Festival et Prix des Littératures Urbaines : une 3e édition placée sous le signe des résistances

L’organisation du festival met en avant un moment fondateur : le 22 avril 2002, lorsque des millions de personnes descendaient dans la rue après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles, perçue alors comme une anomalie du système électoral.

Pour elle, en 2025, ce qui semblait être une exception est devenu un horizon politique durable. L’équipe souligne que ce glissement s’est étendu au secteur culturel, marqué par des rachats de médias ou la création de lieux et de maisons d’édition par des puissances économiques dont le projet politique s’inscrit aux extrêmes droites. Selon l’organisation, les annonces se multiplient, semaine après semaine.

Vingt ans de créations issues des marges

L’organisation rappelle également que les deux dernières décennies ont vu l’émergence d’artistes, écrivain·e·s et auteur·ice·s venu·e·s de milieux populaires ou issu·e·s de l’immigration. Malgré des pressions sociales les poussant à renoncer avant même de commencer, ils ont choisi de mettre en scène, chorégraphier, jouer ou écrire un intime qui ne se disait pas.

Elle souligne qu’aujourd’hui, alors qu’ils continuent d’affronter les règles d’un milieu culturel qui les « autorise » tout en remodelant leurs mots et leurs récits, ces créateurs et créatrices se trouvent en première ligne d’une nouvelle lutte : résister à une propagande réactionnaire tout en poursuivant leur travail, dans un contexte où ils ne disposent pas des moyens économiques ou médiatiques leur permettant de créer avec sérénité.

Un festival consacré aux résistances littéraires et culturelles

Pour cette édition 2026, le festival choisit de se placer sous le signe des résistances littéraires et culturelles. Des livres, spectacles et œuvres souvent davantage reconnus à l’étranger que dans leur propre pays. Ils rendent hommage à des millions de personnes qui :

– résistent à la fragilisation de leur vie par le système économique,

– résistent aux injustices sociales nées de l’abandon institutionnel,

– résistent à une machine culturelle qui invisibilise leurs existences.

Cette édition met en avant une volonté : résister et montrer que nous résistons, résister pour chercher le bonheur partout, refuser un monde égoïste qui se dessine sans être le nôtre. Résister, se battre, persister. Résister et danser pour celles et ceux qui ont peur, et danser pour le début du monde.

Le Prix des Littératures Urbaines 2026

Dans le prolongement du festival, le Prix des Littératures Urbaines 2026 poursuit le même objectif : déplacer le centre de gravité de la légitimité littéraire et inscrire dans les imaginaires les représentations réelles du monde urbain. Le prix récompense des ouvrages choisis par un comité de lecture citoyen, qui met en valeur des récits éclairant avec précision et sensibilité la pluralité des réalités urbaines.

Les sélections Essais et Romans seront dévoilées début janvier 2026.

Un avant-goût de la programmation est disponible ci-dessous :

Crédits photo : Festival et Prix des Littératures Urbaines

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com