême, la région et la France », le qualifiant de « succès populaire ». Il a évoqué un possible événement sur les dates originellement prévues pour la 53e édition du festival, sans apporter plus de précisions, indique l'AFP.

Un nouveau départ en 2027 ?

Xavier Bonnefont, s'adressant à la société organisatrice du festival, l'a appelé à « tirer les conclusions que cette réalité impose ». « L'objectif est maintenant de se mettre en ordre de marche avec des concertations avec l'ensemble des acteurs afin d'organiser une édition 2027 dans les conditions attendues par l'ensemble de la profession », a ajouté le maire d'Angoulême et président de Grand Angoulême.

En 2024, l'apport des financeurs publics au festival représentait 2,6 millions €, sur un budget total de 6,2 millions €.

Ce mercredi 19 novembre, des mastodontes de l'édition du 9e art, parmi lesquels le groupe Média-Participations (Dargaud, Dupuis, le Lombard, Kana et Urban Comics), mais aussi Casterman, Delcourt ou encore Glénat, ont indiqué qu'ils renonçaient à l'édition 2026 du FIBD, avec les autres éditeurs membres du groupe BD du Syndicat national de l'édition, l'organisation patronale du secteur.

Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, la veille, indiquait qu'il laissait à chacun de ses membres le choix de participer, ou non, à la prochaine édition du FIBD.

Les artistes-auteurs, pour leur part, contestent depuis plusieurs semaines une organisation du FIBD confiée à la société 9eArt+, qui l'assure depuis 2007 et dont le bilan est particulièrement critiqué. Opacité financière, dérive commerciale du festival et certaines pratiques managériales étaient pointées du doigt depuis le début d'année et une enquête du journal L'Humanité.

Ce mouvement de boycott s'est renforcé suite à l'attitude de l'association FIBD, qui délègue l'organisation de l'événement et avait choisi de reconduire la collaboration avec 9eArt+ pour neuf années supplémentaires, à partir de 2028 — la société doit organiser les éditions 2026 et 2027. Depuis, l'association a revu en partie sa position, pour tenter d'éteindre la colère des partenaires, sans succès.

Photographie : Dessin affiché lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com